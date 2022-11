La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

CADA QUIEN SU MARCHA…

CADA QUIEN SUS INTERESES…



Los partidos opositores PAN, PRI, PRD y grandes empresarios como Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther, algunas cámaras empresariales, los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y muchos otros políticos, entre los que destacan esas finísimas personas que son Roberto Madrazo Pintado y Elba Esther Gordillo Morales, no quieren cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), por así convenir a sus intereses, y están dale y dale que hasta una tumultuosa marcha hicieron en la Ciudad de México y en otras ciudades, Aguascalientes entre ellas.

Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación, insisten hacer algunos cambios (reitero, NO para desaparecerlo, sino para hacerlo más democrático y ciudadano).

¿Cuáles serían esos cambios? “Voy con mi hacha”, diría mi querida, entrañable e inolvidable Tía Jerónima, para abrir boca serían una aclaración y 11 poderosas razones:

Reitero: el INE no desaparece, cambiaría de nombre a: INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas). El nuevo organismo INEC continuará siendo autónomo. Reducción de diputados: de 500 a 300. Reducción del número de senadores, de 128 a 96. Consejeros del INEC y magistrados del TEPJF serán propuestos por los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y serán elegidos por medio del voto popular en elecciones abiertas. Reducción del número de Consejeros del INEC de 11 a 7. Límite de regidores municipales: 9. Financiamiento público a partidos políticos sólo para las campañas electorales. Ya no podrán vivir de las prerrogativas, sino del apoyo de su propia militancia. Reducción a 30 minutos diarios de propaganda política en radio y televisión. Disminución de la participación en una consulta popular de 40% a 33% para que sea vinculante. Eliminación de organismos electorales locales. Posible implementación del voto electrónico.

¿Qué la parece caro lector? Con estas reformas, habría mayor autonomía electoral, aumentaría la participación ciudadana y los gastos burocráticos disminuirían.

¿LES DUELE? ¿SALE SANGRE?..

Sabemos a quiénes sí y a quiénes no; a mí, en lo personal, me cuachalanguea: 200 diputados menos; 32 senadores menos, estaría padrísimo.

¿Por qué? Mire usted: aquí en la Tierra de la Gente Buena, Chida y Coqueta, tenemos 6 diputados federales 6: Mónica Becerra Moreno (PAN) Paulo Gonzalo Martínez López (PAN) Noel Mata Atilano (PAN) María Elena Pérez-Jaen Zermeño (PAN) Roberto Valenzuela Corral (PAN), y Salma Luévano Luna (Morena) Los tres primeros: Mónica, Paulo y Noel fueron electos por mayoría relativa (uninominales), los otros tres por el sistema de representación proporcional (plurinominales).

Lo que quiere decir es que con la Reforma Electoral, no tendríamos a Salma, María Elena y a Roberto viviendo de nuestros impuestos.

¿Me entendéis, caro lector? Los pluris chuparían de hoja.

LOS SENADORES...

¿Sabe el lector cuantos senadores tiene Aguascalientes? Tres: Martha Cecilia Márquez Alvarado (PT) Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo (PAN) Daniel Gutiérrez Castorena (Morena) Los dos primeros: Martha Cecilia y Juan Antonio son senadores por el principio de mayoría; el tercero, Daniel por el principio de primera minoría, algo así como plurinominal, por lo que con el INEC nomás tendríamos a los dos primeros.

OJO, MUCHO OJO: Insisto: serían 200 diputados federales menos y 32 senadores menos, y ya no habría plurinominales, pues se implementaría el sistema de listas por estado, por lo que todos los suspirantes se verían obligados a hacer campaña, o sea, nada de echarse a la hamaca y rascarse los déstos esperando llegar a la curul sin sudar una sola gota…

DIPUTADOS LOCALES...

En cuanto a diputados locales, Aguascalientes tiene actualmente 27, pero con la nueva Reforma Electoral se reducirían 12 y quedarían 15 legisladores ..

REGIDORES, MUNICIPIO AGUASCALIENTES...

En el municipio de la capital del estado, tenemos 16 regidores, con el INEC se reducirían 7 y quedarían 9.

¿Qué os parece? PARIDAD DE GÉNERO... Esto no cambiaría, continuaría 50% mujeres y 50% hombres en todos los cargos de elección popular.

