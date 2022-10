Plaza de Armas

Gente Buena

LEONARDO MONTAÑEZ Castro está empeñado en demostrar a los estadounidenses que ya viven de sus rentas, jubilados pues, que Aguascalientes sí es la tierra de la gente buena, que no es sólo un dicho, sino que por algo forma parte del escudo de la entidad.

ADEMÁS DE que se seguirá trabajando para mantener el clima de tranquilidad para que vengan no sólo a resguardarse del frío de las ciudades donde vivan, sino también a realizarse tratamientos médicos de calidad, pero más económicos que dejarán una derrama significativa para el estado.

TAMBIÉN DIJO que se abrirán los caminos para exportar los productos que extrañen los aguascalentenses y cuanto mexicano esté allende las fronteras. Mejor, imposible (BDR).

Indicadores de Ocupación y Empleo, Septiembre de 2022

DE ACUERDO con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), en septiembre de 2022 y con cifras originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.5 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 59.6 por ciento. Dicha población es superior en dos millones a la de septiembre de 2021. La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 40.3 millones de personas, 798 mil menos que en septiembre de 2021.

DE LA PEA, 57.5 millones de personas (96.7 %) estuvieron ocupadas durante septiembre pasado: 2.4 millones más que en el mismo mes de un año antes. A su interior, las personas subocupadas –las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas– fueron 4.5 millones (7.9 % de la población ocupada). Esto es una reducción de 2.2 millones de personas con relación a septiembre de 2021.

LA POBLACIÓN desocupada fue de dos millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3.3 % de la PEA. Respecto al noveno mes de 2021, la población desocupada descendió en 423 mil personas y la TD fue menor en 0.8 puntos porcentuales.

EN SEPTIEMBRE de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD descendió 0.1 puntos porcentuales, al ubicarse en 3.1 por ciento. La Tasa de Subocupación creció 0.1 puntos y se situó en 7.8 % en el mismo periodo.

NOTA: La ENOEN toma como referencia la estimación de población que se genera mediante el marco de muestreo del INEGI.

Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de la Actividad Económica, Septiembre de 2022

PARA SEPTIEMBRE de 2022, los resultados de la Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipan una recuperación heterogénea de la economía mexicana en términos de niveles de actividad y empleo, respecto a los niveles que se presentaron en septiembre del año anterior.

PARA SEPTIEMBRE de 2022, se estima un aumento de 954 mil 347 empleos formales a nivel nacional con respecto a septiembre de 2021. Este incremento se concentró en actividades secundarias y terciarias.

Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2022. Este programa ofrece información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa.

SU OBJETIVO es vincular estos datos con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en esta materia.

AL CIERRE de 2021, había cinco mil 322 órganos. De estos, tres mil 721 (69.9 %) fueron órganos jurisdiccionales y mil 601 (30.1 %) órganos y/o unidades administrativas. Con respecto a 2020, los órganos y/ o unidades administrativas aumentaron 2.9 por ciento.

LOS PLENOS de los poderes judiciales estatales se integraron por 756 personas magistradas y consejeras. Del total, 280 (37.0 %) eran mujeres y 476 (63.0 %), hombres.

EN 2021, los poderes judiciales estatales publicaron en sus sitios web 451 mil 939 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales. En contraste con 2020, la cantidad de sentencias publicadas aumentó 228.9 por ciento.

EN MATERIA penal, de las 82 mil 724 personas procesadas y/o imputadas, a 88.3 % se le vinculó a proceso y a 11.7 %, no. Con respecto a 2020, las personas vinculadas a proceso incrementaron 14.0 por ciento.

EN 2021, los poderes judiciales estatales registraron 35 mil 52 personas sentenciadas. En contraste con 2020, la cantidad de personas sentenciadas aumentó 42.1% en 2021.

Información Oportuna Sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México, Septiembre de 2022

LA INFORMACIÓN oportuna de comercio exterior, de septiembre de 2022, registró un déficit comercial de 895 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de dos mil 324 millones de dólares en el mismo mes de 2021.

EN LOS primeros nueve meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 25 mil 297 millones de dólares.

EXPORTACIONES.

EN septiembre de 2022, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 52 mil 338 millones de dólares, cifra compuesta por 49 mil 77 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por tres 261 millones de dólares de petroleras. Así, las exportaciones totales mostraron un avance anual de 25.4 %, reflejo de incrementos de 25 % en las exportaciones no petroleras y de 30.8 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron, a tasa anual, 25.2 % y las canalizadas al resto del mundo, 23.8 por ciento.

EN SEPTIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías registraron un avance mensual de 4.98 %, resultado de aumentos de 4.74 % en las exportaciones no petroleras y de 8.63 % en las petroleras.

IMPORTACIONES. EL valor de las importaciones de mercancías, en septiembre de 2022, alcanzó 53 233 millones de dólares, un incremento anual de 20.

8 por ciento. Dicha cifra fue reflejo de alzas de 17.7 % en las importaciones no petroleras y de 46.4 % en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron crecimientos anuales de 34.2 % en las importaciones de bienes de consumo, de 18.5 % en las de bienes de uso intermedio y de 22.6 % en las de bienes de capital.

CON SERIES ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales reportaron un descenso mensual de 0.67 %, el cual se originó de disminuciones de 0.36 % en las importaciones no petroleras y de 2.73 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron retrocesos mensuales de 2.20 % en las importaciones de bienes de consumo, de 0.42 % en las de bienes de uso intermedio y de 0.54 % en las de bienes de capital.