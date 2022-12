Plaza de Armas

Sin Descanso

RUBÉN GALAVIZ Tristán dio a conocer que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel dio la instrucción que ni por un minuto se baje la guardia en cuanto a salud se refiere y que hay que estar atentos las 24 horas ante cualquier situación que pueda presentarse.

A MODO de broma, el titular del ISSEA mencionó que hasta a él le toca hacer guardias y jornadas extendidas, porque no hay manera de que se descuide ningún nosocomio ante situaciones que puedan suceder, como fue el caso de la explosión de la pipa de Valero en el fraccionamiento México, que causó uno de tantos cafres que siguen sin entender que es suicida intentar ganarle el paso al tren o de aquellos que bajo el influjo de las bebidas embriagantes aseguran que pueden manejar mejor.

Y ASI POR el estilo, en cosas de salud no hay descansos, ni fiestas de guardar, porque es cuando más se desbordan los ánimos y más riesgos de que ocurran tragedias.

Y ESO DE que se haya perdido hasta el respeto por el cuidado personal y de los demás habla de que ya cada quien ve por sí mismo, lo que interesa es escabullirse de sus problemas consumiendo cosas que los hagan “sentir mejor” y no se dan cuenta que empeoran las cosas.

TOTAL QUE Navidad y año nuevo serán fechas en donde los hospitales, con sus médicos y enfermeras, deben estar más que alertas porque el trabajo se les va a acumular con los accidentes, ya ni hablar de otro tipo de incidentes que ponen en riesgo la salud de todos. (BDR)

Centros Penitenciarios de Aguascalientes Participan en Concurso de Pastorelas

PERSONAS PRIVADAS de su libertad (PPL) en los centros penitenciarios de Aguascalientes participan en el 12° Concurso Nacional de Pastorelas Penitenciarias, lo cual es parte de las acciones para promover las tradiciones mexicanas y coadyuvar a reinsertar a las personas a la sociedad.

EL SECRETARIO de Seguridad Pública del Estado, Manuel Alonso García, indicó que quienes se encuentran en los centros penitenciarios: Femenil, Aguascalientes, El Llano, y el Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA), decidieron participar en el concurso a nivel nacional, por lo que crearon sus guiones, vestuario y escenografía para realizar las pastorelas, las cuales serán grabadas y enviadas a la Ciudad de México, donde el jurado calificador, que está conformado por profesionales del teatro, tomará la decisión.

EN EL CENTRO Penitenciario El Llano concursarán con la pastorela denominada “Las peripecias de un costal o corazón de hierro”, en el Centro Aguascalientes con la “Pastorela navideña 2022”, las mujeres del Centro Femenil crearon la puesta en escena “Salvando la Navidad”, mientras que los menores del CEDA participarán con la pastorela “Vamos a Belén”.

MANUEL ALONSO García indicó que en Aguascalientes, a través de la Dirección General de Reinserción Social, se realizan diversas actividades culturales, educativas y deportivas, por lo que además de participar en este concurso se realizan eventos navideños en cada uno de los centros penitenciarios; asimismo, durante la Nochebuena tendrán una cena especial para que no pase desapercibida la fecha; además, el domingo 25, como todos los domingos, podrán recibir la visita de sus seres queridos.

Información Oportuna Sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México, Noviembre de 2022

LA INFORMACIÓN oportuna de comercio exterior de noviembre de 2022 registró un déficit comercial de 96 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 47 millones de dólares en el mismo mes de 2021.

EN LOS primeros 11 meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 27 405 millones de dólares.

Exportaciones

EN NOVIEMBRE de 2022, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 49 311 millones de dólares, cifra compuesta por 46 835 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 2 477 millones de dólares de petroleras. Así, las exportaciones totales reportaron un incremento anual de 8 %, resultado de un alza de 9.2 % en las exportaciones no petroleras y de una caída de 10.4 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 9.7 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 6.8 por ciento.

EN NOVIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron una disminución mensual de 1.50 %, reflejo de descensos de 0.81 % en las exportaciones no petroleras y de 12.23 % en las petroleras.

Importaciones

EL VALOR de las importaciones de mercancías fue de 49 407 millones de dólares, en noviembre de 2022. El monto implicó un aumento anual de 8.1 %, producto de un avance de 9.1 % en las importaciones no petroleras y de un descenso de 0.7 % en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron alzas anuales de 5.2 % en las importaciones de bienes de consumo, de 8.1 % en las de bienes de uso intermedio y de 12.7 % en las de bienes de capital.

CON SERIES ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales registraron una reducción mensual de 4.55 %, derivada de retrocesos de 3.52 % en las importaciones no petroleras y de 12.97 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron caídas mensuales de 5.09 % en las importaciones de bienes de consumo, de 4.63 % en las de bienes de uso intermedio y de 2.97 % en las importaciones de bienes de capital.

Indicador Global de la Actividad Económica, Octubre de 2022

EN OCTUBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) no presentó cambio a tasa mensual.

POR COMPONENTE y con datos ajustados por estacionalidad, la variación mensual fue la siguiente en octubre de 2022: las actividades secundarias crecieron 0.4 %; las primarias disminuyeron, 2.6 % y las terciarias, 0.1 por ciento.

EN OCTUBRE pasado, a tasa anual y con series desestacionalizadas, el IGAE aumentó 4.8 % en términos reales. Por grandes grupos de actividades, las terciarias incrementaron 5.5 %; las primarias, 5.1 % y las secundarias, 3.3 por ciento.