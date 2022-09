Plaza de Armas

Que ya Hablaron con Tere

EFRAÍN MURO, activista de personas que tienen VIH, aseguró que como en la administración de Martín Orozco Sandoval además de no hacerles caso y discriminarlos, no les dan medicamento y además son víctimas de malos tratos; por lo que ahora esperan que las cosas pasen.

“PEDIMOS CON todo respeto que la gobernadora electa, Tere Jiménez Esquivel, haga una limpia en el ISSEA y los puestos los ocupen quienes de verdad tengan conocimiento adecuado y no que lleguen ahí por pago de favores o amiguismos”.

Y COMO no están dispuestos a dejar que su salud no se tome en cuenta, interpondrán denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en donde esperan que les hagan caso, porque hace dos años también acudieron a ellos y no se han posicionado al respecto.

POR LAS mismas anda la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA), en donde se hicieron las denuncias correspondientes y es hora que ni una llamada de regreso han recibido.

Y YA NI hablar de cuando entran en depresión al saber que tienen contagio de VIH o cualquier cosa que afecte emocionalmente a la comunidad LGBTTTIQ, donde la gran mayoría de los psicólogos se declaran incompetentes para tratarlos y ayudarlos con su salud mental.

DE PASO aprovecharon para dar un mensaje a las universidades en donde imparten carreras que tengan que ver con la salud física y mental, para que no sólo les den una materia para tratar a personas de “la comunidad”, sino que sea de forma transversal porque también son seres humanos que ya no están dispuestos a permitir que les sigan dando un trato inhumano, los discriminen y los traten mal.

POR ESO exigen que ginecológicos, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos, urólogos y demás tengan la sensibilidad para auscultarlos, diagnosticarlos y darles el tratamiento adecuado porque para muchos en eso se les va la vida (BDR).