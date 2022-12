La Columna del Diablito

“No a la Reforma Electoral”, ratificaron los opositores, por lo que Morena y partidos aliados, si bien son mayoría y lograron 269 votos a favor, por 225 en contra, no pudieron lograr la votación necesaria: dos terceras partes (334 sufragios), para reformar al INE. Así las cosas y al grito de “¡el INE no se toca!”, la Cámara de Diputados continuará con 500 legisladores y no con 300 como lo proponía el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mientras que el Senado, seguirá con 128 legisladores y no con 96, como rezaba la propuesta de AMLO. La Reforma Electoral proponía que consejeros y magistrados del TEPJF fueran propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio del voto popular en elecciones abiertas. Que ningún caso los regidores municipales deberían de ser más de nueve.

Se reducirían a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Se eliminarían los organismos electorales locales. Los consejeros del INE se reducirían de 11 a siete.

Tooodos los partidos políticos recibirían financiamiento público sólo en campañas electorales, por lo que ya no vivirían de las prerrogativas, sino de las cuotas y apoyos de sus militantes, como lo hacía antes el PAN, que por añales dijo “NO” a las susodichas prerrogativas. Disminución de la participación en una consulta popular de 40% a 33% para que sea vinculante. Y, posible implementación de voto electrónico.

Ah, y también la desaparición de diputados plurinominales en los estados, faltaba más, pero no se pudo. Así las cosas, era ilógico que los partidos opositores dijeran sí a la Reforma del INE, pues sería hacerse el Harakiri, al desaparecer pluris, rebajar prerrogativas a los partidos y no darles dinero en años no electores.

Sin embargo, Morena y aliados aprobaron el Plan B de la Reforma Electoral, pues para esta vaina sí les alcanzó la mayoría simple: 267 votos a favor, 215 en contra, con cero abstenciones, por lo que el susodicho Plan B, podría ser aprobado en el Senado, siempre y cuando Ricardo Monreal no haga alguna jugarreta y toree el toro al revés, a la Cuarta Transformación.

El Plan B, significaría un ahorro de “tres mil 500 millones de pesos”, según lo dijo ayer el propio AMLO.

ZACATECAS, ESTADO FALLIDO...

David Monreal Ávila, el hermano predilecto de Ricardo Monreal Ávila, tuvo todo para ser, como prometió en su campaña electoral y ratificó el día de su toma de protesta: el mejor gobernador de la historia de Zacatecas, pero pronto olvidó regresar la paz y la tranquilidad a las y los zacatecanos, combatir la corrupción, acabar con la impunidad, con la falta de empleo, entre otras vainas más.

Tanto se mareó arriba del ladrillito, que hasta desconoció a quienes lo apoyaron y lo llevaron a la llamada “Casa de los Perros” (Palacio de Gobierno).

Lo primero que hizo, en un intento fugaz por combatir la corrupción y acabar con la impunidad, fue auditar el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), en donde la presidenta honorífica era Cristina Rodríguez Pacheco, esposa del gobernador Alejandro Tello Cristerna, mujer muy voraz para el dinero y quien era la que realmente manejaba los intereses del Patronato de la FENAZA.

Un botón de muestra: en su última Feria: 2019 –pues las dos siguientes se suspendieron por la pandemia del COVID-19–, Cristina logró que su marido le inyectara 30 millones de pesos para contratar artistas de renombre: Enrique Iglesias, Ricky Martin, Manuel Turizo, Reik, Ozuna, El Tri, Café Tacuba, entre otros que escapan de mi memoria.

Al inicio la señora de Tello había prometido que la entrada a los conciertos de dichos artistas sería gratuita, pero al día siguiente cambió de opinión: 20 pesos, boleto, en beneficio del DIF, el cual también ella presidía. Hubo por ahí un escándalo cuando Ricky Martín se negó a presentar su “chou” porque no le pagaron completo lo acordado, así es que el anticipo dado se perdió, porque así lo estipulaba en contrato.

Así las cosas, el gobierno de David Monreal dio su primer campanazo al auditar la edición 2019 de la FENAZA, pues descubrió un desfalco de 60 millones 100 mil pesos, pero no se fue contra la señora Cristina, sino contra el coordinador, Benjamín Medrano Quezada, a pesar de que el exdiputado federal y exalcalde de Fresnillo demostró que él no había firmado documento alguno, como sí lo hicieron el gobernador Alejandro Tello y su esposa Cristina, de quienes no se sabe nada desde un día antes de la toma de protesta de David, aunque se asegura que están radicando con todo y familia en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por lo que los largos brazos de la ley, pretextan no poder alcanzarlos.

Quien sí anda huido es Benjamín Medrano, pues tiene una orden de aprehensión por los susodichos 60 millones 100 mil pesos que desaparecieron de las arcas de la FENAZA, a pesar, reitero, de que demostró no haber firmado documento alguno, menos administrar un solo peso.

