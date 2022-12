Plaza de Armas

Compromiso

JUAN ESPINOZA Jiménez, obispo de Aguascalientes, habló sobre el compromiso, algo que en teoría es fácil, pero en la realidad no todos logran cumplir y menos que sea duradero porque hay muchas cosas complicadas que se presentan.

Y HABLAR de compromiso se refiere a todos los terrenos y cuando hay compromiso con algo o con alguien, hay que llevarlo a cabo sin importar lo que cueste.

PUSO COMO ejemplo a San José y explicó lo que muchos católicos no comprenden porque algunos se van a organizaciones coercitivas y se ponen a especular y hablar de un misterio y dogma de fe que no entienden.

Y ES QUE el embarazo de la Virgen María no fue común porque no fue por obra y gracia de tener relaciones sexuales con un hombre, bueno, ahora con la ciencia ya no precisamente así, en algunos casos es porque hay inseminaciones artificiales o fertilización in vitro.

SEA CUAL sea la forma se necesita de un hombre y una mujer; pero en el caso de Jesús, y por lo que es el Mesías e hijo de Dios, es porque es el único ser humano que se hizo carne por obra y gracia del Espíritu Santo.

PARA LOS que sospechan del papel de San José, él y María estaban comprometidos y en la tradición de los judíos debían esperar un año para casarse y consumar el matrimonio.

CUANDO SUPO que María esperaba un hijo que no era de él, fue prudente y en lugar de hacer escándalo como los tóxicos de hoy, calló, aunque pensaba repudiarla en silencio, y fue cuando Dios, en sueños, le dijo que confiara y fuera el custodio de la Virgen y del niño.

DE ESA MANERA San José hizo la voluntad de Dios y se convirtió en el padre del Mesías en la tierra y lo cuidó hasta que pudo valerse por sí mismo, lo protegió y educó, tanto que Jesús se convirtió en carpintero.

EL OBISPO también dijo que hoy en día hay quienes tienen sueños y planean cosas, pero luego hay situaciones adversas, como que de repente se pierda un trabajo por el que lucharon mucho y les gusta, también quienes desean hacer muchas cosas y se les presenta una enfermedad que les impide.

ANTES DE actuar con coraje y reclamo, hay que callar, reflexionar y cuando se tenga detectado el problema, actuar.

PERO UNA cosa es aconsejar y otra, hacerlo. Cuesta mucho hacerlo y para llegar a ser humildes y aceptar las cosas “malas” que nos pasan primero hay que vencer el ego de sentir que todo se puede por sí solos, cuando la fragilidad humana es tal que en un segundo se puede perder todo, hasta la vida, y ahí no valen riquezas, puestos, títulos, cargos y menos influencias (BDR).