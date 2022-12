La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

NO HAY ENGAÑO…



Para evitar desgracias que por lo regular siempre suceden por el uso irresponsable de la pirotecnia, el secretario del Ayuntamiento de la capital del estado, Jaime Beltrán Martínez, anunció que el “Operativo Cometa”, será muy rigoroso, pues las sanciones no serán administrativas sino penales. Así es que a todas aquellas personas que trasladen y comercien esos productos sin el debido permiso, no sólo se les decomisarán los “jueguitos”, sino que se pondrán a disposición de las autoridades correspondientes.

Y Jaime Beltrán no habla al bulto, no, ya entró en pláticas con el Ejército Mexicano para “unidos como bandidos”, ir tras aquellas personas que, al margen de la ley, almacenen, transporten y comercien con pirotecnia. Así es que “víboras de cascabel”, pero no es todo: la situación será drástica porque hasta los chavalillos que jueguen con fuego podrían visitar el C4, a donde tendrán que ir sus padres o tutores, a responder por los chamacos.

Y más vale un grito de alerta a tiempo, y no una vida, un pie, un brazo mutilado o la pérdida de la vista, incluso de gente inocente, así es que ¡Cuidado!

Y DE PRONTO, TODOS SE HICIERON EXPERTOS…

En suministro, extracción y calidad de agua potable; hoy por ejemplo, el morenista Aldo Ruiz Sánchez, volvió a decir que Aguascalientes tiene el mismo problema de agua que Monterrey, Nuevo León, sólo que nadie lo dice más que él, por lo que está “sumamente preocupado”, y eso que Aldo no tiene alberca como su correligionaria familia Alférez-Ruvalcaba.

El consejero nacional de Morena, a quien por cierto no le gusta que le pregunten por los 17 millones y cacho que se “rodolfeó”, cuando era el súper delegado, utilizando facturas falsas de compras servicio ídem, dice que en Villa Montaña hay familias enteras que tienen muchos años sin agua porque los de Veolia rompen el pavimento para quitarles el agua, a la de a güevo, y quesque son indolentes porque se desperdicia mucha agua, pero que lo prefieren en vez de que la gente la reciba.

Total que en lo del agua, todo está mal y “reta” a los diputados a que voten para que el agua se remunicipalice y así toda la raza de bronce tenga agua súper potable a precios bajos durante las 24 horas y los 365 días del año, ¿eh? Chingón, ¿no? Y el billete de dónde saldría… De que Veolia es rata, pues es rata y de que el PRIAN tuvo que ver con la municipalización del suministro de agua potable, es “cherto”, “chertísimo”, y si no pregúntenle al exalcalde Alfredo Martín “El Mosco” Reyes, quién le “pompó” su residencia en Jardines de Lago, luego de fracasar en la remunicipalización y aumentar el contrato de 20 a 30 años que, gracias al Atlante se cumplen el próximo 21 de octubre de 2023.

Sin embargo, Aldo no le echa ni un pedito al corrupto e impune “Mosquetón” Reyes Velázquez, quien ganó a la alcaldía jurando por su santa madre que le quitaría a CAASA la concesión del vital líquido y defraudó a toda la raza, pues no sólo no le quitó la concesión a la empresa francesa, sino que terminó por ampliársela de 20 a 30 años, lo que fue un crimen de lesa humanidad para la sufrida raza de bronce aguascalentense, que nomás no halla la puerta de salida, pues no la hay.

Claro está que la decisión del destino de la extracción y suministro de agua potable será del alcalde Leo Montañez Castro, quien ya dijo que valdría la pena conseguir un empréstito, para remunicipalizarla, pero otra bronca sería la tecnología que, deberá ser de punta para evitar fugas, pero pues pa’qué se preocupa Leo, si al “experto” en esas vainas lo tiene muy cerca y ese es Aldo Ruiz Sánchez, dispuesto a sacrificarse por servir a la raza de bronce, ¿no cree usted?