Pero a la esposa del gobernador Tello le salió otra “fiestecita”: varias compras ficticias y a sobreprecio de despensas, pero ni siquiera la han llamado a comparecer, lo que no deja de sorprender a los zacatecanos, que empiezan a creer lo que hace varias semanas reveló Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche: Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y Ricardo Monreal Ávila, senador de la República y presidente de la Junta de Coordinacion Política (JUCOPO) del Senado, se confabularon para hacer ganar a David Monreal la gubernatura.

Claro que para esto, además de mapaches, ratones locos, urnas embarazadas, carruseles y demás aberraciones invitadas por el tricolor, necesitaban dos actores más: el magistrado presidente del IEEZ, Virgilio Rivera Delgadillo; y el propio gobernador Alejandro Tello Cristerna, quienes recibieron su premio: al primero, David lo hizo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y al segundo, lo bañó, junto con su esposa Cristina, con el agua de la impunidad De otro modo no se explica la raza zacatecana, cómo David “perdonó” a Alejandro que éste le haya dejado un boquetazo de dos mil 900 millones de pesos, con total impunidad, como lo denunció públicamente, al declarar a los cuatros vientos que su antecesor había dejado a Zacatecas en bancarrota, cosa que evitó AMLO, quien lo apoyó pagando la nómina magisterial.

Además de que hay mucha raza que asegura que Tello vendió la plaza al narco, y como prueba se basan en los hechos: a partir de su primer día como gobernador, los asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones comenzaron a subir hasta alcanzar 200%, en comparación con el gobierno de su antecesor Miguel Alonso Reyes: pronto comenzaron a aparecer descuartizados; Zacatecas se convirtió en una carnicería.

Los secuestros comenzaron a darse a la luz del día en lugares públicos y ante mucha gente, sin que la policía hiciera algo no sólo para impedirlo, sino para atrapar a los criminales, quienes a partir de ese 12 de septiembre de 2016, parece portan licencia para matar y cometer toda clase de delitos de muy alto impacto. Después se descubrió que el narco se había infiltrado en la policía, y que jefes policiacos trabajaban para los dos bando: Narco y gobierno.

También se supo que comandantes de la Policía Estatal se dedicaban a la venta de drogas, como se comprobó fehacientemente como lo venía haciendo un tal John William Casara Luna, mejor conocido como “El Comandante Colombiano”, por ser originario de ese país.

Crecido, bañado en impunidad por tantas tropelías cometidas sin siquiera recibir una llamada de atención por sus superiores, la madrugada del miércoles 6 de junio de 2018, allanó una humilde casa en el municipio de Pánfilo Natera y privó de su libertad a Iván Espino Colunga de 18 años, quien se encontraba durmiendo al igual que el resto de su familia La madre del muchacho, Inés Colunga Montañez, lloraba como la Magdalena implorándole al “Comandante Colombiano” que no se lo llevara, pero el súper policía se burlaba de ella, a golpes lo subió a la patrulla y horas después apareció muerto con varios balazos y huellas de tortura.

El escándalo fue a nivel nacional, pues la mamá de Iván, acudió a Palacio de Gobierno a pedirle apoyo al gobernador Alejandro Tello Cristerna, quien la ignoró, sin embargo varios reporteros de la fuente política, entre ellos el de Página 24 Zacatecas, la entrevistaron y la noticia se expandió por todo el país: “comandante de la Policía Estatal de Zacatecas, originario de Colombia, secuestra y ejecuta a un joven de 18 años, su madre clama justicia”.

Temerosos de alguna represalia, por parte del poderoso “Comandante Colombiano”, la familia de Iván se cambió de domicilio, mientras el secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, defendía al colombiano diciendo que la patrulla a su cargo la habían clonado, y la habían hecho pasar como la de John William Casara, lo que era una real mentira.

Sin embargo, tres años después, a la renuncia de Ismael Camberos, el Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, por fin se animó a cumplimentar la orden de aprehensión en contra de “El Comandante Colombiano”, quien fue encarcelado en junio de 2021, a escasos tres meses antes de que el gobernador Alejandro Tello dejara el poder.

Gustavo Domínguez Saldívar es otro súper policía, que figuró como director de la Policía Ministerial y posteriormente agarró hueso como titular de la Oficina de Antisecuestros; pero después se volvió ojo de hormiga al descubrirse que era personero del cártel de Sinaloa de quien recibía millones de dólares para el de “arriba”, ¿Tello? Pero de Gustavo Domínguez, quien en principio se dijo que lo había detenido la Federal cuando intentaba cruzar la frontera en Matamoros, Tamaulipas, rumbo a Estados Unidos, información que después fue desmentida, desapareció en septiembre de 2020, también en el gobierno de Alejandro Tello y desde entonces no se sabe nada de él.

Otro caso es el de un comandante de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, llamado “El Gary”, quien tenía dos amos: el Fiscal Francisco Murillo Ruiseco y el Cártel de los Talibanes, o Noroeste. Esto era un secreto a voces, pero “arriba” ¿Tello? lo solapaban.

