Plaza de Armas

Alarmante

LA CIFRA de mujeres violentadas y los feminicidios va al alta con la mujer que fue asesinada a golpes y luego quemada, por eso a las diputadas y las encargadas de institutos e instancias de la mujer les entraron las prisas y las angustias para que se cuiden, porque ya no se sabe ni qué puede suceder aun conociendo al novio, esposo, amigo, amante o lo que sea.

DE AHÍ que cuando salgan de fiesta, como en el anuncio de hace tiempo, se lo cuenten a quien más confianza le tengan y se estén reportando constantemente para que las ubiquen en tiempo, lugar y compañía.

ASÍ HAY más seguridad para ellas y sus seres queridos en caso de que algo malo (ojalá y no) llegara a pasarles.

DE AHÍ que también se cuiden unas a otras, incluso si no se conocen, nomás por ser mujeres para que no les pase nada, porque si no hay sororidad, el peligro siempre estará acechando. (BDR)