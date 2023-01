Plaza de Armas

Nuevo año

EMPIEZA 2023, con felicitaciones y deseos para que haya salud y abundancia, a veces no todas sinceras, pero se reciben igual. Las cosas vuelven a la normalidad hoy, cuando ya pasaron los brindis y borracheras, los chorros de dinero y ahora hay que enfrentarse a la triste realidad donde la canasta básica anda por las nubes y otra vez todos a hacer “chicle” el dinero de la quincena para que alcance.

YA DE LAS casas de empeño ni hablar, además de que hay que ir a pagar el predial y los gastos que no perdonan haya o no para pagar: luz, agua y gas, porque en la ciudad ya no se puede cocinar con leña, así que hay que hacer malabares para sacar adelante un hogar.

Cacique

LO QUE hay que agradecer es que si hay salud y trabajo, lo demás viene en consecuencia, pero según el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada la cosa está peor para unos que para otros y es que dice que ve a Pabellón de Arteaga con un gran estancamiento.

“LA VERDAD es que no ha despegado y se debe a que no se ha implementado una dinámica versátil para atraer turismo ni tampoco se han diversificado a los tiempos actuales en donde hay un pueblo movido y dinámico, pero esperamos que puedan corregir el camino”.

PUES OJALÁ, porque con las ínfulas que se da el alcalde Humberto Ambriz Delgadillo, uno que no tolera a la prensa, menos en las sesiones de Cabildo aunque sean públicas y secuestra a los regidores y síndicos cerrando la puerta con candado hasta que le da su gana, por lo que se duda que esté a la altura de los aires del cambio y modernidad.

SI CON sus iguales actúa como cacique, pobres pabellonenses, no nos queremos imaginar cómo es con el pueblo. (BDR)

Casi 250 Personas Recibieron Apoyo de Traslado a Través del Programa “Patrulla Navideña”

COMPROMETIDOS CON la sociedad, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), dirigidos por el propio titular de la institución, Manuel Alonso García, y siguiendo las instrucciones de la gobernadora, Tere Jiménez, implementaron el programa “Patrulla Navideña”, mediante el cual se brindó apoyo a casi 250 personas, las cuales pudieron llegar a sus domicilios sin exponerse a las bajas temperaturas registradas durante la madrugada del domingo.

EN PUNTO de las 23:00 horas, Alonso García autorizó la salida a las 16 unidades y coordinó personalmente las acciones de apoyo que se realizaron hasta las 4:00 horas, por lo que las patrullas y unidades pertenecientes al IESPA, debidamente señalizadas, salieron de las instalaciones de la SSPE, dirigiéndose a diversos puntos de la ciudad.

DE ESTA forma, la Patrulla Navideña brindó apoyo de trasporte gratuito a 249 personas (hombres, mujeres y niños) que se encontraban esperando transporte público en las calles y no tenían otra forma de llegar a sus hogares, muchos de los cuales, agradecidos, abordaron las unidades; además, se atendió cada una de las solicitudes de apoyo efectuadas a través del servicio de emergencia 911.

EL SECRETARIO de Seguridad Pública señaló que en algunos casos tuvo la oportunidad de platicar con los beneficiarios de este programa, quienes agradecieron el apoyo y la atención que los oficiales les brindaron desde que se les acercaron para ofrecerles el servicio, además solicitaron que este programa se mantenga de manera permanente tanto en Navidad como en Año Nuevo, ya que es un gran apoyo para la ciudadanía.

DE ESTA forma, la SSPE refrenda su compromiso de ser una Policía cercana, comprometida con la sociedad y siempre lista para brindar el apoyo necesario, lo que permite fortalecer la confianza, así como la proximidad con los ciudadanos.