NO OS PREOCUPÉIS…

Uno de los connotados “¡Chúpale Pichón!”, más contentos de Aguascalientes es José Luis Proa de Anda, un chavo que tuvo todo para hacer un buen papel en la política y hasta mecerse en los cuernos de la luna, pero se dejó seducir por “El Rey Baco”, y todo lo echó por la borda, por su maldita afición al alcohol tanto que, en su delírium tremens, a las mujeres las veía como si fueran la reencarnación del diablo y las madreaba con inusitada furia.

Así las cosas, en varias ocasiones cayó en la celda de las chinches briagas, y comenzó cuesta abajo en su rodada, con decirle al lector que hasta salió por cuerdas de Movimiento Ciudadano, pues muy al estilo Ricardo Monreal, decía que el más chinguetas para dirigirlo era él, y “no el pendejo de ‘El Polivocito’” que, como buen samaritano, intentó encausarlo por el buen camino, pero por poco le quita el pastel.

Bueno, pues me dice que José Luis, alias “Pepe Proa”, anda feliz y harto contento porque este fin de año podrá despedir el año como a él le gusta: ¡como “araña fumigada!”, pues ya está enterado de que el Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPM), Antonio Martínez Romo “Poncharello”, tiene la orden de que todo aquel “¡Chúpale Pichón!”, que no quiera exponer su vida, ni la de otros, bastará con que se comunique a la SSPM, y pida un “cuico” que lo llevará a su casa con todo y patas de hule.

Neta: este programa estará vigente del 24 al 31 de diciembre, así es que si usted ve a “Pepe Proa”, caminando por esa calles de Dios, con una sonrisa de oreja a oreja que envidiaría el propio Ricardo Monreal, es que por primera vez en su vida, el incorregible “Pepe Proa” podrá darse el lujo no sólo de ponerse hasta atrás en plena fiesta navideña, sino de tener chofer y guarura designado por el mismito comisario “Poncharello”, que lo regresará a casa sano y salvo.

NO MÁS NOMBRES DE CALLES…

A políticos que no lo merezcan.

Jaime Gallo Camacho, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal (SEDUM), llevó a cabo una convocatoria entre la raza de bronce: se trataba de saber qué personas serían digna de que alguna calle de la ciudad lleve su nombre.

Y reveló lo que la raza manifestó: prefiere nombres de artistas y académicos que de políticos, pues son muchas las calles que tienen nombres detestables, así es que de entre los nombres que pasaron la prueba de fuego están cantantes como Napoleón y académicos como el recién fallecido doctor Alfonso Pérez Romo, entre otros que suman más de mil 700 candidatos.

Y sí, el pueblo es sabio, dijo ya saben quién, pues no es posible que haya calles con nombre de un nefasto Alfredo Reyes Velázquez o de una desconocida Ludivina García Cajero, y de transas abarroteros de miércoles, como el criminal y corrupto Felipe González González, de quien por cierto hace unas semanas (a principios de octubre) el licenciado, columnista y politólogo Mario Granados Roldán, se acordó de él, en su gustada columna Vale al Paraíso: “En el último suspiro de su gobierno, Martín Orozco Sandoval, decretó que al Libramiento Carretero Poniente se le impusiera el nombre del exgobernador Felipe González González para honrarlo, sin importarle los oscuros antecedentes registrados en su administración (1998-2004); en la subsecretaría de Gobernación (2004-2006), donde rindió pleitesía a Birján para fomentar la ludopatía de los mexicanos; en el PAN Aguascalientes para asignarse la candidatura del PAN al Senado (2006-2012), enfundando una pistola al cinto; en calidad de irresponsable constructor de viviendas durante los gobiernos priístas, concretamente hacia el Infonavit; y en el trapecio de la política para traicionar a su partido, el PAN, para apoyar a Movimiento Ciudadano que le entregó a su hijo Felipe la candidatura a la Presidencia Municipal de Aguascalientes en 2016.

“Revisemos dos escándalos de este abarrotero que nunca dejó los negocios para irse a la política.

“El 18 de diciembre de 2005 “don” Felipe decidió personificar a los viejos caciques revolucionarios que imponían su muy santa voluntad mostrando humeante arma para atemorizar a terceros.

