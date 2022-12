Plaza de Armas

Y Todo Para qué

ES INCREÍBLE que el mundo cambie a la velocidad del rayo en algunas cosas, pero en otras siga tan retrógrada como hace más de 40 años y eso viene porque las personas que tienen VIH siguen siendo vistas y tratadas como parias.

RESULTA INCREÍBLE que, en los entes de salud, donde al menos han tenido una plática seria sobre el tema, no sepan que por saludar o por estar cerca de una de estas personas o verlas no se van a contagiar.

PARA ESO se requiere intercambiar fluidos, mantener contacto sexual o trasfusión de sangre y si no pasa eso no hay forma de que se contraiga el virus.

Y LO peor es que a las autoridades de salud les siga valiendo que estas personas tengan que arreglárselas como pueden, ayudándose unos a otros para tener los retrovirales y hacerse las pruebas en el caso de sospecha.

EL VIH no se adquiere siempre por irresponsabilidad porque les gane la calentura y tengan prácticas sexuales –consensuadas- de riesgo; no, porque también puede ser por un abuso y no sólo se da en mujeres, también a los hombres los pueden violar.

ENTONCES SI está primero la salud debe ser pareja para todos, ¿o no?, ya los gustos y preferencias de cada uno en el terreno sexual es algo muy íntimo y respetable, tanto como la raza, creencias religiosas, filiaciones políticas, etcétera.

LAS ASOCIACIONES civiles que se dedican a atender, orientar y ayudar a quienes están en situación de vulnerabilidad al saber o tener riesgo de contraer VIH sobreviven gracias a que hay quienes donan tiempo y dinero para ello, pero no son los más.

ADEMÁS DE que, los que luchan por una atención digna aseguran que sólo hay tres tipos de tratamiento que se les da y se debe tener la capacidad y sensibilidad en el sector salud –estatal o federal- para cambiar los medicamentos en caso de que el organismo del paciente no los tolere.

Y QUE esto se da para los que tienen derechohabiencia y los que no. Un ejemplo es que si alguien es tratado por el estado y de pronto consigue un empleo y accede a tener la prestación de IMSS o ISSSTE, es todo un lío el que pasen el expediente de un ente al otro para que se le dé continuidad, y mientras todos estos burócratas no dan una, a los enfermos les va la vida en ello.

BIEN DICEN que nadie experimenta en cabeza ajena y hasta que nos pasa a nosotros o a alguien cercano entonces sí queremos cambiar las cosas. Lástima que en esta historia se llevan más de cuatro décadas de ineptitudes, omisiones, santiguadas (a conveniencia) y en una de esas antes de atenderlos primero los bañan con agua bendita, no vaya siendo que se contagien (ni que Dios cumpliera deseos y caprichos).

POR OTRO lado, el llamado para la gobernadora y Rubén Galaviz Tristán es serio, porque prometieron y ahora como que ya se olvidaron y no quieren recibir a los activistas (BDR).

Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2021

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presenta los resultados de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2021. Estas miden el impacto que el agotamiento de los recursos naturales –como la degradación del medio ambiente ocasionado por la producción, distribución y consumo de bienes y servicios– tiene en la economía. Además, proporcionan información para cuantificar, en unidades monetarias, los esfuerzos realizados para la protección del medio ambiente. Las Cuentas Económicas y Ecológicas de México brindan información económica para la toma de decisiones y forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM).

EN 2021, el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente o Producto Interno Neto Ecológico (PINE) alcanzó un monto de 19 632 869 millones de pesos y representó 76.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), a precios de mercado. Los sectores que más contribuyeron al PINE fueron el comercio y otros servicios, con 35.5 %, así como las industrias manufactureras, con 15.7 por ciento.

DE 2003 a 2021, el PINE representó, en promedio, 78.5 % del PIB del país a precios de mercado. En 2007 se registró el mayor porcentaje, con 80.2 por ciento. En 2020 se observó la menor participación, con 75.8 por ciento.

EN 2021, los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) ascendieron a 1 177 969 millones de pesos corrientes, monto que equivale a 4.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a precios de mercado.

LAS EMISIONES al aire representaron el mayor costo ambiental (2.6 %); siguieron los costos por degradación del suelo (0.7 %) y los costos por residuos sólidos urbanos (0.4 %).

EN 2021, los principales gastos en protección ambiental se destinaron a la protección del aire-ambiente y clima (37.2 %), la gestión de aguas residuales (18.6 %) y la gestión de residuos (12.9 %).

Indicadores de Confianza Empresarial, Noviembre de 2022

LOS INDICADORES de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores: Industrias manufactureras, Construcción, Comercio y de Servicios Privados no Financieros, sobre la situación económica del país y de sus empresas.

EN NOVIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el ICE del sector manufacturero retrocedió 0.3 puntos respecto a octubre; el de Servicios Privados no Financieros, 0.9 puntos; el de Comercio, 0.7 puntos y el de Construcción, 0.4 puntos.

EN NOVIEMBRE de este año, en su comparación anual, los ICE registraron el siguiente comportamiento: el ICE de Servicios Privados no Financieros disminuyó 10.3 puntos; el de Comercio, 8.4 puntos; el de Construcción, 4.7 puntos y el de Industrias manufacturas, 3.4 puntos.

CON CIFRAS originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) –que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran– fue de 46.4 puntos en noviembre de 2022, descendió 7.9 puntos con relación al mismo mes de 2021.

Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales, Noviembre de 2022

EN NOVIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) del sector manufacturero fue de 53.1 puntos, un aumento mensual de 2.8 puntos.

EN EL PENÚLTIMO mes de 2022, el IAT de Construcción, con cifras ajustadas estacionalmente, fue de 55.1 puntos, 0.4 puntos más que en octubre pasado.

EN NOVIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se situó en 52.9 puntos, un ascenso de 0.2 puntos en comparación con el mes anterior.

CON CIFRAS ajustadas por estacionalidad, el IAT de Servicios Privados no Financieros se ubicó en 55.1 puntos en noviembre pasado: creció 3.4 puntos en el lapso de un mes.

EN NOVIEMBRE de 2022 y con datos originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) –que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran– fue de 55.5 puntos: un incremento anual de 3.3 puntos.