Plaza de Armas

En Busca de Oportunidad

ES IMPORTANTE que se busque en Aguascalientes al próximo campeón de boxeo, porque nunca se sabe de dónde podrá surgir un gran atleta, por lo que se abre la convocatoria para todos aquellos que desean una oportunidad para alcanzar sus sueños.

Y PARECE que se cumple aquello de que los boxeadores deben ser de clase baja, porque eso de que el programa se llame De la Calle a las Vegas quiere decir que aquellos muchachos que anden por ahí en pleitos tengan oportunidad de entrar a las grandes ligas del deporte y obtener no sólo fama y dinero, sino que sean ejemplo para otros que pueden seguir sus pasos.

LO IMPORTANTE es que no sólo los preparen para pelear en el ring y ganarle al adversario, sino también psicológica y emocionalmente para que puedan lidiar con la fama sin perder la cabeza y caer en excesos, como les ha pasado prácticamente a todos los campeones que de tener todo pasan a quedar nuevamente en la calle y no poder conseguir otra cosa porque no quedan totalmente bien después de los golpes recibidos.

Y PARA prueba está Julio César Chávez, quien pasó por un largo proceso para recuperarse de las adicciones y ahora sus hijos andan por las mismas, pero él lo ha dicho: “Puedo ayudar a muchos, menos a mis hijos y ni con todo el dinero que tengo logro sacarlos de sus problemas”.

OJALÁ QUE el campeón del Gigante de México cumpla sus sueños, pero también logre el equilibrio y pueda vivir para y por el deporte (BDR).