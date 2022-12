Plaza de Armas

Cada Quien su Villano

HAY ALGUNOS diputados que tienen sus villanos favoritos y son los alcaldes de algunos municipios con los que, sea por rencillas personales o diferencias políticas, están al pendiente de lo que hacen o dejan de hacer, y más cuando los legisladores ya pasaron por la experiencia de dirigir un ayuntamiento.

Y AHÍ está Juan Luis Jasso Hernández, quien casi fue hijo putativo de José Manuel González Mota, que lo cobijó en su momento, lo llevó por los caminos de la política y le enseñó qué y no hacer, pero se encuentran con los famosos grupos o tribus de Morena y ahí fue donde se rompió la relación casi filial.

UNO SE fue por los caminos “neoliberales”, entiéndase que González Mota no niega la cruz de su parroquia y acepta que se alinea con el gobernante en turno, aunque sea de partido opuesto a donde él milita y ahí se contraponen los ideales, y Juan Luis Jasso dizque sí es de los que cree en Andrés Manuel López Obrados y la 4T y por eso el único azul que ve es el del cielo.

MIENTRAS QUE Fernando Marmolejo Montoya no tolera ver ni en foto a Francisco Javier Luévano Rivera, quien se dice muy de izquierda pero resulta que no es ni de aquí ni de allá, porque el alcalde, mejor conocido como “El Chulo”, tiene su corazón entre verde y azul, como el del desaparecido Nueva Alianza, y sin empacho salió con que es “huérfano” de partido y como no tiene a quien darle cuentas hace lo que quiere y se siente –dice “El Melón”- el “emperador” de Rincón de Romos a quien tiene sumido en el olvido, porque nomás va a sentarse a su silla y a quien se le ocurre pedirle ayuda o exigir que trabaje, que para eso se le paga, amenaza con que les va a quitar hasta la infraestructura pública.

TOTAL QUE hay serias diferencias entre diputados y algunos alcaldes, y como a unos y otros les quedan dos años de gracia y hasta con posibilidades de reelegirse, quién sabe en qué vaya a parar todo si no dirimen sus diferencias (BDR).

“El Gordo” Mano Larga

EN LA ENTRADA del HGZ-1 y la clínica también 1, que es donde se dan las consultas de medicina familiar, pero también se accede con los especialistas, hay un guardia en el turno vespertino al que sólo conocen como “El Gordo” y es porque hace honor a su apodo.

BUENO, EL guardia es mano larga porque según él cumple con las reglas a rajatabla con todas las personas que llegan a la puerta y tienen la mala fortuna de toparse con él, porque esculca a las mujeres hasta donde no.

Y ES QUE en el letrero que hay dice que hay que revisar bolsas y mochilas, pero “El Gordo” obliga a las mujeres a que abran sus bolsas de mano, sin importar el tamaño, porque “son las reglas” y ve cada cosa que se llevan, y si la fémina le reclama, revuelve todo y con más ganas mete mano.

LA REGLA es clara, se revisan las bolsas y mochilas para que no pasen alimentos a los pacientes internados y para eso se da un pase a los familiares, pero si la mujer en cuestión va a cita médica y lo comprueba con el carnet de control, “El Gordo” no tiene por qué meter mano como lo hace.

LO RARO es que sólo lo hace con las mujeres, no con las mochilas de los hombres. Tendrá alguna filia, porque no tiene derecho a violentar la privacidad de las féminas porque hay cosas que se llevan en la cartera o bolsa de mano que pueden ser sólo de uso para mujeres, y aunque no lo fuera, a “El Gordo” qué le puede interesar saber si hay toallas sanitarias o condones.

MEJOR QUE se preocupe por revisar lo que debe, como las mochilas de los hombres, no vaya siendo que en sus narices metan alimentos en compartimientos “secretos”.

SERÁ MISÓGINO o envidia usar bolsa, pero aguas con “El Gordo” del IMSS del HGZ-1, es fisgón y mano larga (BDR).