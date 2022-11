La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

INVERSIÓN DE 600 MILLONES DE PESOS…



Agárrense, esas empresas patito del sector de las telecomunicaciones que presumen de mucha lana y alardean ser las número 1 (pinches bloferos, farolones) que además alardean que son las pipirisnais en Jalisco, no son más que ‘víboras voladoras’; empresa chingona, lo que se dice chingona en esos menesteres, es Megacable que crecerá tres mil kilómetros su red de fibra óptica en Jalisco, y extenderá su cobertura a 20 localidades, me informa Nelly Solorio, de prensa.

Para que mis 100 lectores estén enterados de lo que es Megacable, Nelly ilustra: “Megacable Holdings es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México y América Latina. Realiza operaciones en 31 estados del país, con presencia en más de 400 localidades.

“Al cierre del 30 de septiembre de 2022 tiene cerca de 4.3 millones de suscriptores únicos, incluyendo más de 4 millones de suscriptores de Internet, cerca de 3.6 millones de usuarios de Video y más de 3.2 millones en Telefonía Fija. Ofrece sus servicios a través de una red de más de 71 mil kilómetros, cubriendo cerca de 10.6 millones de hogares. Megacable cuenta con cerca de 27 mil colaboradores”.

Sé de alguien que al leer esto sufrirá tremenda diarrea: ¡pinche farolón!, ¡si no fuera por su papi, anduviera por esas calles ganándose la vida como merolico! APOYO PARA COMERCIANTES… Los que están pasando por una crisis económica muy fuerte, son los comerciantes que tienen sus tiendas en la zona en donde explotó la pipa de la empresa Valero cargada con más de 30 mil litros de combustible después de haber sido arrastrada por el tren, al querer ganarle el paso, pues aseguran que sus ventas han bajado hasta 90%, por lo que ayer miércoles fueron a pedirles apoyo al alcalde Leo Montañez Castro, y a la gobernadora Tere Jiménez Esquivel.

Hasta ahí está bien, sólo que los comerciantes dijeron que tanto Tere como Leo, están supeditados a lo que diga “Ferromex”, dato por demás erróneo, porque Ferromex no tiene responsabilidad alguna, sino la gasolinera Valero, pues el chofer de esa empresa fue el que provocó el incidente al no respetar la vía libre que, por ley, tiene el ferrocarril.

Y que tanto Valero como el chofer den gracias al Atlante que no hubo muertos, sino hubiera sido peor el siniestro y la situación para chofer y empresa sería harto difícil y costosísima.

Así las cosas, Tere y Leo ya dijeron que sí darán apoyo “en base nuestras posibilidades”, pero los apoyos los tendrán que sumar a la larga lista de daños y perjuicios que deberá pagar Valero; y nadie más porque en este caso no podrán decir que a Chuchita la bolsearon: todos los gastos que ha hecho Gobierno y Municipio deberá reponerlos Valero, no hay de otra.

¿SERÁ, SERÁ?..

En este mes, Uber comenzó a trabajar de otra manera de transportar a la raza de bronce y hacer entregas de diferentes artículos u objetos a domicilio que puedan fácilmente ser transportados… en motocicleta; lo que no se me hace descabellado, pero sí harto peligrosa tratándose de la raza, porque cualquier error del motociclista pudiera pagarse con una o más vidas.

Por eso es bueno que el comisario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Antonio Martínez Romo, mejor conocido en el submundo de policías y ladrones, como “Poncharello”, haya lanzado la amenaza de que si se detecta una motocicleta con pasajero y no lleven el casco, ni las medidas de seguridad que se requieren en este tipo de vehículos y las placas no correspondan a las que usan los de los de transporte público, les dará cran con una elevada multa.

Sin embargo, “Poncharello” lo dijo muy sin ganas, pues a simple vista se nota que es una baladronada: todos los días veo a decenas de motociclistas pasándose la luz roja de los semáforos, sin casco, con dos tres niños, la mujer arriba de la moto frente a los “támaros” y éstos mejor dirigen su vista a otro lado, tal vez porque les da güeva levantarles una multa o qué sé yo.

