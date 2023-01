Plaza de Armas

De Machos a Feminicidas

HASTA QUE hubo alguien que se atreve a reconocer que los violentadores ya no son como los de antes, que eran igual de cobardes a la hora de maltratar a una mujer, pero la tenían asustada y sumisa, pero no llegaban al grado de asesinarla y sentir tanto odio por ella de acabarla no sólo física sino emocionalmente.

LOS EXPERTOS en el tema aseguran que estos nuevos hombres violentadores siguen siendo cobardes, pero corregidos y aumentados porque sienten tanto odio y rencor hacia las mujeres que ahora se con­vierten en feminicidas y en ocasiones no se conforman con asesinar con saña, sino hasta cortarlas en cachitos o quemarlas para intentar “desaparecerlas”, pero antes prime­ro gozan en serio viéndola sufrir con todas las formas posibles que saben y tienen para hacerlo, desde la psicológica, económica, física, vicaria y las que siguen.

PORQUE ANTES era de que como era “la cruz” que les tocó cargar las mujeres aguantaban, pero cuando menos las man­tenían o medio le hacían al cuento, pero ahora los que se siente superiores por ser “hombres” aparte de todo, la mayoría de las veces son mantenidos.

SI, LA cifra es alta en las que se “dedican al hogar”, lo que no dicen es que desde la casa las mujeres hacen todo tipo de activi­dades para sacar dinero que no son consi­deradas como un trabajo formal y tampoco salen de ahí para venderlos.

PORQUE HACEN desde comida “para llevar”, joyería o cualquier otro tipo de artesanía o ventas por catálogo que ofertan por internet, así que eso de que dependen del hombre tiene sus asegunes.

PORQUE LOS buenos para nada no trabajan, pero son los que reciben el dine­ro, así que prácticamente tienen su esclava para todo.

ESO SÍ, cuidan mucho las apariencias y van apartando a la mujer de sus seres queridos para que “no se den cuenta” y ella primero “por amor” y después por miedo, obedece sin chistar.

Y NO, NO es cuento, bueno sí, pero de terror. Y sólo quienes lo han vivido pueden comprenderlo, porque luego surgen por todos lados los y las “expertos” que aco­modan y opinan a lo tonto pero no van al fondo del asunto.

AYUDAR A una mujer que es víctima de violencia no es sencillo, se requiere de mucho esfuerzo y valor para salir de esa relación tóxica, de mucha terapia y de ir dejando en el camino a quienes con piel de oveja son lobos que quieren terminar de aplastar a la víctima.

PERO LA buena noticia es que sí hay salida, al final se logra porque como dicen por ahí “el valiente vive hasta que el cobarde quiere”, y los violentadores son eso, cobar­des con aires de grandeza y superioridad. (BDR)

Indicadores de Confianza Empresarial, Diciembre de 2022

LOS INDICADORES de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opi­nión Empresarial (EMOE). Estos permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Cons­trucción, Comercio y de Servicios privados no financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas.

EN DICIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el ICE del sector ma­nufacturero retrocedió 0.2 puntos respecto a noviembre; el de Servicios privados no financieros, 2.3 puntos; el de Comercio, 0.8 puntos y el de Construcción, 0.5 puntos.

EN EL ÚLTIMO mes de 2022, en su comparación anual, los ICE registraron el siguiente comportamiento: el ICE de Servi­cios privados no financieros disminuyó 15 puntos; el de Comercio, 10.7 puntos; el de Construcción, 5.6 puntos y el de Industrias manufacturas, 3.3 puntos.

CON CIFRAS originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confian­za (IGOEC) –que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran– fue de 45 puntos en diciembre de 2022, que representó un descenso de 10.7 puntos con relación al mismo mes de 2021.

NOTA. LA tasa de no respuesta de la EMOE, correspondiente a diciembre de 2022, registró porcentajes apropiados con­forme al diseño estadístico de la encuesta. Esto permitió generar estadísticas con nive­les altos de precisión. Se recomienda usar con reserva las estimaciones del dominio Servicios profesionales, científicos y técni­cos, que tiene una participación de 0.5 % en los ingresos representados por la encuesta.