Inexistente Desfalco en el IEA; Difícil que Exdirectores Vayan a la Cárcel: Lorena

No Exime a los Funcionarios Anteriores, Pero…

Por Benny Díaz

Lorena Martínez Rodríguez, titular del IEA, dio a conocer en conferencia de prensa que las auditorías realizadas a dicho ente ya concluyeron y “se terminó el periodo de la entrega-recepción en cada una de las áreas y se recibió todo como corresponde. Es un instituto muy grande y por eso cada proceso de atención va a llevar unos dos meses, pero eso no exime de ninguna responsabilidad y los servidores públicos anteriores no están exentos, pero si hay alguna denuncia y hay alguna falla, que sea la autoridad correspondiente quien la investigue. Lo que puedo adelantar es que no existe como tal un desfalco; si hay señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hay que solventar las observaciones y si hay algún problema se procederá a hacer la denuncia”.

La directora del IEA está convencida de que “a como están las cosas, (los exdirectores) no pueden ir a la cárcel”.

Rodríguez Martínez también habló del problema con los 19 mil alumnos que no han regresado a las aulas y detalló que para ponerlos al corriente habrá que darles clases aparte; en el caso de los estudiantes que estén en el turno matutino, deberán acudir a clases de regularización por la tarde y será sobre lectura, comprensión y matemáticas.

No hay maestros suficientes, por eso van a recurrir a profesores jubilados que deseen aportar su tiempo libre o a estudiantes universitarios, pero no porque estudien una ingeniería están capacitados para impartir la materia de matemáticas, deben pasar por un periodo de capacitación para poder apoyar a los alumnos rezagados.

Según los estudios que tienen, los alumnos más rezagados son los de tercero y cuarto de primaria; y también en primer lugar está Calvillo y le siguen algunas zonas del Oriente de la capital, posteriormente se ubica El Llano y en cuarto lugar los fraccionamientos Ojocaliente en todas sus secciones.

Y es que los estudiantes no tuvieron buen aprovechamiento debido a la pandemia, ya que las escuelas estuvieron cerradas y por más esfuerzo que se hizo, la gran mayoría no entendió nada en las clases a distancia.