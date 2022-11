Plaza de Armas

Entre Familiares

TAL PARECE que a José Manuel González Mota le han hecho justicia los maestros, la revolución, los panistas y hasta el Movimiento de Regeneración Nacional porque va y viene según convenga a sus intereses; primero anduvo de queda bien con Martín Orozco Sandoval, a quien llamaba “mi gobernador”, pero que se va descubriendo el pastel y es que su familia ha hecho harto dinero con la creación de empresas en Asientos.

SEGÚN CUENTA la leyenda, los parientes cercanos del ahora alcalde comenzaron con una parcela rentada y comenzaron a tener tanto éxito que ahora tienen una empresa en donde cultivan 60 productos que exportan, tienen todo tipo de tecnología y saben los procesos para mantener los alimentos en óptimas condiciones para que cumplan con todos los requisitos de exportación.

AHORA LO que se cuenta es que debido a eso González Mota sigue aferrado a la política, pues así tenga que andar con Dios y con el diablo, vale la pena si sus familiares se benefician de ello.

Y CLARO que también el alcalde “le da gracias a Dios”, aunque se diga de izquierda, apoye el aborto, el matrimonio igualitario y todo eso que se contrapone con la fe católica; pero como en la comunidad de Guadalupe de Atlas, Asientos hay varios sacerdotes y sigue la mata dando porque hay varios que están en diferentes grados en el seminario, José Manuel González Mota asiste a misa los domingos y fiestas de guardar y también hasta les paga horas de mariachi en las fiestas patronales y en uno que otro cumpleaños de los sacerdotes que han surgido de ese lugar.

EL PRESIDENTE municipal está convencido de que el municipio que gobierna es “tierra bendita de Dios”, o sea como la sucursal de Belén y Jerusalén; bueno, soñar no cuesta nada (BDR).

El Servicio Nacional de Empleo Cambia su Ubicación

SE MUDA al edificio gubernamental ubicado en la salida a México, casi frente a Plaza Vestir.

PARA COMODIDAD de las personas, también se atenderá en las oficinas de la Sedecyt: Manuel Alejandro González Martínez

LA SECRETARÍA de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) informa a la población, que las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en Aguascalientes (SNE Ags) se han trasladado al edificio gubernamental ubicado en José María Chávez 3005, colonia San Pedro, al sur de la ciudad, casi frente al centro comercial Plaza Vestir.

EL SECRETARIO Manuel Alejandro González Martínez dio a conocer que, para mayor comodidad de quienes buscan empleo, así como de las empresas reclutadoras, también se habilitaron espacios de atención en la propia Sedecyt, localizada en la Nave 55 del Complejo Tres Centurias, con el acceso a un costado del CRIT o por la parte posterior del Museo Espacio.

EL HORARIO en el que se ofrecerá toda la información relativa a los servicios de la bolsa de trabajo, movilidad laboral al extranjero, fomento al autoempleo y la capacitación laboral, es de 8:00 a 15:30 horas, de lunes a viernes, puntualizó Irma Díaz Marmolejo, directora del SNE Ags.

Cancelan Norma de Verificación Físico-Mecánicas de Autos

POR ORDEN presidencial, la Secretaría de Economía canceló la NOM-236-SE-2021 sobre revisión de Condiciones Físico-mecánicas de Vehículos en Circulación.

A CASI seis meses de que se publicó la normatividad y antes de entrar en vigor, se cumplió con la decisión presidencial de que no se aplique la norma, por lo que los mexicanos ya no tendrán que verificar las condiciones físico-mecánicas de sus automóviles.

LA DEPENDENCIA afirmó en un comunicado que “el día 4 de noviembre la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad de la Secretaría de Economía canceló la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de vehículos ligeros que pesen menos de 3.8 toneladas.

“LA NORMA 236 que regulaba la inspección estaba programada para entrar en vigor el 1 de diciembre del 2022. Esta Norma podía afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan sus vehículos como herramientas de trabajo”, explicó.

LA DEPENDENCIA añadió que esa norma “implicaba los gastos no previstos para aprobar las inspecciones, el propio pago de la verificación y, en su caso, la reparación de los mismos”.

ESTA NORMA se publicó el 3 de mayo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación, cuando estaba al frente de la dependencia Tatiana Clouthier. Después de su publicación, hubo una diferencia abierta y pública entre la funcionaria y el presidente de la República, en lo que la entonces secretaria Clouthier consideró como “un jalón de orejas”.

EL PROBLEMA se generó porque se dijo que esa revisión de las condiciones físico- mecánicas iba a significar un costo para los conductores del país, lo que llevó a que durante la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera “yo no sabía (de la norma) y estoy pendiente, pero no sabía que habían tomado un acuerdo de hacer una especie de verificación a los vehículos y cobrar, no tenía ni siquiera la información” y añadió que no entraría en vigor esa norma. (Con información de nuestras agencias)