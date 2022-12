Plaza de Armas

Frente a Frente

POR FIN se vieron las caras las personas que padecen VIH y Rubén Galaviz Tristán; los primeros para exigir su derecho a la salud y que se les dé un trato digno, porque aseguran que se les niegan desde los análisis de seguimiento hasta los tratamientos completos.

LA VERDAD es que –dijo Efraín- en las instituciones de salud se han presentado muchos casos de personas que han sido contagiadas a quienes no les hacen las pruebas correspondientes y tampoco el seguimiento que marca el protocolo.

EL ACTIVISTA mencionó que en su caso particular desde hace más de un año no le hacen análisis en el laboratorio estatal y se niegan a atenderlo, igual pasa con aquellos que tienen IMSS o ISSSTE y por eso hacen el llamado a todas las instituciones, inclusive al ISSEA, para que volteen a verlos y les brinden la atención que requieren para mantenerse estables y que la enfermedad no avance y lleguen al grado de entrar en la etapa de SIDA.

RUBÉN GALAVIZ Tristán dijo que se están viendo todos los detalles para que haya los medicamentos que ellos necesitan.

“EL COMPROMISO de la gobernadora es que seamos un gobierno incluyente en todos los sectores y haremos lo que sea necesario porque la idea es trabajar con todos”, fueron las palabras del titular del ISSEA.

AHORA HAY que ver si cumplirán y cuándo será (BDR).