Hasta que cometió un grave error: secuestró y violó a su novia, Nayeli Noemí Delgado de 22 años, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), al tiempo en que trabajaba con un conocido abogado: Juan Manuel Rodríguez González, que fue el que la asesoró en su demanda contra el comandante de la Policía Investigadora, “El Gary”.

A pesar de que la demanda no trascendió a la luz pública, pues en Zacatecas son muy proclives a ocultar crímenes de cualquiera ámbito cometidos por altos o medianos funcionarios, el súper policía “El Gary”, enterado de la demanda penal en su contra la emprendió contra la estudiante, a quien constantemente la amenazaba de muerte por medio de tarjetas, cartas y llamadas telefónicas, por lo que de la Fiscalía le brindaron “seguridad”: dos guaruras, un hombre y una mujer, le asignaron, pues sabían de la alta peligrosidad de “El Gary”, pues era uno de los suyos y de los “otros”: los narcos.

Así las cosas, el enfermo mental planeó y cumplió su “venganza”: el 10 de abril de 2019, contra el abogado Juan Manuel Rodríguez González, pues al salir de su casa fue acribillado por él y otro gatillero, ambos encapuchados.

Un día después, 11 de abril, dentro de la Facultad de Derecho de la UAZ, Nayeli Noemí, en un “descuido” de sus guaruras, un pistolero, contratado por el narcopolicía, asesinó a Nayeli; la Fiscalía relacionó a los dos asesinatos con “El Gary”, pero nunca lo aprehendió.

Sin embargo, el 10 de mayo de 2022, cuando “El Gary” conducía por la carretera a Sauceda de la Borda un flamante BMW, acompañado de su madre y otra persona, unos excolegas de la Policía de Investigación le marcaron el alto, pero “El Gary”, lejos de detenerse, le hundió más el pie al acelerador, provocando una persecución a la que siguió una balacera… dentro del BMW quedó muerto “El Gary”, y heridos su madre y el otro acompañante.

Los policía no sabían que quien abatido, cuando se enteraron que había sido “El Gary”, al término de la autopsia, temieron lo peor: la venganza de los narcos, pero afortunadamente no les pasó nada y continúan trabajando.

Así, como los casos de los “pesados” narcopolicías: John William Casara, Gustavo Saldívar y “El Gary”, existen muchos otros otros de narcopolicías, que son protegidos por sus superiores, de los que no se sabe nada hasta que la prensa los evidencia.

Otra cosa que revela la simbiosis narcogobierno, es que nunca los sicarios son detenidos infraganti, pues “curiosamente” cuando se va a cometer un asesinato, nunca hay uniformados a varias cuadras a la redonda, que lo impidan o los atrapen.

Vivir en Zacatecas es jugar con la muerte: han matado familias completas dentro de sus casas a cualquier hora del día, a niños en iglesias, en parques, jardines del Centro Histórico han dejado cadáveres descuartizados y hasta amontonados en camionetas frente a las puertas de Palacio del Estado. Hombres y mujeres destazados en paradas de camiones; también ejecutan a pequeños y medianos comerciantes que se resisten a pagar la plaza al narco. Lo mismo sucede en pequeños restaurantes, bares, puestos de comida, talleres mecánicos, tiendas de abarrotes, etcétera.

Llegan en motocicleta, se bajan y a la vista de quien esté, desenfundan sus armas, matan a quien esté atendiendo el negocio y se van tranquilamente a sabiendas de que nadie lo habrá de detener: así actúan los narcosicarios en el vecino estado de Zacatecas, con total impunidad, impunidad que en vano prometió David acabar.

En lo que va del año han asesinado a más de mil 200 personas, entre ellas 50 policías; hace unos días asesinaron al general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas; poco después el Juez penal Roberto Elías Martínez fue ejecutado de dos balazos cuando salía de su casa en su automóvil Honda, lo que derramó el vaso de la indignación, que ha provocado que miles de zacatecanos se unan y exijan que David Monreal pida permiso y deje las riendas del estado a otra persona que esté decidida a regresarles la paz y la tranquilidad a los zacatecanos, combatir la corrupción, acabar con la impunidad, mejorar la educación y gestionar más y mejores empleos tal y como lo prometió David, además de honestidad y espíritu de servicio, como lo presumía cuando mendigaba el voto de la ciudadanía.

Aguascalientes no tiene los problemas que padecen Zacatecas y Jalisco con la violencia y la inseguridad que tienen uno y otro, pero nuestras autoridades no deben confiarse, porque el narco es como la humedad, como el salitre: una vez que penetran es muy difícil, tenemos esa experiencia y costo mucho disminuirla al mínimo.

Aunque ahora hay, dicen, remedios efectivos para erradicar uno y otro. En casa nosotros podríamos combatir el salitre si nos lo proponemos. Pero el salitre de la violencia y la inseguridad le toca combatirlo a las autoridades: yo hago votos para que el flamante secretario de Seguridad Pública, Manuel Alonso García, tenga la inteligencia, la capacidad, la honestidad, la decisión y las agallas para no permitir que ese salitre que padecen nuestros vecinos, se expanda a nuestro estado.

¡Cuidado!

