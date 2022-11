La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

PERDED TODA ESPERANZA…



La raza de bronce que esperaba castigo para el transa Francisco Javier Chávez Rangel alias “El Chato”, en su corrupto paso como dueño del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), en tiempos del ‘goberladrón’ Carlos Lozano de la Torre “El Patrón del Mal”, implicado hasta en la Estafa Maestra, están a punto de perded toda esperanza.

¿Motivo, causa o razón? Pues, nada, resulta que la ensabanable Lorena Martínez Rodríguez, que hoy ocupa ese lugar, declaró a esta Casa Editorial en rueda de prensa, que recibió el IEA sin purrún alguno, o sea: “se terminó el período de entrega-recepción en todas las áreas y no faltó ni un lápiz”, dijo palabras más, palabras menos, cuando toda la raza sabemos que se rodolfeó hasta el “perico”, de ya saben quién.

Pero, ante el estupor de las chicas y chicos de la fuente, Loreniux soltó un torito muy toreado, pero torito al fin, al decir que “eso no exime de ninguna responsabilidad y los servidores públicos anteriores no están exentos, pero si hay alguna denuncia y hay alguna falla, que sea la autoridad correspondiente quien la investigue”.

Y la ensabanable mujer levanta su dedo gordo y sentenció: “Lo que puedo adelantar es que no existe como tal un desfalco; si hay señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hay que solventar las observaciones y si hay algún problema se procederá a hacer la denuncia”… perooo… “a como están las cosas (sus antecesores) no pueden ir a la cárcel”.

Nomás le faltó dictar: “Anótese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese: Yo: la ensabanable, Lorena Martínez Rodríguez”.

Ya nomás falta que Lorenita se lleve como asesor a “El Chato”, digo.

A VER: ¿LES GUSTARÍA A ALGUNOS DE MIS 100 LECTORES…

Que en vez de 500 diputados federales se eliminaran los plurinominales y que hubiera sólo 300? Es que son muchos los diputados federales que, incluso, muchos de ellos ni siquiera suben a tribuna, pero se dan gran taco. Fíjese usted, aquí de Aguascalientes tenemos como “representas” a 6 diputados 6:

Mónica Becerra Moreno. Paulo Gonzalo Martínez López. Noel Mata Atilano. María Elena Pérez-Jaén Zermeño. Roberto Valenzuela Corral y, Salma Luévano Luna.

Ahora vayamos con los Senadores de la República: ¿Le gustaría a usted caro lector que también se les diera ‘cran’ a senadores y que de 128 existentes quedaran 96? ¿Sabe usted ¿cuántos senadores tiene Aguascalientes en el Congreso de la Unión? Tripas, perdón, 3 senadores 3:

Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. Daniel Gutiérrez Castorena y, Martha Cecilia Márquez Alvarado.

Pero además, se reducirían las diputaciones locales, ¿sabe usted, cuántos diputados nos “representan” en el Congreso del Estado?, 27 diputados 27:

PAN: Juan José Hernández Aranda. Raúl Silva Perezchica. Jaime González de León. Laura Patricia Ponce Luna. Adán Valdivia López. Alma Hilda Medina Macías. María de Jesús Díaz Marmolejo. Jedsabel Sánchez Montes. Francisco Sánchez Esparza. Mayra Guadalupe Torres Mercado. Salvador Maximiliano Ramírez Hernández. Gladys Adriana Ramírez Aguilar y, Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba. MORENA: Juan. Luis Jasso Hernández. Ana Laura Gómez Calzada. Leslie Mayela Figueroa Treviño. Irma Karola Macías Martínez. Juan Carlos Regalado Ugarte. Arturo Piña Alvarado. PRI: Verónica Romo Sánchez. PRD: Cuauhtémoc Escobedo Tejeda. Sanjuana Martínez Meléndez. Emanuelle Sánchez Nájera. PVEM: Genny Janeth López Valenzuela. PT: Fernando Marmolejo Montoya MC: Nancy Xóchitl Macías Pacheco. Yolytzin Alelí Rodríguez Sendejas.