Entonces no creo que se haga, además de que “Poncharello”, contestó a los “inquietos” reporteros –“que todo quieren saber” –, que el de la bronca era el propietario de la Coordinación de Movilidad (CMOV), de gobierno del estado, que es la que regula el transporte público, mientras que ésta, con poco personal, no le gusta meterse en broncas con quien no sea taxista o autobusero, porque a éstos sí que los traen fintos.

Tons, seguiremos viendo muchos accidente de motociclistas y hartos muertos porque no hay quien los meta al orden, situación extraña pues con multas no sólo la raza de bronce se educa, sino que por este concepto al municipio, por no multar los támaros, se le va un buen billete.

Recuerdo que en tiempos de Juanito Romo, había temporadas que arreaba con las motocicletas, que luego acababan como chatarra en la pensión municipal, pues muchas de ellas eran “rodolfeadas” y como los “robolfos” no tenía papeles, corrían el riesgo de que los pillaran y les dieran tambo, por eso ahí las dejaban.

Uno de tantos directores de Tránsito que hizo de la movilidad un desgarriate fue José de Jesús Rodríguez Benavides, mejor conocido como “Miss Clairol”, más ocupado en teñirse el pelo de color zanahoria que ponen orden en la ciudad.

Hace falta que los dueños actuales de la SSP y de la CEMOV se pongan las pilas poniendo orden, salvando vidas y metiendo una buena lana tanto a las arcas del Gobierno del Estado, como a las del Municipio: “¡Tengan, para que aprendan!”, diría el preciso de este país, que ya trae vuelto locos a los X, Y y Z dueños del gran capital, que extrañan no pagar impuestos.

HACE FALTA MOVER A LA GUARDIA NACIONAL…

Y también al Ejército Mexicano. Estaría bien que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se dieran unas “vacaciones” en los municipios del norte del estado pues la venta de crystal y mota sigue repuntando gacho, sobre todo en San José de Gracia, Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos, pues la tecolotiza de aquellos lares han preferido la plata al plomo.

Entonces sí hace falta que las dos instituciones les den un buen canillazo a los municipales: el cuetes hablar al chile con los polis todos incluyendo sus directores y alcaldes para que proporcionen pelos y señales de quiénes son los que distribuyen y vende droga para echarles montón y limpiar de narcos los susodichos municipios para después continuar con el resto.

Y claro que se puede hacer sólo hace falta voluntad política y honestidad a prueba de billetes verdes, es todo; porque lo que sea de cada quien, hay buenos elementos en las policías a pesar de Jesús Figueroa y Porfirio Sánchez que, según los compañeros que cubren la fuente policiaca, son más higaditos y buenos para “los dolarucos”, pero deben verse en el espejo que dejó el extinto “Negro” Durazo, cuando éste estaba en sus meros moles, porque no es ocioso recordarles a ese par, cómo terminó el “hermano” de “López por Pillo”.

¡Cuidado!

LA VENGANZA DE LAYDA SANSORES…

Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, gobernador de Campeche (2015-2021), dejó inconcluso su cargo de gobernador para irse a la Ciudad de México a presidir la presidencia nacional del PRI, en 2019, desde donde intentó continuar su cacicazgo, dejando en su lugar a Carlos Miguel Aysa González.

“Alito”, tiene una enorme facilidad de palabra y puede debatir con el más pintado, pero no siempre tiene buenos resultados porque es más falso que un billete de 2.50 pesos, no obstante le ha ido bien en el PRI gracias a su padrino Roberto Madrazo Pintado, quien lo acogió en 1991.

Toda su carrera partidista ha sido dentro del PRI, en donde ha ocupado todos los cargos, comenzando como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, en Campeche, hasta llegar a la Presidencia Nacional del RIP, donde sigue haciendo muchos billetes.

“Alito” ha sido diputado federal en dos ocasiones y en otras dos senador de la República; buen para los negocios cuando comenzó a gobernar Campeche en 2015, compró el periódico El Sur. Después compró el periódico Novedades de Yucatán. Luego, a través de su hermano Gabriel, compró la televisora Mayavisión. Posteriormente, compró El Expreso de Campeche.

