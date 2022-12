Plaza de Armas

Muy Activo en Redes

EL QUE tal parece que no tiene mucho trabajo en el ISSSSPEA es Mario Álvarez Michaus, a quien le volvieron a dar chamba para que comiera sabroso y con manteca y dejara encargada su inmobiliaria, mientras que su esposa también cobra, y bien, como diputada.

RESULTA QUE Álvarez Michaus, quien desde que fue diputado se comporta como un auténtico “higadito”, se la pasa subiendo post y hasta videos de sus compañeros de trabajo, presumiendo el “equipazo” que tiene, bueno, así como en Dinamarca, que ya es el parámetro para medir todo lo bueno.

LO QUE no cuenta el titular del ISSSSPEA son los malos tratos que dan sus no empleados, porque hasta él lo es de los ciudadanos; digamos sus subordinados, quienes son pensionados o incluso están en activo en dicho ente y, por lo tanto, tienen derecho a préstamos, hacer trámites, pensionarse y demás.

EN EL sexenio pasado se presumió muchas veces que el ISSSSPEA tenía harto billete, tanto, como para que los trabajadores de entes gubernamentales estuvieran tranquilos y ellos nada nerviosos, porque había para que se pensionaran por los próximos 90 años.

BUENO, PERO con lo que no contaban, dijera Chespirito, es que, a la mala, Martín Orozco mandató que a los pensionados se les pagara en UMA’s, no en salarios mínimos, como aprobaron en la legislatura pasada, porque a Gustavo Báez Leos se le fueron las cabras al monte y no supo cabildear como era.

PERO COMO en Aguascalientes, la tierra de la gente buena, el que gobierna se cree como un semidios, los amolados fueron los pensionados que vieron mermado, y con muchos cientos o miles de pesos, lo que percibían cada quincena.

SÍ, TAMBIÉN a los pensionados les paga por quincena en el ISSSSPEA. Total que anduvieron los pobres pensionados de aquí para allá y todos les daban atole con el dedo; los diputados porque aprobaron que se pagara en salarios mínimos y los de ahora porque no quieren oír del tema.

CON LO que no contaban es que hubo amparos y a muchos la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató que no sólo se les respete el pago en salarios mínimos, sino que se les diera el retroactivo.

Y COMO era la máxima autoridad, a Orozco Sandoval no le quedó de otra más que apechugar y pagar, aunque cambió varias veces de titular del ISSSSPEA por los entripados que le hicieron pasar.

Y QUE llegan los aires del cambio y en la silla de la dirección se sienta Mario Álvarez Michaus. Sin dar entrevista y en sus cifras alegres de los boletines, el ISSSSPEA es casi como la sucursal del paraíso que prometen los Testigos de Jehová, pero la realidad es otra muy distinta.

LA PREPOTENCIA de sus subordinados es tal que corren a los pensionados que van a reclamar lo que es suyo; no les están haciendo ningún favor, pero tienen un jurídico que exige que le digan “maestro”, que porque dizque tiene la maestría en derecho, pero reprobado en buenos modales.

ASÍ QUE sería bueno que Mario Álvarez Michaus, cuando menos en redes sociales, ya que tiene harto tiempo para estar en ellas, dé a conocer cómo andan las cosas realmente en ese instituto que tiene a su cargo, y que no es cosa menor, porque maneja el dinero que les rebajan de los impuestos y demás a los burócratas.

Y NO, la ley de pagar en UMA´s fue un decreto presidencial, pero para los trabajadores federales, los de Aguascalientes son estatales, entiéndase de una entidad autónoma y con diputados que aprobaron una ley que desde hace años están violando (BDR).