¿Qué os parece a vos esta cantidad de personas jugando a ser polític@s? 27 son un madral que, además, sólo medran con su charola. Bueno, pues también a los diputados locales, en todo el país, AMLO pretende darles su rasuradita, chido ¿no? Vamos, pues por la Reforma Electoral: el INE llevó a cabo una consulta y ¿que cree usted que pasó? Pues que 78% de la raza sí quiere esa Reforma Electoral (continuaremos).

EL “DEPORTE” FAVORITO DE MUCHAS PERSONAS…

Que son “fifís” o que juegan a ser “fifís”, pero no dan el ancho ($). Conozco a mucha raza que está en contra de la política social y económica del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de manera obsesiva, a tal grado de que si el preciso dice que bonito amaneció el día, el cielo está muy azul, contesta, mentira, es verde. Para ellos todo lo que haga AMLO: Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas, etcétera, están mal.

Los programas sociales, peor tantito; recuerdo a un senador de origen campesino, nacido en el Municipio El Llano, en una comunidad que ni aparece en el mapa, pero que se llama Rancho Nuevo, y que se cree “fifí”, me dijo que no hay peor inversión que apoyar a los pobres, porque son los ricos los que generan riqueza, entonces lo mejor es apoyar a los “ricardos”, porque los pobres sólo son fábricas de pobres, pobre, escupió al cielo.

Por ese pensamiento, el PRIAN intentó privatizar la educación: que se eduquen los que paguen su educación; por eso también el PRIAN intentó privatizar la salud, ¿no hasta andaban queriendo vender el IMSS, para quien quiere atención médica la pague? Por eso la pandemia nos agarró en fuera de lugar: no había suficientes hospitales (construyeron el puro cascarón), tampoco teníamos médicos, y murió muchísima gente, creo que no hubo familia en todo México que no lamentara una o más muertes por COVID-19; ante esta situación, el gobierno de AMLO contrató médicos cubanos y los “fifís” pegaron de gritos: ¡cómo, médicos cubanos! Ellos hubieran optado por médicos güeritos y bien parecidos, algo así como el Dr.

Kildare (una serie de TV , muy famosa en los años 60’, protagonizada por el actor gringo Richard Chamberlain) y lo más cotorro es que esa gente, que se cree “fifi”, pero que no lo es, y grita a los cuatro vientos que AMLO es un “¡Dictador!”, ¡carajo!, ni siquiera alcanzan a comprender su significado, si AMLO fuera dictador, toda esa raza quesque “fifí“, estuviera tras las rejas.

Dictador, lo que se llama dictador, tuvimos uno en México, ¿su nombre? Porfirio Díaz Mori, y ¿sabe qué? Los “fifís” lo idolatraban, pero esos sí eran “fifis” auténticos, pues tenían chorros de dinero, eran los antecesores del mítico “Rico McPato”, almacenaban en baúles monedas de oro. Esos dizque “fifis” de hoy que insultan hasta al cansancio a AMLO, son, pues, “patito”, que se dicen “fifís” para creerse -como decía mi inolvidable tía Jerónima– “La Divina Envuelta en Huevo”, ¡juarjuarjuar!-.

“POPOCHA EL GUARDIA”…

Cuando vi al “brillante” súper policía, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, que cobra como secretario de Seguridad Pública, con uniforme y cachucha de cuico, se me hizo tan vaciado que recordé a “Popocha El Guardia”, un personaje de caricatura que se caracterizaba por, además de mamila, abusivo.

Ese personaje salía publicada los lunes, en el Magazine de Policía anexo al periódico Excélsior, hasta que por ahí de 1969, su director don Julio Scherer García, decidió desaparecerlo.

Pero sí, “Popocha El Guardia” era muy ojéis no sólo con la raza, sino con sus propios compañeros, como me dicen es Porfirio: un cuico al estilo de “Popocha El Guardia”, pero moderno y más rico que los tróficos; bueno, me dicen que cuando ya lleva tres, cuatro alcoholes entre pecho y espalda, le da por presumir de mucho billete que, no dudo, lo tenga.

