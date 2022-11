Plaza de Armas

¿Le Creemos?

RESULTA QUE cuando Jesús Figueroa Ortega quiere, o le aprietan las tuercas, trabaja día y noche, sábados, domingos y fiestas de guardar. Es tan “eficiente” que en cuatro horas salió con que “la investigación” arrojó que el Águila 1 se cayó por un “accidente”, pero nadie dice si fue que se le acabó la gasolina, se le atravesó un ave entre las hélices, se le zafó un tornillo o lo que fuera, pero de que fue “un accidente” hay certeza.

UY, HAY muchas voces que se preguntan por qué el fiscal actúa en ocasiones con la rapidez del rayo para “resolver” los casos y otras pasan los días, meses y años y nomás no hace nada, aunque conozca dónde están los principales responsables.

RECIBE RECOMENDACIONES, informes y pelos y señales de responsables de varios delitos y esas carpetas nomás no avanzan y anda en un círculo vicioso porque al fiscal nomás no le da su gana, le da pereza, tiene pavor o sabrá Dios qué, que nomás no hace nada.

AH, PERO en el caso del pozo en Tres Centurias donde se presumía que había restos de personas víctimas de desaparición forzada, también en dos horas se determinó que no había nada y se acabó todo, es más ya hasta remodelaron el lugar.

ASÍ IGUALITO pasa con el helicóptero donde iba Porfirio Sánchez Mendoza, quien lo consideraba su amigo, así lo dijo a reporteros en su momento, que en cuatro horas supo por obra y gracia de no se sabe quién, que fue un accidente.

Y COMO anda trabaje y trabaje, el fiscal no aparece públicamente para aclarar varias dudas, y ahora probablemente menos lo haga con eso de que hay que blindar el estado todavía más.

PERO EN redes sociales, esas que a veces son “benditas” y otras no tanto, circulan audios y videos donde hay quienes aseguran ser testigos de personas con armas de alto calibre que se desplazaron en motocicletas y que “tiraron” el Águila en el que volaba Porfirio y otros cuatro.

EN ESOS audios dan santo y seña de las cosas; los mal pensados andan diciendo que a ver si esos habladores un día de estos no van caminando por la calle y les pasa algo porque se “resbalan” con una cáscara de plátano.

POR OTRA parte, al piloto ya lo volvieron héroe; a Porfirio unos lo declaran “buen policía”, mientras que otros le sacan todo su historial. En medios “nacionales” ya hasta afirman que lo que sucedió fue porque iba a ser llamado a atestiguar contra Genaro García Luna y ya hasta lo vincularon con el caso Florance Cassez, o sea, que aunque haya fallecido no lo eximen de su pasado.

LO QUE sí es que Porfirio Sánchez deseaba jubilarse y dedicarse a su vida familiar. En la entrevista concedida a quien esto escribe en Pabellón de Arteaga, y ya sin grabadora encendida, entre otras cosas habló de la petición que le hacían sus dos hijas de que dejara de andar jugándose la vida persiguiendo a los malos del cuento y él deseaba con el alma cumplirles.

ESE DÍA se le preguntó si renunciaría al cargo para estar con su familia, dijo que no, que su intención era terminar el quinquenio; pero también estaba listo por si le daban las gracias y lo relevaban del cargo, para entonces sí estar de tiemplo completo con su familia.

PORFIRIO SÁNCHEZ Mendoza ya no pudo cumplir, como dijo la gobernadora, “dio su vida por la seguridad de Aguascalientes”, no solamente él, también quienes lo acompañaban.

REGRESANDO AL fiscal, si de verdad quieren apagar el “sospechosismo” que despiertan tantos cabos sueltos, audios y videos donde segundos antes de que comience a caer el helicóptero se escucha un ruido igualito a un disparo, entonces que den un informe detallado por las autoridades aeronáuticas de cuál fue la falla que provocó la tragedia.

DIPUTADOS TAMBIÉN piden que no haya pánico ni psicosis porque todavía somos un “oasis” de seguridad cuando ya se comienza a percibir, no sólo por el helicóptero, sino por los otros hechos previos, que el ojo del huracán se acerca (BDR).