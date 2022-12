Plaza de Armas

Y Todos las Miran

ASÍ PASA con las mujeres transexuales, que todos las miran, algunos con envidia y otros con odio, pero al final no pasan desapercibidas, pero tampoco respetadas y pueden prepararse todo lo que quieran académicamente, pero como la mentalidad machista y doble moral de Aguascalientes es lo que impera en el sector público y en la iniciativa privada.

A ALGUNOS les despiertan curiosidad y a otros más, deseo, pero eso lo quieren mantener oculto y son pocos, realmente muy pocos, los que se animan a asumir públicamente que aman a una mujer que nació biológicamente varón, pero que no se siente como tal.

LA LUCHA de estas personas es mayor que la de los homosexuales, pues incluso entre ellos son objeto de burla y de no aceptación porque no logran entender que no se asumen como lo que ven en el espejo y les genera mucho sufrimiento verse así.

SI NO hay oportunidades de trabajo, menos para acceder a endocrinólogos que les puedan dar el tratamiento hormonal y el psicológico que avale que sí pueden transiter por una cirugía de reasignación de sexo.

POR ESO las relaciones amorosas que viven, en su gran mayoría, son en la clandestinidad y por eso sufren todo tipo de violencias y se tienen que aguantar.

QUE YA hay diputadas federales transgénero, sí, pero en las leyes no se ve que hayan hecho mucho por las de su comunidad, que son vistas peor que payasos o parias por vestirse y asumirse como mujeres.

SER BUFÓN no le gusta a nadie y a los que pueden ayudarles les importa poco o simplemente no ven ni oyen, así que ellas siguen en la necesidad de refugiarse en la noche y las lentejuelas para prostituirse y poder sobrevivir.

SON CENTENAS de mujeres transexuales en Aguascalientes y de ellas ni 10 ocupan un cargo destacado, y cuando logran llegar son violentadas, como ocurrió en el IEE, y en la iniciativa privada tampoco las contratan porque van ataviadas y maquilladas; mientras que el registro civil sigue en su dinámica de no acepar cambiar el acta de nacimiento de las personas sin un amparo de por medio y en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se los ordene (BDR).