Por cierto que ese Magazine (revista) de Policía, tenía el siguiente lema:

“SEÑALAR LAS LACRAS DE LA SOCIEDAD ES SERVIRLA”. NO ES DESCABELLADA…

Según Carlos España Martínez, en el municipio de Aguascalientes hay sanciones para la raza de bronce que tira basura en la calle, al igual que los pepenadores que rasgan las bolsas de plástico en busca de algo que puedan reciclar, lo que no es malo pero sí que desparramen la basura, por lo que les recuerda a nuestros lectores que “hay sanciones hasta por 890 pesos, incluso, podría haber arresto”, lo que a mucha gente se le hace muy jalada de los pelos: ¿por qué me van a encarcelar? Es descabellado.

Pero, déjeme decirle al lector que multa y arresto se está generalizando en todo el país, como resultando de que en la Ciudad de México es ley, y los cuicos andan muy al alba y a toda aquella persona que tire basura a la calle (como aquellos automovilistas que fuman como chacuacos y lanzan sus colilla en la vía pública, al igual que aquellos que desenvuelven tal o cual golosina y avientan las envolturas, los multan con dos mil pesos, y a otros les dan cárcel preventiva de 13 a 24 días como allá lo marca la ley).

Entonces, lo que nos informa el secretario de Servicios Públicos, Carlos España, no es nada descabellado, y no se sorprenda nadie si en un momento dado la aplican.

“SUERTE TE DÉ DIOS…”.

No cabe duda de que el imprudente chofer de la pipa de la empresa Valero, Israel Alejandro –que cargaba algo así como 35 mil litros de combustible y que por querer ganarle el paso al tren, éste la arrastró provocando fuerte explosión y dañando alrededor de 120 casas y 50 vehículos en el fraccionamiento México– tuvo doble suerte: salvó la vida y no causó, por increíble que parezca, muerte o herido grave alguno.

La raza de bronce aguascalentense se llevó un buen reconocimiento a nivel mundial, pues en caso como este siempre se solidariza y en esta ocasión lo volvió a hacer: les llevó no sólo aliento sino ropa y alimentos, lo que imitaron tanto Gobierno del Estado, como el Municipio.

Pero la suerte no estuvo sólo del lado del “sordito” chafirete, sino también de la empresa Valero, que aunque tiene muchos billetes, le va a salir “barato”, pues los afectados lograron salir con vida.

Los que también se fletaron y se seguirán fletando son la gobernadora Tere Jiménez Esquivel y el alcalde Leo Montañez Castro que, seguramente, al final tendrán que pasarle la factura a VALERO ENERGY CORPORATION, que no es una simple gasolinera “jodida” como pretende aparentar, nel: Esta empresa, gringa por cierto, que está bajo la dirección ejecutiva de: Joseph W. Gorder, desde mayo de 2014, tiene sus oficinas centrales en San Antonio Texas, Estados Unidos, y fue fundada por VALERO MARKETING & SUPPLY Co. MAS.

Valero presume ser el refinador independiente de petróleo más grande del mundo con capacidad de procesar más de 3.2 millones de barriles de materia prima diariamente, o sea mucho más barriles que Petróleos Mexicanos, entonces ¿hay o no muchos billetes? Como dijo Juan Gabriel, “lo que se ve no se pregunta”, claro que los tiene.

Los productos de Valero, son: Supreme 93, Diésel, Propel-Tec (aditivos) y Turbosina.

VALERO MÉXICO…

Valero Energy Corporation es líder a nivel mundial como productor, distribuidor y comercializador de combustibles y productos petroquímicos.

Llegó a México en 2018 (en el gobierno de Enrique Peña Nieto), con el objetivo de contribuir a la seguridad energética del país, a través de una plataforma de almacenamiento, transportación, abastecimiento y comercialización de combustibles con los más altos niveles de calidad mundial.

En sus estaciones de servicio, ofrece tres productos de la más alta calidad: gasolina Supreme 93, única gasolina del país con 93 octanos; el aditivo exclusivo Propel Tech, que ayuda a limpiar el motor de los vehículos, maximizando su desempeño, reduce emisiones y hace que la gasolina rinda aún más: así como la gasolina regular de 87 octanos.

A grandes rasgos, esto es Valero.

EL EFECTO ZACATECAS…

Si David Monreal no se pone almeja con la violencia, la inseguridad y la impunidad que laceran a Zacatecas, Morena, como sucedió con Durango, no va a ganar Coahuila en 2023.

