Baja Humedad Incrementa Temperaturas; Puede Haber Incendios en Áreas Protegidas: Julio Medina

“Se Viene Temporada Crítica”

Por Benny Díaz

“La temporada invernal es crítica, porque también hay posibilidades de que haya incendios forestales, sobre todo en áreas protegidas como La Pona y Cobos de Parga, esto derivado de que baja la humedad y el incremento de temperaturas genera que haya pasto seco”, declaró Julio Medina Delgado, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio (Semadesu).

Ante esto, iniciaron las jornadas de brecha de cortafuego en esas dos áreas y están trabajando con la Comisión Nacional Forestal y Protección Civil, en previsión de que ocurra algún evento en estos lugares y se tenga un control eficiente de las áreas siniestradas.

Medina Delgado afirmó que aunque en este periodo se retira todo el exceso arbóreo y de pastizales, porque la realidad es que son materiales muy combustibles y con un chispazo o alguna colilla de cigarro que se tire, es suficiente para comenzar a expandirse el fuego; por eso se ha vuelto crítica la temporada de diciembre antes de las primeras lluvias de invierno y mientras esto no suceda la posibilidad de los incendios forestales es alta.

Lo que tienen de información es que el pronóstico de que haya presencia de precipitaciones pluviales es baja, lo que causa el incremento de la temperatura y por lo tanto es una realidad que se puedan provocar incendios ante el más mínimo descuido.

Con las jornadas de brecha lo que esperan es que si hay incendios no sean tan agresivos y lo importante es proteger el medio ambiente y las especies vegetales, sobre todo las nativas de las áreas protegidas y por eso cree indispensable que se haga del conocimiento de la población que aun cuando haya bajas temperaturas, se pueden generar incendios si hay pastos secos o incluso árboles que ya hayan terminado su ciclo de vida.

Todo esto se tiene que retirar, pero no se puede hacer con todo, entonces también es problema de la sociedad que debe actuar de forma responsable y cuidar de no dejar objetos que con la luz del sol generen chispazos de lumbre; también se invita a no realizar fogatas o si las hacen apagarlas adecuadamente, para evitar que haya siniestros e incluso no aventar cohetes.

Tanto La Pona como Cobos Parga son extensiones considerables que están catalogadas como áreas protegidas, por lo que corresponde tanto a gobierno municipal como estatal tomar todas las prevenciones posibles para protegerlos y más en esta temporada.