Plaza de Armas

Aunque sea a Balazos

EL DIPUTADO Maximiliano Ramírez Hernández no cree que haya necesidad de que los legisladores de Aguascalientes se tengan que poner serios para hacer leyes que pongan claro qué tipo de espectáculos se deben presentar, porque “muchos dependen de eso” y deja derrama económica, entonces no le van a cerrar las puertas a quienes se dedican a traer artistas cuyo público es algo particular por aquello de que hacen apología al delito en algunas de sus canciones, específicamente con los narcocorridos.

SEGÚN MAX, como lo conocen sus amigos y sus representados como diputado, aunque haya balazos hay que hacer que la economía siga y el que haya habido un muerto luego de la presentación de un grupo en el palenque y por una discusión haya terminado con varios balazos en su humanidad.

“FUE UN HECHO aislado”, uy, ese discurso se ha escuchado por años; y no por eso hay que satanizar a nadie y menos quitarle la oportunidad de trabajo que dan los empresarios que traen este tipo de artistas y que generan economía porque trabajan desde los que pintan las bardas para anunciar el baile, hasta los que venden la cerveza, el mesero, el que acomoda en los lugares (franeleros) y es un chorro de dinero.

YA SI hay balazos es otra cosa, pero qué tanto es uno que haya muerto. Luego reflexionó y dijo que sí es lamentable, pero que los bailes y este tipo de espectáculos siguen y les aventó la bolita a los de enfrente, o sea a palacio municipal, que son ellos los que deben de ponerse más estrictos con los permisos y también exigirle a los empresarios (¿en qué quedamos pues, leyes estrictas o recomendaciones?) que tengan más “seguridad” dentro de los lugares donde haya el baile y luego, los de seguridad pública que anden ahí dando rondines o si se puede parados en cada esquina por aquello de que no vaya siendo que a alguno de los que anden con pistolas se les ocurra enojarse y salgan a cobrarse con la vida la afrenta recibida. (BDR)

Metro en Lugar de Puentes

CUAUHTEMOC ESCOBEDO Tejada salió con que el Yo Voy de Martín Orozco Sandoval es un fracaso total, es más, hasta en dejar a Ricardo Serrando como encargado de Movilidad, porque toda esa tecnología que se presumió había y que los camiones iban a ser de primer mundo y con una aplicación hasta lo más recóndito del municipio iban a estar las personas más tiempo con su familia y hasta las bicicletas se podían cargar en el camión urbano.

PERO LA realidad es otra, porque ni pasan a tiempo, tampoco son la octava maravilla, los choferes no se paran porque no cabe ni un alfiler y los pasajeros en lo que menos piensan es en el tiempo perdido esperando el siguiente camión, o sea que la palabrería y presumidera fueron muchas y la realidad otra, que es muy difícil porque hay quienes llegan tarde a su trabajo porque las rutas ni están coordinadas y la famosa aplicación parece que resultó ser patito porque a nadie la marca el tiempo en que pasará y menos si habrá lugar o no.

Y OTRA más contra el exgobernador es que en lugar de andar haciendo puentes y más puentes que para que segundo anillo fuera casi una autopista para llegar a casa más rápido “y convivir con la familia”, también es una falacia.

Y EL perredista invitó a la porra de Martín Orozco a que se den una vuelta en las horas picos por segundo anillo en el tramo de la universidad a la salida a Calvillo para que vean que “van a vuelta de rueda”, o sea eso de que recorrían esa avenida en menos de 30 minutos resultó otra falacia.

TOTAL QUE Escobedo Tejada está convencido que ya es hora de que el ejecutivo sea austero y le invierta en serio a la movilidad haciendo la línea uno del metro y que sea del oriente la centro de la ciudad.

TAMBIÉN TRANVÍAS y camiones urbanos que en verdad sirvan y que es ahorita, cuando hay que planearlo y no cuando la ciudad esté hecha un lío en movilidad por su crecimiento cuando comience a pensarse en que ya es hora de tener tren suburbano.

Y SI la movilidad en la capital fue un fracaso, que en los municipios está para llorar, porque según el diputado el 20 por ciento de las comunidades rurales no tienen trasporte público para desplazarse.

ANDABA CON todo el perredista, y aseguró que no es de ahora que critica a Orozco Sandoval, que es desde hace tiempo, es más desde Carlos Lozano de la Torre dijo fuerte y claro que en movilidad fueron una papa enterrada y que su negocio fue hace puentes, unos más mal hechos que otros, pero al fin y al cabo obra que “se viera”, y falta revisar las cuentas de obra pública a ver si el sexenio que acaba de terminar no tiene por ahí cifras que no cuadren. (BDR)

Que el no fue

EN CAMBIO Jaime González de León, uno de los fieles escuderos de Martín Orozco asegura por el azul del cielo que no sabe si hay desfalcos, y que lo que mandó el Órgano Superior de Fiscalización nomás él lo tiene y la dependencia, entonces que no sabe si los documentos filtrados don de verdad o falsos.

QUE DE su parte no hay ni una sola duda de que alguien haya “filtrado” dicha información porque ni con quien duerme comparte lo que dicen esos documentos, entonces nadie sabe. Y que no quiere ser mal pensado como para que haya sido del lado del Osfags.

PERO PARA salir de dudas que se pondrá a leerlos con lupa y luego con el resto de los integrantes de la Comisión de Vigilancia, después van a valorar si ordenan que se alga alguna investigación en caso de que esos documentos que eran “secretos” se hayan hecho públicos antes de tiempo.

LO QUE sí es un hecho es que hará comparecer al titular del Osfags, Francisco Martín Muñoz Castillo, para que les explique con peras, manzanas, frijolitos, ábaco y lo que haya a lugar para entender cada una de sus observaciones.

BUENO, PARECE que el exgobernador sigue teniendo su caballero de espadas que le cuida las espaldas. (BDR)