Y es que la situación en el vecino estado está del cocol no sólo con los zacatecanos de a pie, pues a poco más de un año de que David llegó a la gubernatura, el hombre ha demostrado estar más verde que los quelites, además de que el Poder Legislativo no lo pela y el Judicial lo sobrelleva pero ambos le hacen el feo porque al soberbio borrachín les redujo, drásticamente, en este 2022, el presupuesto, y ahora no saben cómo librar el año.

Pero lo más difícil es la reconciliación con el pueblo, la raza que todos los días debe salir de su casa a trabajar en medio de balaceras, esquivando lluvias de balas, y con el Jesús en la boca.

Cosa por demás curiosa, el pasado martes no hubo asesinatos y David celebró festivo diciendo que su gobierno le seguía ganando batallas al narco y que ahora, después de estar entre los más peligrosos, ocupan el 15o. lugar, poquito arriba de la media.

Sin embargo, ayer miércoles, a eso de las 17: 30 horas, el narco volvió a mostrar su sanguinario e impone poder letal: en el estacionamiento de la famosa tienda de autoservicio City Club Soriana, en el municipio de Guadalupe, mataron a balazos a un cliente y a su esposa la hirieron gravemente.

Ahí mismo, en Guadalupe, narcosicario llegaron a una casa de la calle Tule, del fraccionamiento La Comarca, y acribillaron a quemarropa al padre de familia, esto, a las 13:45 horas.

En Loreto, antes del mediodía, ejecutaron a tiros a una persona que caminaba por la calle Solidaridad, en la colonia Llano de San Miguel. Y en la mera capital del estado, en un domicilio ubicado en la calle 5 de mayo, colonia Emiliano Zapata, alrededor de la 9:00 de la noche, llegó un comando de narcos, allanó violentamente el hogar y mató a tiros a un hombre.

Como podrá apreciar el lector, en menos de 12 horas los narcos, a los que el gobernador Monreal llama “inteligentes”, cometieron cuatro asesinatos y dejaron gravemente herida a una mujer, ¿cuál batalla ganada? Otro cosa que alarma a los zacatecanos es la impunidad, en estos cuatro asesinatos, como en los más de mil que han sucedido en el gobierno de David, no han atrapado a ninguno de los sicarios de manera infraganti, por lo que la raza zacatecana cree, a pie juntillas, que el gobernador David Monreal es cómplice de la maña.

Entonces Coahuila, que ya superó esa etapa, puede agarrar la bandera de Durango y decir con total legitimidad: No queremos que a Coahuila le pase lo de Zacatecas que está inundado de sangre, y es ahí donde la burra fruncirá el rabo, así es que si David no logra sacar ese barco del océano de sangre que es Zacatecas, los morenos de Coahuila ya tendrán a quien echarle la culpa de no ganar el norteño estado.

¡Cuidado!

Y CON ESTA ME DESPIDO…

¡Tengan para que aprendan!, como dijera el Presidente AMLO, pero este ahora va por la gobernadora Tere Jiménez: aquí en Aguascalientes encabezó una reunión interestatal de seguridad pública en Palacio de Gobierno, con secretarios de seguridad pública y fiscales de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, tres estados vecinos que están entre los más peligrosos del país: ¡Que mello! También asistieron los comandantes de la 5a, 14a y 15a Zona Militar, para firmar el compromiso de luchar juntos contra el narco, que en esos tres estados han echado fuertes raíces.

Sinceramente no creo que sirva pa’maldita la cosa, teniendo esos antecedentes, pero no hay peor lucha que la que no se hace, sólo hay que tener cuidado que no vayan a contaminar a nuestros guardias de los tres niveles de gobierno.

Por cierto, “El Pelón” Alfaro ya tiró el fuete, ayer mismo dijo que la bronca de la delincuencia organizada es exclusiva del presidente AMLO, no de su gobierno, pues él con la delincuencia común, la está reduciendo, jiarjiarjiar, no os la maméis.

Lo comento nada más para que tengan cuidado con ese wey, que no sólo se parece a Mussolini, sino que actúa cómo Mussolini, ojalá y los jaliscienses no le vayan a hacer lo mismo que a Benito: colgarlo como puerco.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 3).