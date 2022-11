Plaza de Armas

Sin Gracia

RODRIGO ROMÁN Ortega, delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se puso de chistosito e intentó bromear a los reporteros diciendo que él si trabaja, no como los periodistas…

EN SU IMAGINACIÓN, los chicos de la prensa descansan los domingos y fiestas de guardar… ni que fuéramos funcionarios gubernamentales para hacer largos los puentes y que, aunque no sean católicos, se vuelven fervorosos al llegar Navidad y Semana Santa.

EL DELEGADO cree que hasta debe ser premiado, reconocido y condecorado porque trabajará en diciembre 21 días, que seguramente no son renumerados como cualquier día, porque si no seguro se pondría en huelga, porque ya con la quejadera de que no vaya a descansar para ir a todas las “posadas” deja mucho que desear.

CUANDO SE tiene compromiso con el trabajo se hace, sin importar las circunstan­cias, y más si lo hacen “para servir”, que no gratis, por cierto.

ASÍ QUE sus comentarios sin gracia refiriéndose a los reporteros, habla de que como comediante es malo, pésimo, pero también de su ignorancia porque segura­mente cree que las noticias se difunden solas, aun cuando existan las “benditas redes sociales”. (BDR)

El FEIP Tendrá “Cash”

EL VIERNES, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría y sin ningún cambio la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Respon­sabilidad Hacendaria, para permitir que el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) cuente con más opciones de inyección de recursos, no sólo los excedentes petroleros. Se aprobó que pueda tener dos fuentes de financiamiento adicionales con los ahorros obtenidos por el costo financiero de la deuda pública y otros activos.

AL RESPECTO, el subsecretario de Ha­cienda, Gabriel Yorio, explicó que cuando exista un ahorro sobre el costo financiero de la deuda programada y autorizada por el Congreso, se destinará a ese fondo. “Es decir, si vemos un nivel del costo financiero que queda por debajo del autorizado, ese di­ferencial lo podemos depositar en el FEIP”, dijo a El Universal a finales de septiembre pasado, en el marco de la asamblea de go­bernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica.

OTRA FUENTE de financiamiento es que se puedan depositar “activos financie­ros”, señaló, al detallar que si bien usual­mente tendemos a pensar todo en “efectivo” por ser una economía que lo utiliza mucho, hay otros activos que tal vez después se pue­dan convertir en (dinero) efectivo. “Pueden ser cualquier tipo de activos gubernamen­tales o cuasigubernamentales”, indicó el funcionario.

GABRIEL YORIO comentó que el gobierno federal tiene en sus diferentes te­sorerías, no necesariamente en la Tesorería de la Federación, ciertos tipos de inversiones de bonos, y esos son los que podrían ir al fondo de estabilización en algún momento. Después, el mismo fondo puede recibir los intereses, los puede usar para potenciar los recursos o los puede vender, pero esa flexi­bilidad no la tiene ahora, dijo.

“QUEREMOS SER innovadores y que pueda existir otro tipo de mecanis­mos para poderle meter efectivo al fon­do”, aseguró. Sobre si sería una medida contracíclica, Yorio expuso que será en la parte del costo financiero [de la deuda] porque los ahorros se presentarán cuando los bancos centrales empiecen a bajar sus tasas de interés.

“CUANDO ESO empiece a suceder, probablemente ya vamos a estar en una nueva etapa del ciclo de política monetaria, cuando las economías probablemente van a estar en una situación diferente, creciendo, y eso a querer decir que va a ser contrací­clica esa medida, pero tenemos que seguir trabajando”, ponderó. (Con información de nuestras agencias)