“El envalentonado pistolero, mentiroso por antonomasia, en un principio negó los hechos relatados por Manuel Appendini, a la sazón corresponsal de Reforma: Aguascalientes, 20 de diciembre de 2005. El subsecretario de Gobernación, Felipe González, levantó los brazos para festejar, sin percatarse que dejaba al descubierto la pistola que portaba en el cinto.

“No estaba en la feria de Aguascalientes, sino en la rueda de prensa donde se le declaró ganador de la candidatura del PAN al Senado.

“La fotografía fue publicada ayer por el diario Página 24.

“Ah caray, pues yo no sé, sería un montaje, oiga. No (estaba armado), traía mis celulares, ésos no le hacen daño a nadie. Viniendo de quien viene todo se puede esperar”, dijo el funcionario a Reforma.

“Días después, el subsecretario de Gobernación reconoció que portaba la pistola en la cintura “por lo que se pueda ofrecer”.

“El 10 de junio de 2005, Reforma informó a sus lectores que seis días antes de renunciar a la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel Miranda —hoy flamante presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Patriarca del PAN y suspirante a la Presidencia de la República en 2024—, autorizó a Grupo Televisa la apertura de 65 casas de juego en 29 entidades del País, a través de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos adscrita a la Subsecretaría de Gobierno, cuyo titular era Felipe González González, quien aclaró a diversos informativos de Aguascalientes que “jamás firmó un documento relacionado con los permisos para juegos” y hasta se dio el lujo de amenazar judicialmente a los supuestos difamadores.

“Siete días después González González reconoció el trámite administrativo y asumió la responsabilidad por los permisos para casas de apuestas que su dependencia autorizó antes de la salida de Creel Miranda, que en aquel entonces buscaba la candidatura presidencial de 2006, pero fue derrotado al interior del PAN por Felipe Calderón Hinojosa.

“Es probable que el homenaje de Orozco Sandoval se debiera a que en su calidad de subsecretario de Gobernación, “don” Felipe contribuyó satisfactoriamente al fomento de la ludopatía en México, donde más de 4 millones de jugadores son adictos a las casas de apuesta.

“Bingo. González González ya tiene su Libramiento Carretero Poniente”.

Y EL ABARROTERO SÍ CUMPLIÓ SU AMENAZA…

Lo que le faltó decir a Mario Granados fue que “don” FeliPillo sí cumplió su amenaza de denunciar a los “supuestos difamadores”: El Diario Reforma, ¡Otto Granados Roldán! y quien esto escribe: Ramiro Luévano López, pero el valiente pistolero no demandó al Reforma, tampoco a Otto Granados, pero a mí sí: el hombre de las nalgas al revés me demandó penalmente y por la vía federal, pues el fenómeno era funcionario federal e hizo todo lo posible por meterme a la cárcel, sin embargo era tan burda la demanda que ningún juez quiso seguirle el juego al abarrotero, sin embargo la susodicha demanda (hubo otras más que corrieron la misma suerte), estuvo como espada de Damocles, hasta que el abarrotero que en sus años de gloria vendía kilos de 800 gramos, dejó de ser senador de la República, pues de la Subsecretaría de Gobernación pasó al Congreso de la Unión, pero el seductor de ahijadas, reitero, no se atrevió a demandar al Reforma, y mucho menos a su antecesor Otto Granados, que lo puso en una columna como lazo de cochino, en cambio este servidor que lo único que escribió fue transcribir sus propias palabras, la volvió a emprender contra mi.

14 AÑOS 14… Y CON ESTAS ME DESPIDO…

En un día como hoy, pero hace 14 años (15 de diciembre de 2008) nació Página 24 Jalisco, por lo que los compañeros del vecino estado los festejarán con “una carnita asada, tequila y, por supuesto, con un gran mariachi”.

Salud, pues.

Y el próximo martes 20 de diciembre, acá en la tierra de la gente buena celebraremos el 39 aniversario de esta su TRIBUNA LIBRE, que sigue vivita y coleando, a pesar del ratero abarrotero de miércoles, sus testaferros y víboras y viborones envidiosas.

¿Otro güisquito? ¡Otro güisquito!

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 15).