Plaza de Armas

No Funcionó

TODO EL esfuerzo que hizo la diputada Nancy Xóchitl Macías Pacheco para que se modifique el código penal y se tipifique la violencia vicaria como un delito, no tuvo eco en los otros legisladores, y dice que le dijeron que era otra forma de decir que las mujeres sufren de ese tipo de cosas, que entra en la categoría de lo intrafamiliar, pero no le hicieron caso.

NI EL FORO que hizo en donde se abordó el tema, donde se refrendó que por este tipo de violencia se provoca que los hijos odien a la madre, y también aplica para aquellos desquiciados que deciden privar de la vida a sus propios vástagos para provocarle un dolor permanente a la mujer.

PARA LLEGAR a ese punto pasan por varias etapas, y una de ellas es enviarles mensajes o videos en donde les hacen ver que maltratan de cualquier forma a los hijos y eso pasa sólo como violencia intrafamiliar y como son los padres no se pueden quitar los derechos.

TOTAL QUE cuando se vive en una relación tóxica es muy complicado salir sin heridas, físicas o emocionales, y a veces los que pagan las culpas de lo que no hicieron son los más inocentes: los hijos.

SIN EMBARGO es mucho lo que gastan en presupuestos, programas de “prevención”, foros, órdenes de restricción, resguardos y demás, que pueden mitigar un poco el problema pero la realidad es que no se sabe por qué razón ni los institutos de la mujer, ni las autoridades y menos los legisladores tienen miedo agarrar al toro por los cuernos y llegar a la verdadera raíz del problema.

Y ES QUE una víctima, puede ser hombre o mujer, no puede romper tan fácilmente con una relación tóxica no porque no quiera o no sepa que le hace mal, sino porque no puede. Hay algo que se llama codependencia, narcicismo y también psicópatas integrados que son tan listos que van por la vida y ante los demás como personas nobles, maravillosas, sociables, bueno la octava maravilla.

Y ASÍ FUNCIONAN en la conquista de la pareja, pero en cuanto comienza la convivencia en serio es que salta el lobo y va minando poco a poco y de forma casi imperceptible a la víctima, a la que de entrada le quitan todo: desde la autoestima hasta el dinero que tenga.

LA APARTAN de sus seres queridos y círculo social y crean una dependencia tan fuerte que es muy complicado romperla, pero luego los “expertos” en salud mental región 449 salen con que la víctima lo es casi por gusto, que porque “normalizan la violencia” y de ahí nadie los saca.

PUEDEN PONERLE todas las maneras que quieran a las ramificaciones de la violencia, pero nomás podan el árbol, no van a la raíz para de una vez por todas en serio empoderar a las mujeres y que no vuelvan una y otra vez con quien las violenta, o que dejen a uno para pasar a otro peor y luego salen con que “repiten patrones”, pues claro, si no son tratadas como deben de ser y saben lo que les pasa y que son víctimas, aunque a los que quieren ver todo en positivo les repugne la palabrita, ni modo, las cosas deben decirse y llamarse por su nombre y también dar la ayuda adecuada, de lo contrario esto nomás no va a acabar por más buenas intenciones, foros, asociaciones, institutos y lo que quieran y gusten si no saben ni por dónde deben empezar. (BDR)

Índice Nacional de Precios al Consumidor, Noviembre de 2022

EN NOVIEMBRE de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.58 % respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 7.80 por ciento. En el mismo mes de 2021, la inflación mensual fue de 1.14 % y la anual, de 7.37 por ciento.

EL ÍNDICE de precios subyacente incrementó 0.45 % a tasa mensual y 8.51 % a tasa anual. El índice de precios no subyacente creció 0.94 % a tasa mensual y 5.73 % a tasa anual. Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías subieron 0.43 % a tasa mensual y los de servicios, 0.48 por ciento.

DENTRO DEL índice no subyacente, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.42 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 2.11 % a tasa mensual. Lo anterior, en mayor medida, por la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano que se aplicó en 11 ciudades del país donde el INPC tiene cobertura.

Índice Nacional de Precios Productor, Noviembre de 2022

EN NOVIEMBRE de 2022, el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) total, incluyendo petróleo, disminuyó 0.37 % a tasa mensual y aumentó 5.68 % a tasa anual. En el mismo mes de 2021, creció 1.06 % a tasa mensual y 9.87 % a tasa anual.

POR GRUPOS de actividades económicas, a tasa mensual, los precios de las primarias incrementaron 0.22 %; los de terciarias, 0.45 % y los de actividades secundarias cayeron 0.83 por ciento.

EL ÍNDICE de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, incluyendo petróleo, descendió 0.64 % a tasa mensual y subió 4.88 % a tasa anual.

EN NOVIEMBRE de 2022, el Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo petróleo, decreció 0.26 % a tasa mensual y aumentó 6.01 % a tasa anual.

Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros, Cifras Preliminares, 2021

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer los resultados preliminares de la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros (EASPNF) 2021. El objetivo de la EASPNF es captar, procesar y divulgar información estadística económica básica, actualizada y de calidad, sobre las actividades de servicios prestados por el sector Servicios Privados No Financieros (SPNF) a nivel nacional. La información permite conocer las principales características estructurales del sector y, de esta manera, definir las tendencias y su influencia en la economía nacional. Además, sirve como apoyo para la toma de decisiones en materia de política económica.

EN EL SECTOR SPNF, la participación de hombres en el rubro de personal ocupado dependiente de la razón social fue de 51.5 % y la de mujeres, de 48.5 % del promedio de contratación. Del personal ocupado no dependiente, el porcentaje de hombres fue 51.7 % y el de mujeres, 48.3 por ciento. A nivel de sector de actividad, el de mayor diferencia, en su distinción por sexo, para el rubro de personal dependiente de la razón social fue Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, con 38 puntos porcentuales. Para el caso del personal no dependiente, el sector con mayor diferencia fue Información en medios masivos, con 34 puntos porcentuales.

EL SECTOR Servicios de salud y de asistencia social registró el porcentaje más alto de participación de hombres con educación media superior y superior, con 72.8 por ciento. Para el caso de las mujeres, el nivel de estudios con mayor porcentaje fue educación básica en Servicios de Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, con 77.8 por ciento.

EN LOS SPNF, los materiales consumidos para la prestación de servicios representaron el mayor gasto para los establecimientos, con 42.9 por ciento. La categoría con menor participación en el gasto fueron los servicios de comunicación, con 1.4 por ciento.