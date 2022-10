Plaza de Armas

Claro

CLARAS COMO el agua fueron las palabras del obispo Juan Espinoza Jiménez, quien habló de aquellos que andan presumiendo lo que hacen por los demás o prometiendo hasta lo que no tienen para ganarse la simpatía de aquellos que menos tienen, pero cuando no viene desde el corazón y es real, no vale nada.

SÍ, PORQUE al final de cuentas de humildad no tienen nada, es sólo para engañar a las personas, pero no a Dios, que es al que se le rinde cuentas y andan ahí presumiendo lo que hacen o dejan de hacer, sobre todo ahora con las redes sociales.

PEOR ES que publiquen que son buenas personas y que ayudan a los más necesitados, pero la humildad no se trata de no tener bienes materiales, porque a esas personas es a las que más bendice Dios, tanto que nunca les falta comida ni con qué cobijarse.

NO, LA humildad es tener un buen corazón y dar lo que se tiene con aquellos que lo requieren, pero sin andar presumiendo lo que hicieron para quedar bien con otros o para que su imagen resalte ante los demás.

Y PENSAR que de esos “fantoches”, como dijo el obispo, hay demasiados (BDR).