Chido, ¿no? Y otra: los sueldos de los jerarcas del INEC no serán tan elevados, y las prerrogativas serían menos, pues es injusto e innecesario que el racista Lencho Córdova cobre 350 mil pesos mensuales y goce él y su pandilla de faraónicas prerrogativas, además de que también para los partidos políticos habría menos dinero, y cero centavos en años no electorales: ¿ya agarró usted la onda por qué el PRIANRD, y los dueños del billete no quieren la Reforma Electoral?

CADA QUIEN SU MARCHA II...

CADA QUIEN SUS INTERESES II…

La marcha del domingo 13, puso muy felices a los organizadores, se desgañitaron celebrando su “triunfo” e hicieron sonar pitos y flautas: “¡Tatatiú!”, “¡tatatiú!”, “¡tatatiú!” e incluso la calificaron como la más chingona de todos los tiempos, según dijo el aristócrata Santiago Creel Miranda y hasta hubo por ahí raza “finolis” alardeando que habían marchado 850 mil personas, jiarjiarjiar.

Ni ellos se pusieron de acuerdo, porque los principales organizadores dijeron inicialmente que habían acudido 250 mil, luego la López Rabadán dijo que 700 mil, después que más de 700 mil y luego que fueron 850 mil. No pretendo minimizar la marcha, no: acudieron miles, es cierto.

Están en su derecho y es su causa (de los organizadores): no perder sus canonjías: menos diputados federales y locales, menos senadores, menos regidores, menos dinero para los partidos políticos, estocada a los ratones locos, descabello a los carruseles, etcétera; a los “dueños” del INE sueldos no estratosféricos, prerrogativas promedio, entre otros gastos muy pero muy elevados que le ahorrarías a las arcas algo así como 24 mil millones de pesos anuales, entonces tienen sus razones y causas.

LA “MARCHA BLANCA” DE HACE 18 AÑOS...

Y volviendo a la marcha, pero ésta del domingo 27 de junio de 2004, cuando Vicente Fox Quesada era presidente de la República y Andrés Manuel López Obrador regente del Distrito Federal: gran parte del país estaba en manos de los secuestradores, del hampa (mención aparte era que el gobierno federal (léase Vicente Fox) atizó la marcha para bajar la popularidad de AMLO que por primera ocasión participaría en una elección presidencial y era necesario bajarlo de su locomotora; el resto es historia: le robaron la elección) y los señores del dinero se organizaron y llevaron a cabo la llamada “Marcha Blanca, en contra de la violencia y la inseguridad, pues los secuestros estaban a la orden del día”; todos, en su mayoría, vestidos de blanco de pies a cabeza y en silencio, pero más mucho más tumultuosa que la de Claudio X. González y socios.

Y comenzaron a relucir cantidades de marchistas: algunos calcularon 250 mil personas, otras 300 mil, 350 mil, 400 mil y otros, echando medidas de cuatro manifestantes por metro cuadrados, multiplicaron= 500 mil, no más, según la consulta que hice a la hemeroteca de Página 24 Aguascalientes y Página 24 Zacatecas: Escribió Ariadna Bermeo:

“Las 12:30 horas de ayer, momento de mayor despliegue de la marcha contra la delincuencia, los manifestantes ocupaban una superficie equivalente a 6.2 veces la plancha de Zócalo capitalino.

“Es decir una superficie de aproximadamente 125 mil metros cuadrados (12.5 hectáreas) tomando en cuenta que sólo la plancha tiene una área de 20 mil metros cuadrado, sin considerar las avenidas, calles y banquetas que la rodean.

“A un promedio de cuatro personas por metro cuadrado, el número de manifestantes asciende por lo menos a 500 mil.

“Este cálculo se obtiene a partir de la distancia oficial de la manifestación –3.7 kilómetros desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo– y la anchura de las calles que recorrió. “No se consideran ni los accesos ni las banquetas.

“Así, las cosas con le experta redactora, si con esa cantidad de gente (500 mil) no se atiborró el Zócalo, ¿cómo Claudio X. y simpatizantes iban a llenar la plancha, con menos gente que arrastró la defensa del INE? No por nada, la marcha del domingo 13 no terminó en el Zócalo, hubieran quedado evidenciados”.

