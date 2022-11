Plaza de Armas

Que se lo Debemos al PRD

AHORA RESULTA que la democracia en México se la debemos a los del PRD, sí, eso dijo en conferencia de prensa Edgar Pereyra, secretario nacional de gobierno y enlace legislativo del partido amarillo.

CON EL rimbombante cargo se ve que en el partido del sol azteca son muy afectos a los reflectores, porque en su visita a Aguascalientes Edgar salió con que si no hubiera pasado lo de 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas, Salinas de Gortari no hubiera sido presidente de la República y nos hubiéramos evitado demasiados dolores de cabeza.

PERO NO, resulta que les arrebataron el triunfo, se van, fundan el PRD y por eso nace el Instituto Federal Electoral, que luego cambió a Instituto Nacional Electoral (INE) y que según él los mexicanos ya estamos embargados de por vida con lo que queda de ese partido.

ESTUVO EN la entidad para anunciar que harán una marcha para defender al INE en Ciudad de México; van a acudir todos los diputados federales y senadores del PRD, pero también sus aliados, incluidos los del PRI.

SÍ, RESULTA que sí quieren a los tricolores que porque las mañas de “Alito” no son contagiosas (con razón México no sigue padeciendo lo que hicieron por los 70 años que estuvieron en el poder) y que hay priistas honestos que sí están comprometidos con la democracia y que desean que la gente vea cuáles son los diputados que van a defender al INE y la democracia.

TAMBIÉN A Lorenzo Córdova, que porque están seguros de que en marzo próximo van contra él inventándole hasta lo que no ha hecho, pero que sepa el mero, mero del INE que no está solo.

Y QUE si Andrés Manuel López Obrador los reta a que vayan al Zócalo a manifestarse, hasta les quitan lo que tenga ahí para que tengan más espacio, como si estuvieran “peleándose con un borracho de cantina”.

ÓRALE, EL que ríe se lleva, entonces que aguanten cuando desde la mañanera los pongan como lazo de cochino por todo lo que les saben.

EN FIN, Edgar Pereyra dijo que en Aguascalientes no habrá marcha de protesta para defender al INE, pero en Ciudad de México sí y que los que quieran defender los que les ha costado “sangre, sudor y lágrimas”, que los acompañen.

ESO SÍ, está de acuerdo en que se vote para que toda la bola de legisladores que llegan de rebote a las curules, o sea por las pluris, que se vayan y también que se negocien los presupuestos para los partidos políticos.

QUE EL PRD propone que en las cámaras cada partido esté representado por los diputados y senadores que sean votados y no por lo agregados, y lo hacen no tanto por convicción, sino que es por esa razón que “Morena está sobrerrepresentado” y como les echan montón, entonces quieren que sólo lleguen los que son votados y que no hagan chapuza como cuando llegan a una curul por la pluri y después se van a buscar un cargo mejor.

MEJOR dicho, imposible. Ahora hay que esperar la respuesta de López Obrador sobre que lo hayan comparado con un “borracho de cantina”, si es que se entera, porque aunque existan las benditas redes sociales está complicado que al presidente de la nación le lleguen todos los chismes de sus adversarios (BDR).

Encuestas de Viajeros Internacionales, Septiembre de 2022

LOS RESULTADOS de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) –Encuesta de Turismo de Internación (ETI) y Encuesta de Viajeros Fronterizos (EVF)– dan a conocer el número de visitantes internacionales que ingresaron y salieron del país, así como sus gastos.

DURANTE SEPTIEMBRE de 2022, ingresaron al país cuatro millones 865 mil 808 visitantes. De estos, dos millones 772 mil 648 fueron turistas internacionales.

EN SEPTIEMBRE pasado, el ingreso de divisas referente al gasto total de visitantes internacionales ascendió a mil 784.5 millones de dólares. Un año antes, el monto fue de 1 472.2 millones de dólares y, en el mismo mes de 2020, de 599.8 millones de dólares.

EN EL NOVENO mes de 2022, el gasto medio de las y los turistas de internación que ingresaron vía aérea fue de mil 56.70 dólares. En el mismo mes de 2021, de mil 123.45 dólares y en septiembre de 2020 alcanzó 957.35 dólares.

EN EL MES de referencia, las y los residentes en México que visitaron el extranjero gastaron un monto equivalente a 650.7 millones de dólares. En septiembre de 2021, gastaron 417.9 millones y en el mismo mes de 2020, 187.8 millones de dólares.

NOTA: LA tasa de respuesta de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), para septiembre de 2022, registró porcentajes apropiados, lo que permitió la generación de estadísticas con niveles altos de calidad.