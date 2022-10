Plaza de Armas

Sólo así

HASTA que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel se pronunció sobre el abuso de la niña de tres años en el kínder Felipe Pescador, Lorena Martínez Rodríguez entró en acción; ya que luego de haber dicho que “era cosa del pasado” (porque los hechos ocurrieron en la etapa de Ulises Reyes Esparza y ella ni enterada estaba) se atuvo a aquello de que lo que no fue en tu año, no fue en tu daño.

PERO QUE habla la gobernadora para decir que la familia cuenta con ella y que nadie puede ir por la vida haciendo lo que le dé su gana sin que haya consecuencias, aunque a veces sea por ignorancia.

ANTE ESO Lorena Martínez tuvo que reaccionar –no había de otra-, y salió a decir que por “instrucción de la gobernadora y por convicción propia (jajaja)” se destituyó al profesor de educación física y a la directora.

Y AL IEA le entró la prisa por hacer algo cuando por semanas nomás no recibieron a la madre de familia y se hacían como que ni enterados estaban de esa situación.

ASÍ, IGUALITO que en la Fiscalía antes de la visita de la gobernadora, por eso ahora a todos les entraron las prisas por investigar y en una de esas hasta los investigadores de delitos de alto impacto le entran y ponen a cada uno en el lugar donde debe estar.

Y AL ABUSADOR que se le haga el debido proceso, a las tapaderas lo que haya lugar y a la niña y su familia la atención psicológica que necesitan. (BDR)

Migrantes y Adultos Mayores, Quienes más han Abandonado Cuentas

NICOLÁS Y Marcelo migraron a Estados Unidos en búsqueda de trabajo. Llegaron a Nueva York y lograron encontrar una fuente de ingresos que les permitía enviar dinero a sus familiares en México. Al principio, gran parte de estas remesas las depositaban en cuentas bancarias y, repentinamente, dejaron de mandar dinero. Lo acumulado en esos ahorros jamás fue reclamado y ahora es muy posible que se encuentre entre los innumerables casos de cuentas “abandonadas” tema que ha tomado relevancia a partir de la reforma aprobada en días recientes en la Cámara de Diputados para tomar dichos recursos y destinarlos a la seguridad pública.

EN OPINIÓN del expresidente de la Condusef y ex legislador Mario Di Costanzo, gran parte de este tipo de cuentas son propiedad de migrantes que en algún momento trabajaron en México y que incluso depositaban de alguna forma sus dólares en esas cuentas y jamás reclamaron. De igual forma, adultos mayores sin beneficiarios y que no van al banco también son los propietarios de dichos fondos ahorrados, los cuales, si en seis años no tuvieron ningún movimiento, pasaron a formar parte de beneficencia pública. “Incluso fallecidos intestados en donde las cuentas están en algún tipo de litigio o están buscando cómo retirar dinero los beneficiarios. El otro importante es gente que no sabe que es beneficiaria”, explicó. En ese sentido, después de la cantidad de muertes provocadas por la pandemia de COVID-19 se puede presentar un mayor número de cuentas que no se reclaman o peor aún, los desaparecidos, donde es mucho más complicado reclamar el dinero por parte de sus familiares.

DI COSTANZO criticó el sentido de la medida, al resaltar que no se toma en cuenta el verdadero origen de ese tipo de cuentas y considerar que solamente se trata de productos financieros utilizados por el crimen organizado. “Están confundiendo inmovilización o falta de movimientos con abandono y lo están relacionando con dinero de procedencia ilícita y están totalmente equivocados. Yo creo que hay más casos de cuentas emproblemadas por falta de beneficiarios. Están haciendo pagar justos por pecadores y el fin que buscan, de recobrar dinero del crimen organizado no lo van a conseguir”, dijo.

Trabajadores Informales Abandonan Cuentas Bancarias

EN EL MISMO tono, el presidente de la Condusef, Óscar Rosado, explica que otro tipo de cuentas abandonadas tienen su origen en trabajadores que alguna vez estuvieron en la formalidad, tenían una cuenta bancaria y, en algún momento cayeron a la informalidad.

EN SU OPINIÓN, se trata de montos muy pequeños y que a lo largo del tiempo se han abandonado. De igual forma, personas fallecidas van dejando recursos y que difícilmente son reclamados ya que los familiares desconocen los recursos. Tanto la Condusef como la Asociación de Bancos de México, han expresado que esta reforma únicamente cambia el destino de estos recursos, ya que desde 2008, se legisló para que se dirigieran a la beneficencia pública. De darse el visto bueno en el Senado, este dinero se dirigiría a la Seguridad Pública. (Con información de nuestras agencias)