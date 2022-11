Asentamientos Irregulares sin Obra Pública Porque Podría Terminar en Denuncias por Desvío de Recursos: Alcalde

“Estamos en Trámites Para que se Agilicen los Procesos”

Por Benny Díaz

En entrevista colectiva y a pregunta expresa de Página 24, el alcalde Leonardo Montañez Castro aseguró que en los asentamientos irregulares no se puede hacer obra pública “porque se podría terminar en observaciones o incluso denuncias, tanto de Gobierno Estatal como federal, por desvío de recursos, ya que todo debe ser etiquetado perfectamente para qué se usó”.

Esto luego de que acudió a ver el avance de la obra de drenaje y pavimentación en un tramo de la calle Inés Mariscal, en la comunidad de Los Negritos, en donde van por partes porque hay un espacio de varios metros donde pasa un arroyo y, al no estar pavimentado, el transporte público no pasa hasta allá, por lo que hay muchos problemas para que las personas lleven su mandado o incluso lleguen a sus hogares cuando salen tarde porque ni los camiones urbanos, ni los taxis quieren atravesar hasta ese punto.

Inés Mariscal es la calle principal de Los Negritos y una parte la pavimentó Tere Jiménez cuando fue alcaldesa; ahora Leonardo Montañez Castro continuó con varios metros más, aunque la petición de los habitantes es que, a la brevedad, se arregle el espacio por donde pasa el arroyo, debido a los problemas que tienen para su movilidad.

El alcalde les explicó que esto depende de los recursos y que este año ya no tiene para continuar esa obra, “porque es como una casa, en donde se va edificando o haciendo reparaciones poco a poco”.

Reconoció que falta mucho para terminar con la pavimentación y el drenaje en las colonias y comunidades del estado, pero este año el programa de obra fue de 180 millones de pesos y para el sector hidráulico fueron 170 millones de pesos. Sin embargo, hay muchas obras pendientes, “nunca estamos satisfechos, porque tanto en las comunidades como en el municipio tratamos de seguir con el programa de obra pública del Implan para tratar de cubrir diferentes necesidades”.

Sobre el tema de los asentamientos irregulares dijo que en semanas pasadas se entabló una mesa de diálogo con el Gobierno Federal, donde participó el registro agrario nacional y diversas dependencias, como la Secretaría de Bienestar, y “los alcaldes abordamos que se facilitaran los trámites para el proceso de regularización y, en este caso, poder realizar obras sin temor a ser sancionados legalmente. No es que no queramos o no tengamos voluntad de hacerlo, sino que se podrían tener observaciones y terminar en denuncias, por eso la importancia de que hagamos esa mesa con las diferentes delegaciones federales para tratar de agilizar las modificaciones en la legislación estatal y que se facilite la regularización de esas zonas”.

Al cuestionar si las sanciones serán federales, dijo que también podrían ser estatales y “se pudiera tomar como desvío de recursos. Ese punto hay que cuidar siempre para que en el recurso que ejerzamos haya certeza jurídica en cualquier lugar donde se haga obra pública”.

Mantenimiento de Puentes

Sobre el mantenimiento de los puentes dijo que a partir del próximo año habrá una partida especial para su mantenimiento, sobre todo los que tienen tirantes que hay que estarles revisando cada 6 años; además se está generando bitácora de cada uno de los que hay para saber las condiciones en las que están.

En el caso del puente que se encuentra cerca del fraccionamiento México, dijo que se hizo con todos los requisitos requeridos para las vibraciones que tendría por el paso del tren, pero tenía 20 años de antigüedad y por eso se necesitaba mantenimiento, pero llegó la explosión y cambió todo.

Sobre los comerciantes que tenían sus negocios en la calle Chihuahua, y que se manifestaron en la alcaldía, Leonardo Montañez dijo que ya se habló con ellos porque hay balconería, imprenta, estética, lavandería y planchaduría, taller de hojalatería, entre otros y se les está apoyando en un promedio de 12 mil pesos porque tienen que pagar rentas, y con las bajas ventas que tienen es imposible hacerlo, al igual que los servicio como la luz.