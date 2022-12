Plaza de Armas

Nada de Temas “Espinosos”

ESO DE que quieran ver el mundo color de rosa no es sano para nadie y menos cuando ocupan un cargo público, como el caso del secretario general de gobierno, Florentino Reyes Berlié, quien ayer aceptó dar entrevista a reporteros y cuando eran temas “alegres” se entusiasmaba en contestar, como todo el trabajo que se hizo para que los aguascalentenses que se quedaron varados en Perú, luego del estallido social contra su gobernante, pudieran salir.

CONTÓ QUE en la cancillería de México se les dio hasta para que comieran y luego los mandaron de regreso sin mayor problema, pero en cuanto se le tocó el tema de que el presidente de la República, por sus opiniones, tuviera una relación ríspida con Perú, prefirió darle la vuelta al tema y decir que “es cosa de él”.

LUEGO OTRA vez se puso a hablar de las maravillas de la seguridad en el estado pues, aunque asesinen a personas en situación de calle nadie tiene por qué alarmarse porque son algo así como “hechos aislados”, no importa que haya ocurrido frente a los dos palacios de gobierno: del estado y municipal y el Congreso.

TOTAL, SE agarró al asesino y como es alguien que no tiene ni en dónde dormir, seguramente le caerá todo el peso de la ley, pero al menos ya tendrá una celda y una cama, además de comida tres veces al día.

QUIEN ESTO escribe le cuestionó si han encontrado algo “raro” del sexenio de Martín Orozco, aprovechando que ya tiene un proceso judicial por algo ocurrido hace años, siendo alcalde, para que se le finquen más responsabilidades.

FLORENTINO REYES rio nervioso y dijo que “de eso no quiero opinar, mejor pregúntenle al contralor”.

UY, SI así se las gasta siendo secretario general de gobierno, en otras palabras, el segundo al mando en el estado debería estar más enterado de cómo andan las cosas.

ENTONCES PASÓ a un tema “alegre”, como que los diputados tuvieran a bien haber aprobado el presupuesto para el 2023 y que Gobierno del Estado pueda cumplir con lo prometido; pero cuando se le cuestionó sobre cómo anda con las iniciativas con los diputados, al final de cuentas es el que debe hacer esa chamba, ¡no supo qué responder!, pero luego de unos segundos de incómodo silencio salió con que todo está bien entre todos los poderes y trabajan juntos como hermanos, bueno, en coordinación.

ESTÁ BIEN ser políticamente correcto, pero de ahí a decir que todo es positivo y que vivimos en un mundo feliz, como que no va (BDR).

Cerró la Puerta con Candado

ESO DE meterse a la política sin saberse las reglas del juego habla mal, pero muy mal de algunos que gobiernan y se sienten los dueños del changarro.

ASÍ ES el alcalde de Pabellón de Arteaga, el priista Humberto Ambriz Delgadillo, que quien sabe qué tendrá que esconder porque en la sesión de cabildo se enojó porque andaban por ahí unos reporteros y Dios guarde la hora que se fueran a enterar de quién sabe qué.

TOTAL QUE el edil se puso rojo del coraje y corrió a los reporteros que sólo hacían su trabajo y para acabarla, así al puro estilo de los Tigres del Norte, cerró la puerta del Cabildo con candado para que no entraran los que no debían estar, ni salieran (aunque quisieran) los que le convenía que estuvieran.

YA NO es de coraje, es de tristeza tener políticos de quinta que no saben que hay leyes, que no se mandan solos y que en México todavía existe la libertad de expresión, pero más lamentable es que un alcalde no sepa que las sesiones de Cabildo, como las del Congreso, son públicas.

POR OTRA parte, si nos ponemos exigentes, Humberto Ambriz es empleado de los ciudadanos, que no se le olvide, y le quedan dos años, igual va a pedir reelegirse, pero también puede ser despedido, no sólo por inepto, sino por ignorante.

CARAMBA, SI se van a meter a la política para comer con manteca y en una de esas hasta volverse ricos en tres años, como es el caso de los alcaldes, mínimo que se compren la Constitución Política de México en cualquier librería, y si ni en eso quieren gastar de su bolsillo, que la bajen gratis de internet y en cualquier dispositivo la pueden cuando menos leer.

PERO BIEN dicen, que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Así que ya sabrán los pabellonenses si quieren seguir siendo gobernados por uno que quiere hacer las cosas en lo oscurito y que cierra las puertas hasta con candado.

Y TAMBIÉN los regidores de todos los colores y sabores, ¿no sabrán que encerrarlos es secuestro?, uf, este alcalde sí que se pasa las leyes por donde quiere (BDR).

Que Ahora sí lo Quieren

RESULTA QUE a los regidores de Morena en el Comité Directivo Estatal no los quieren bien, pero ayer andaba Judith Baca correteando por los pasillos de Palacio Municipal a Luis Salazar que para que “les donara” unos mil bolos para ir a repartirlos en Navidad a los niños; no se supo a cuáles.

HASTA EL baño persiguieron al regidor Judith y otras mujeres, para que les soltara el dinero o los bolos en especie, como quiera, pero tiene que cooperar con la causa de la 4T en la entidad.

AUNQUE A cada rato lo tachen de traicionero, personero, vocero y demás por el tema del agua. Total que la fractura entre el CDE de Morena y sus representantes populares es seria, tanto que por más que hacen unos y otros, ni con cemento se repara.

COMO LA sesión de Cabildo empezó, ya no se supo si Luis Salazar aceptó aportar para los bolos, pero la corretiza nadie se la quitó (BDR).