Cuando las elecciones de 2021, para la gubernatura de Campeche, “Alito” hizo todo lo posible para que su odiada rival, Layda Sansores abanderada por Morena, no llegara a Palacio de Gobierno: la cubrió de lodo hasta más no poder, sin embargo Layda se impuso apretadamente, lo que provocó se volvieran a contar los votos, pero su triunfo se confirmó, con la siguiente votación: Layda Sansores San Román (Morena): 139, 503 votos, 33.25%. Eliseo Fernández Montufar (MC): 133,627 votos, 31.93% Christian Castro Bello (PRI): 129,120 votos, 30.82%.

Si Layda no se hubiera puesto almeja, “Alito” le hubiera quitado votos a Eliseo para que Christian, su candidato, ganara; fueron noches enteras las que la hija del folclórico Carlos Sansores Pérez (+), mejor conocido como “El Negro” Sansores (gobernador de Campeche 1967-1973) y presidente Nacional del PRI (1976-1979), se las pasó sin dormir, por lo que juró venganza campechana.

Así, llegó el día que cobró la factura, al revelar en su programa de TV un intercambio de correos entre “Alito” y Ricardo Monreal, en la que el priísta le reitera sobre el pacto acordado de hacer gobernador “de tu tierra” a su hermano David Monreal, como así sucedió.

Ricardo, que tiene la piel de cebolla le contestó su revelación y la demandó por espionaje y un alud más de acusaciones y se dio el fuerte enfrentamiento entre los dos expriístas y hoy morenistas; tons, hace un par de días Layda dio a conocer que “El Clan de los Monreal tiene más propiedades que el Nopal: “María de Jesús Pérez Guardado, esposa de Ricardo, posee a su nombre nueve propiedades, y 53 (sic) a nombre de sus hijas María de Jesús Monreal Pérez y Edna Catalina Monreal Pérez, además de otras propiedades de sus hermanos: Cándido, Rodolfo, Eulogio, Saúl, Susana y Leticia”.

Mención aparte fue David (“el pobrecito”), gobernador (“usurpador”) de Zacatecas, al que le descubrió un rancho de 783 hectáreas. Ricardo no negó ni afirmó lo revelado por Layda, pero reiteró su amenaza de hacer cumplir la ley contra “la presunta delincuente”, a quien acusa de espía y de utilizar dinero público (para el programa de TV) para calumniarlo, sin embargo la gobernadora de Campeche no se amilana y dice tener más pruebas de la deshonestidad de Ricardo Monreal y sus hermanos.

Por lo pronto el pasado “Martes del Jaguar” (así se llama su programa) le dio a “Alito” otra “ligera repasada”, el hombre fuerte del PRI vendió en Puebla una diputación plurinominal en 20 millones de pesos, y reveló además que, por hablar con él de negocios u otra cosa importante, cobra un millón de pesos, por la plática.

¿EL CUENTO DE NO ACABAR?..

Ayer miércoles Ricardo Monreal dijo que en diciembre decidiría sí se va de Morena, y hasta cantó partes de la canción Amarga Navidad… “no quiero comenzar el año nuevo… y ya después que estés arrepentido… pero ya no hay remedio”.

Y sonriente, reiteró que en diciembre podría salir en Morena. Pero más tarde, en su página de Facebook expresó: “Permitir que las y los gobernantes Pisoteen la Constitución y las leyes es un mal presagio para la sociedad, pero siempre habrá personas dispuestas a defender con dignidad y decoro las libertades, la democracia, la legalidad. No más odio, no más división; la unidad es la solución.

