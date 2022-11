Plaza de Armas

Precavidos

LOS HABITANTES de la co­munidad de Guadalupe de Atlas, que es la línea divisoria con Loreto, Zacatecas, con todo y que tienen po­licías estatales de planta y constante presencia castrense, decidieron ser precavidos y no buscarle más rayas al tigre.

LUEGO DE lo ocurrido en Pi­nos, Zacatecas, decidieron que las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe en estas fechas fueran exageradamente sencillas, para que luego el obispo o sacerdotes no ten­gan problema para ir a celebrar el 12 de diciembre.

NI DANZANTES, mariachis y todo eso que tanto acostumbran en las festividades de la morena del Tepeyac, porque ¿para qué darles tentación a sus “vecinos”?, que ni son de ahí, pero rondan muy cerca y saben, porque hay quienes tienen fa­miliares en zona zacatecana, que tie­nen la costumbre de cobrar “derecho de piso” hasta para las que venden gorditas o hasta puestos ambulantes.

EL DESCARO ha llegado a tal grado que si hacen cualquier cosa, del lado de Zacatecas, para recaudar dinero para las fiestas patronales, van y les piden su respectiva “cuota” de la venta.

AHORA SI que ya ni las cosas re­ligiosas respetan, siendo dinero salen con esa máxima que inventó Pablo Escobar Gaviria de “plata o plomo”.

ASÍ POR “las buenas”, cualquier coopera, pero los de Guadalupe de Atlas prefirieron no buscarle y menos darles tentación a los que con sólo cru­zar una calle ya están en territorio de Aguascalientes, así que su fiesta patro­nal rayó en la “pobreza franciscana”.

BUENO, AL menos José Manuel González Mota no se puede quejar de sus gobernados le ayudan haciendo lo posible para que la inseguridad no se desborde en ese lugar por la cer­canía con Zacatecas que ya no está que arde, sino es el mismo infierno. (BDR)