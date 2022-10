Plaza de Armas

Promesa de Seguridad

LA GOBERNADORA dijo una vez más que Aguascalientes será un lugar seguro, el estado en donde más tranquila pueda estar la gente y por eso no sólo se van a blindar las puertas de acceso al estado, sino también las carreteras.

Y ES QUE con eso de que en los caminos dan cada susto a quienes transitan por ahí y para eso se contará con más elementos de la Guardia Nacional para que patrullen las carreteras que conectan con Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, pero también otras áreas como Ojuelos, Encarnación de Díaz, Loreto y Teocaltiche.

POR ESO mencionó que le dio gusto que estuviera en la entidad el cónsul de Japón, para hacer una alianza para seguir trayendo inversiones, porque es importante el empleo automotriz, del que dependen 200 mil personas.

PARA MANTENER la seguridad, la gobernadora cree que es importante la denuncia y que esa cultura se incremente porque no se puede ser omisos y esto es porque hay quienes no lo hacen hasta que no les sucede, y hay que ser más empáticos para ayudar con la seguridad y que se haga de forma adecuada para poder trabajar de manera coordinada con el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

SI ES NECESARIO que se hagan las modificaciones al estado y que no se exima a nadie, porque para que no haya impunidad se requiere la participación de todos para estar bien y en paz. (BDR)

Indicadores de Confianza Empresarial, Septiembre de 2022

LOS INDICADORES de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE). Estos permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión de las y los directivos empresariales de los sectores Manufacturero, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no Financieros sobre la situación económica del país y de sus empresas.

EN SEPTIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el ICE de las Manufacturas disminuyó 0.8 puntos respecto a agosto, el de los Servicios Privados no Financieros, 2.6 puntos; el del Comercio, 0.8 puntos y el de la Construcción, 0.5 puntos.

EN SEPTIEMBRE de este año, en su comparación anual, los ICE registraron el siguiente comportamiento: el ICE de los Servicios Privados no Financieros retrocedió 10.1 puntos; el del Comercio, 5.3 puntos; el de la Construcción, 1.6 puntos y el de las Manufacturas, 1.5 puntos.

CON CIFRAS originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (Igoec) –que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran– fue de 45.4 puntos en septiembre de 2022, un descenso de 6.5 puntos frente al mismo mes de 2021.

Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales, Septiembre de 2022

EN SEPTIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) del sector Manufacturero fue de 51.9 puntos, un aumento mensual de 0.4 puntos.

EN EL NOVENO mes de 2022, el IAT de la Construcción, con cifras ajustadas estacionalmente, fue de 54.1 puntos, mismo nivel que en agosto pasado.

EN SEPTIEMBRE de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se situó en 51.9 puntos, un descenso de 1.3 puntos en comparación con el mes anterior.

CON CIFRAS ajustadas por estacionalidad, el IAT de los Servicios Privados no Financieros se ubicó en 55.7 puntos, en septiembre pasado, un alza mensual de 2.7 puntos.

EN SEPTIEMBRE de 2022 y con datos originales, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Tendencia (IGOET) –que es el promedio ponderado de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran– fue de 53.1 puntos, un incremento anual de 2.6 puntos.

Cuentas de Bienes y Servicios 2021

DURANTE 2021, la oferta total de bienes y servicios (que es igual a la utilización total) se ubicó en 55 788 889 millones de pesos corrientes a precios de mercado. A su interior, la producción total generada en el país representó 80.2 % de dicha oferta y las importaciones de bienes y servicios, 19.8 por ciento.

EN PARTICULAR, la producción total a precios de mercado que generó el país fue de 44 769 633 millones de pesos en el año de referencia. De esta, el valor de la producción de bienes y servicios destinados para el consumo intermedio constituyó 34.0 % y el Producto Interno Bruto (PIB), 46.2 por ciento.

Indicador de Pedidos Manufactureros, Septiembre de 2022

EL INSTITUTO Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México dan a conocer el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) de septiembre de 2022. El IPM incorpora variables similares a las del Purchasing Managers Index (PMI) que elabora el Institute for Supply Management (ISM) en Estados Unidos de América.

EL IPM se construye con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), mismos que permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes de referencia, las expectativas y la percepción de las y los directivos empresariales sobre el comportamiento del sector manufacturero en México.

EN EL NOVENO mes de 2022, el IPM registró un descenso mensual de 0.36 puntos con datos desestacionalizados, al ubicarse en 51.2 puntos, permaneciendo, por vigésimo sexto mes consecutivo por arriba del umbral de los 50 puntos. A su interior, se observaron caídas mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad en los componentes correspondientes a los pedidos esperados, al personal ocupado, a la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores y a los inventarios de insumos. El referente a la producción esperada avanzó.

CON DATOS originales, en septiembre pasado, el IPM mostró una disminución anual de 1.8 puntos y se situó en 51.4 puntos. Respecto de sus componentes, cuatro de los cinco agregados presentaron reducciones anuales y el restante creció.

POR GRUPOS de subsectores de actividad económica, en el mes que se reporta y con datos sin ajuste estacional, cinco de los siete rubros que integran el IPM registraron caídas anuales y los dos restantes incrementaron.