RICARDO MONREAL

Así es Ricardo: después de hacer su teatro de que se va, se va, se va y se va y no se ha ido, termina con: “No más odio, no más división, la unidad es la solución”, ¿alguien le entiende, cuando antes en rueda de prensa amenazó con meterla a la cárcel “cuando termine su gobierno”? Un cosa es cierta: aquellos políticos que como el mariguano Vicente Fox Quesada le piden que “se divorcie de López”, o Miguel Ángel Mancera que se salga de Morena, con la promesa de que “podría ser el candidato a la Presidencia de México por PAN, PRI y PRD”, no lo hacen para apoyarlo en su obsesión enfermiza de ser Presidencia de la República, sino para intentar debilitar a Morena; pero yo no creo que en algún otro partido le toleren sus acostumbrados desplantes de súper chingón: ¿Movimiento Ciudadano? MC tiene a gente como Luis Donaldo Colosio Rojas presidente municipal de Monterrey, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco y Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, que le llevan kilómetros de delantera.

¿PRI, PAN, PRD que irían juntos lo harían su candidato? No lo creo: ahí están Santiago Creel Miranda, el aristocrático diputado federal y exsecretario de Gobernación; Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán (el estado con mayor seguridad); Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y actual diputado federal Mauricio Kuri, que realiza muy buen papel como gobernador de Querétaro, y que hace unos días se afilió al PAN, pues no era militante; Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, y hasta la locuaz y deslenguada senadora Lilly Téllez, entre otros.

¿Cabe aquí Ricardo Monreal cuando es el PAN el que lleva la batuta en esta coalición? Yo creo que never, de Limón la never… es más, voy a que no, y pago tronchado.

De los otros partidos: PT, PVEM y Nueva Alianza lo han dicho recio y quedito que van con Morena, ¿Tons? ¿A dónde va Ricardo Monreal que más valga? ¿QUE SÓLO LOS CAMINOS QUEDEN SIN SEMBRARSE?… El priísta Isidoro García Armendáriz “Chololo”, político que sabe mucho de las peripecias del campo, que se sacó la lotería con el cargo de secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial, y que conoce el área rural como la palma de su mano, tiene la encomienda de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel de hacer del agro aguascalentense un vergel, o sea: “Que sólo los Caminos Queden sin Sembrarse”, como lo dijo Luis Echeverría Álvarez, con su “Revolución Verde”.

Pero… el agua escasea, ¿qué plantar o sembrar?, ya lo dijo “Chololo”: nopal verdura, cactus y otras especies, el plan es que no haya tierras ociosas.

Ojalá y “Chololo” agarre su quinto aire y le entre duro a la chamba para cumplirle a la gobernadora, no importa que se aviente un pomo de Chivas (yo lo invito) y vaya con la “Víbora” Morales a romperle su máuser, como en aquella ocasión en que estuvo a punto de hacerlo, ¿lo recuerda el lector? Por poquito y Chololo le lanza el primer mamporro y se arma el pedo, sólo que los achichincles de “La Víbora” entraron al quite mientras que el crótalo decía a modo de súplica: “No la haces, Isidoro, no la haces”. En fin, ojalá y “Chololo” se ponga a chambear y no haga del campo una pachanga.

¡Suerte!

Y CON ESTA ME DESPIDO…

¿Hacía falta? Arrimado a la sombra del PAN, el gerente local de la franquicia esa del llamado Perderé, perdón, PRD, Emanuelle Sánchez Nájera, dice que el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, “no dialoga donde no tiene el control, sabía que íbamos a votar en contra la reforma a la Guardia Nacional”, pero muchacho, si en el Congreso Adán les dio su buena arrastrada, además de que ya habían votado a favor más de los 20 estados que se necesitaban para aprobarla, entonces, ¿por qué darse su importancia, si no la tienen él y él Perderé? Su actitud me recuerda a aquellas chachas, en la que la Patrona (en este caso Tere Jiménez), le da un buen recibimiento al invitado y la Chacha (en este caso Emanuelle) le hace el feo, sólo para darse una importancia que nomás no tiene y está lejos de tener, porque además cuando el PAN los suelte de la mano…

En fin, ¿qué se puede esperar de la chacha, en este caso el chacho que le cuida la tiendita a Chucho Ortega, y que se la vive pasándose las pluris con su carnal en una y otra legislatura? El lector tiene la palabra.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 10).