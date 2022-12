Le Brota la Homofobia a Adán Valdivia

Rechaza Adopción Para Parejas Homoparentales y Matrimonio Igualitario

Por Benny Díaz

Adán Valdivia López aseguró que es “inviable la adopción de hijos de parejas homoparentales porque están primero los niños, ¿cómo los vamos a exponer a algo que no entienden?, ¿cómo les vamos a dejar a su cuidado a un menor?”.

El diputado mencionó que no es adecuado que una pareja homosexual tenga hijos adoptivos, porque son menores que de por sí vienen de situaciones complicadas como para llegar a una casa en donde se van a confundir más porque van a tener dos padres o dos madres y eso no es lo natural y tampoco se dejará a los menores con personas que no saben si “sean los mejores ejemplos”.

Al diputado se le cuestionó que para poder acceder a la adopción de un menor se tiene que pasar por una serie de pruebas psicológicas y también comprobar que estarán en una casa segura, además de que hay solvencia de parte de los padres.

Ante esto aseguró que en ninguna circunstancia es adecuado, aun cuando los solicitantes pasen las pruebas psicológicas, porque insistió en que “estamos hablando del bienestar de una persona, niño o niña, que debe estar en un lugar donde reciba amor, un entorno seguro para ir recuperándose del trauma del abandono, pero también de buenos ejemplos y no se le va a confundir más con cosas que no podrán entender”.

Sobre el matrimonio igualitario dijo que en lo personal tampoco está de acuerdo, pero ahí las circunstancias cambian porque “ya son dos personas adultas que deciden formar una pareja y la relación que puedan tener. Ya hay casos en donde se han casado y eso es respetable desde el punto de vista de los diputados; quienes deseen contraer matrimonio igualitario pueden hacerlo, es decisión de ellos, pero de ninguna manera se va a involucrar a niños que necesitan de una familia”.

Calvillo Repunta

En otro tema, el diputado dijo que en Calvillo las cosas han mejorado en todos los sentidos para el municipio, cuenta con toda una tradición en el deshilado y también en la guayaba, dulces y pan, algo que se ha aprovechado de manera positiva para que haya visitantes tanto del estado como de la región, y con la llegada de los paisanos para pasar Navidad y año nuevo con su familia hay una derrama económica muy importante, lo que se traduce en mejores servicios y obra pública.