En fin: cada quien su marcha, cada quién sus intereses, AMLO quiere ahorrar 24 mil millones de pesos, y sus opositores no quieren que se les rebaje ni un clavo, menos 200 diputados, 32 senadores, diputados locales, regidores, prerrogativas a los partidos políticos, ni que los consejeros del INE sean votados por los electores, usted, caro lector ¿está a favor o en contra de la Reforma Electoral? De la raza, dos de tres, están a favor del INEC.

Una cosa es irreversible: se reforme o no el INE, Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Adriana Margarita Favela Herrera y José Roberto Ruiz Saldaña, terminan su período en abril de 2023, así es que ya no serán árbitros para las elecciones del 4 de junio de 2023, en las que estarán en juego las gubernaturas del Estado de México (Alfredo del Mazo Maza, PRI), y del Estado de Coahuila (Miguel Ángel Riquelme Solís, PRI).

¿Quién cree qué se las lleve? Haga sus apuestas.

Y CON ESTAS ME DESPIDO…

No cabe la menor duda: la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, es buena para gestionar apoyos de la Federación: ella se encargará de terminar el nosocomio de Pabellón de Arteaga: “No importa –dijo a esta Casa Editorial– cuál gobernador haya empezado la obra del hospital de Pabellón de Arteaga, seguimos tocando puertas en Ciudad de México en el sector salud y dijeron que sí, tenemos que terminar de construirlo y tendrá un costo de 500 millones de pesos”.

Lo que es una buena noticia para los pabellonenses que tendrán atención médica en su municipio y ya no tendrán que pasar las de Caín para venir a la capital del estado a atenderse. Bien por la góber que es experta en tocar puertas, las que promete continuar tocando para conseguir billetes para esa y otras obras.

SIGUE SANGRANDO POR LA HERIDA…

A propósito: la morena de cuerpo y partido, Nora Ruvalcaba Gámez, atrapó “güesito” de subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y mostrando su currículum no pudo ocultar su derrota por la gubernatura de Aguascalientes, a manos de Tere Jiménez.

¿Quién no recuerda que Nora estaba segurísima de ganar la elección, si tenía dos padrinos de polendas, como el “preciso” Andrés Manuel López Obrador y el entonces gobernador Martín Orozco Sandoval, además de que hizo correr las pacas de dinero? Por eso era tal su confianza en ambos padrinos que todavía después de que Tere recibió su constancia como gobernadora electo, la morena sonreía socarronamente y vaticinaba que las autoridades electorales le quitarían en triunfo a su “odiada rival”, sin embargo, el TRIFE reconoció el triunfo de Jiménez, hundiendo en llanto a la frustrada morena.

Hoy, la Morena vuelve a recordar ese episodio, diciendo que no perdió porque “hubo una elección de Estado”, ¿qué cosas verdad? Perdió por una diferencia de casi 100 mil votos y se niega a reconocer que Tere barrió con ella, pero bueno.

Afortunadamente AMLO es buena onda y le dio su premio de consolación. Y ahí tendrá que esperar si su siguiente cargo es una Senaduría: si AMLO logra quitar 32 curules, Nora volverá a quedarse en la orilla, pues como es costumbre: no gana una elección ni de faul. En cambio si AMLO no logra reformar el INE, Nora será senadora por primera minoría.

Cosas que tiene la vida, Mariana: AMLO “pierde”, Nora “gana”. Pronto veremos qué purrún.

Algo le está sucediendo a Porfirio, quien no hace mucho presumía de haber sacado de Aguascalientes a “El Mencho” en “varias ocasiones”, pero después de haber salido de “Boston”, las cosas comenzaron a irle mal.

Y hoy, cualquier narquillo pinchurriento lo pone en evidencia, pues el pasado miércoles allá por la tierra del senador Juan Antonio Martín del Campo, municipio de El Llano, ardió en llamas: en la comunidad de Los Conos, le asesinaron a tiros a tres traviesos: José Refugio “El Burro”, Luis Ortega Briones y Christian Alejandro de Lira Ortega.

El purrúm es que varios narcos jalisquillos se metieron a estas tierras y casi en sus narices, se los mataron y regresaron a su terruño sin rasguño alguno.

Pero… la raza de bronce que es mal pensada, cree que los sicarios compraron licencia para matar, pues antes, el Pilo, no dejaba pasar ni el aire, entonces… ¿$erá? Es pregunta.

¡Cuidado con los narcos, andan muy alebrestados!

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 17).