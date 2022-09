Plaza de Armas

Ayúdate que yo te Ayudaré

SI ALGUIEN tiene un problema debe ser el primero en ayudarse y aceptar que necesita apoyo para poder solucionar lo que sea que pase y que le provoque un malestar.

¿PERO QUÉ pasa cuando no se acepta la ayuda?, por más que las personas deseen cooperar, si el afectado no lo quiere, no hay manera.

ESO ES lo que pasará, dijeron los expertos en salud mental que acompañaron a Ulises Reyes Esparza en la conferencia de prensa en el IEA. Aseguraron que habrá alumnos cuyo problema medular radique en la familia, que es uno de los pilares que sostiene al ser humano, pero hay quienes sencillamente no quieren cambiar sus modos y costumbres por más tóxicas que sean.

ENTONCES, SI desde ahí no se tiene la intención de cambiar y el niño o adolescente vive en un ambiente con gritos, sombrerazos, insultos y demás, difícilmente podrá superar los problemas emocionales y de autoestima.

EL ABANDONO puede darse de muchas formas y las personas, al ser seres sociales, requieren de apoyo en la familia, la escuela y otros ambientes donde se desenvuelvan.

DE AHÍ que según lo que han estudiado por 15 años, es necesaria una reingeniería para sacar a los aguascalentenses de esas situaciones que los llevan a tener ideas suicidas, quienes llegan a intentarlo y luego quienes lo logran.

SI LA cifra de los últimos es alarmante, nada más hay que imaginarse cómo andan las cosas en salud mental. Que ahora salgan con que fue por la pandemia, el encierro y demás, es una verdad a medias, porque la violencia intrafamiliar, el abandono emocional, las malas compañías y tener baja autoestima son los ingredientes para hacer el batido perfecto de involucrarse –en todos los sentidos- con personas tóxicas, que sólo dañando a otros pueden ser “felices”, de ahí el acoso escolar y laboral.

EL CONSUMO de drogas y demás situaciones hacen que las personas, sean de la edad que sean, sigan sufriendo, por lo que no han podido resolver en sus emociones y su psique.

ENTONCES SI son más lo que andan mal, es obvio que los que están medianamente bien se contaminen porque irremediablemente tienen que convivir con estas personas y ahí van siguiendo en ocasiones a quienes, en lugar de llevarlos por el buen camino, los dejan en el desfiladero y entonces creen que nadie los puede ayudar.

EN FIN, fue una charla por demás interesante. Desde el IEA aseguraron que trabajarán con los padres de familia que quieran cambiar por el bien de sus hijos y el tejido social, porque debe ser desde dentro y nuestro metro cuadrado donde las cosas empiecen a mejorar para que se refleje hacia el exterior.

Y NO, no hay gobierno que pueda solo con todos los programas e instituciones que haya, tienen responsabilidad sí, pero no toda. Es desde cada persona en donde se debe trabajar y más en aquellos que tienen hijos, sobre todo pequeños, para brindarles todas las herramientas necesarias que les permitan superar los círculos viciosos que puedan desencadenar en el suicidio. (BDR)

Indicadores de Ocupación y Empleo, Agosto de 2022

DE ACUERDO con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), en agosto de 2022 y con cifras originales, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.7 millones de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 60 por ciento. Dicha población es superior en 1.5 millones a la de agosto de 2021. La Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 39.8 millones de personas, 40 mil más que en agosto de 2021.

DE LA PEA, 57.6 millones de personas (96.5 %) estuvieron ocupadas durante agosto pasado: dos millones más que en agosto de un año antes. A su interior, las personas subocupadas –las que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas– fueron 4.5 millones (7.9 % de la población ocupada). Esto es una reducción de 2.7 millones de personas con relación a agosto de 2021.

LA POBLACIÓN desocupada fue de 2.1 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) de 3.5 % de la PEA. Respecto al octavo mes de 2021, la población desocupada descendió en 407 mil personas y la TD fue menor en 0.8 puntos porcentuales.

EN AGOSTO de 2022, a tasa mensual y con cifras desestacionalizadas, la TD aumentó 0.1 puntos porcentuales, al ubicarse en 3.3 por ciento. La Tasa de Subocupación se redujo 0.2 puntos y se situó en 7.7 % en el mismo periodo.

NOTA. LA ENOEN toma como referencia la estimación de población que se genera mediante el marco de muestreo del INEGI.

Estadísticas a Propósito del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información

EN 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. El objetivo de conmemorar la fecha es reafirmar el derecho que tienen las personas a buscar, recibir y difundir información. Asimismo, el acceso a la información ayuda a ejercer el derecho a la libertad de expresión que establece el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

EN MÉXICO, el derecho de acceso a la información se fundamenta en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En él se señalan los distintos aspectos que definen este derecho, así como las instituciones del ámbito público, social y privado que están obligadas a publicar la información e instaurar mecanismos de acceso a la misma. También establece los principios rectores para el actuar de los sujetos obligados a fin de garantizar su ejercicio. Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) establece las directrices e institucionalidad que permiten el ejercicio y garantía de este derecho por parte de las instituciones públicas y privadas que ejerzan actos de autoridad o manejen recursos públicos.

Información Oportuna Sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México, en Agosto de 2022

LA INFORMACIÓN oportuna de comercio exterior de agosto de 2022 registró un déficit comercial de 5 498 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 3 744 millones de dólares en el mismo mes de 2021.

EN LOS primeros ocho meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 24 402 millones de dólares.

EXPORTACIONES. EN agosto de 2022, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 50 670 millones de dólares, cifra integrada por 47 455 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 3 215 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia, las exportaciones totales aumentaron 25.2 % a tasa anual, resultado de incrementos de 25.6 % en las exportaciones no petroleras y de 19.7 %, en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron a una tasa anual de 27.6 % y las canalizadas al resto del mundo, 17 por ciento.