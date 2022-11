Plaza de Armas

Tanto Tienes, Tanto Vales

DICE UNA canción, y ni mandada hacer para Jesús Figueroa Ortega y su político favorito: Martín Orozco Sandoval, porque con semejante pago que le dio: la notaría 72, es la única forma que se puede entender que el exgobernador se le haya “pelado” hasta Europa cuando prácticamente todo Aguascalientes sabía que tenía esas pretensiones, menos los súper ministeriales, que desde la perspectiva del fiscal, hasta los del FBI les quedan chiquitos y orejones.

TOTAL QUE a uno por miedo o precaución, “vaya usted a saber”, porque a Felipe de Jesús Muñoz Vázquez no le hace nada, aunque sepa en dónde, con quién y por qué anda paseándose por las calles de Aguascalientes y riéndose a carcajadas de la “autoridad”, que en este caso representa el “maestro” Figueroa, porque de plano está de adorno.

Y DEL SEGUNDO caso también se entiende que le hayan pagado por adelantado y sacado de pobre con su flamante notaría; por eso como el fiscal no sale de su madriguera, no supo, vio ni se enteró a qué hora emprendió el vuelo a Europa el que lo puso en el cargo y luego le ayudó a reelegirse.

Y SI EL fiscal no lo vio, mucho menos la mano que mece la cuna detrás de él, que dicen los que saben es igual de perverso que Muñoz Vázquez, y a Figueroa Ortega lo mantienen en el puesto para que aguante vara todas las tormentas, huracanes y hasta tsunamis, total, ya recibió los millones por adelantado.

LA FACULTAD de tener fe pública no es cosa menor, entonces ni los súper ministeriales de élite, esos mismos que ayer dieron un “duro golpe” al narcotráfico porque la Guardia Nacional les hizo la chamba pesada. Llegaron con sus rifles de alto poder, sus camionetas blancas y sus automóviles económicos -que dizque para no llamar la atención- para incautar un titipuchal de kilos, como dicen Los Tigres del Norte: de yerba mala.

PERO ASÍ que chiste, esos por quienes Jesús Figueroa Ortega mete las manos al fuego nomás llegaron a cargar, porque Dios guarde la hora donde se les hubieran aparecido los dueños de semejante mercancía, nombre, para eso andaban ahí muy cerquita los de la Guardia Nacional.

SÍ, ESOS mismos que surgieron de las filas del Ejército, y aunque le salgan ronchas al fiscal, porque pidan permiso para hablar al general cada vez que lo necesitan, son los que a la hora de los balazos no pierden ni el color, tampoco les tiemblan las piernas y si salen heridos no reciben visitas de cortesía para que se recuperen pronto.

PORQUE A esos que “piden permiso para hablar” les dan un entrenamiento a prueba de todo, como quedarse sin comer y sin dormir y se aguantan el frío como los hombres (no machos), y no andan llorando ni metiendo incapacidades porque se resfriaron, de ese tamaño, aunque no les cuadre.

PERO BUENO, no es un manual de preparación, sino que lo que “cantó” la guacamaya salió cierto, Jesús Figueroa Ortega “no es confiable”… y lo que falta (BDR).