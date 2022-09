El Sexenio de Martín Orozco Está Reprobado en Salud: Efraín Muro

“Mienten, Tratan mal y no hay Medicamentos”

Por Benny Díaz

“Confiamos en el gobierno estatal cuando no quiso firmar con el federal para que tomara las riendas de la salud en el estado y no sirvió porque hay falta de medicamentos, consultas para cualquier enfermedad. Salen a presumir que Aguascalientes está muy bien en eso cuando es una mentira, y que nos pregunten a quienes tenemos VIH, niños enfermos de cáncer o de los riñones, por eso el sexenio de Martín Orozco Sandoval está totalmente reprobado”, declaró en conferencia de prensa Efraín Muro, quien es uno de los activistas de la comunidad LGBTTTIQ.

Comentó que Miguel Ángel Piza Jiménez “es una persona que miente, nos ha dicho que tiene solución a los problemas y no es cierto. Nos dijo que las mejores estrategias para eliminar las consecuencias y avances del VIH eran un medicamento que ya se había comprado y que estaba en los almacenes. Luego hace un mes nos dijo que no habían hecho la compra. Nos parece sospechoso y estas situaciones las atribuimos a que contratan para estar en puestos como jefes de programas al primo, la comadre, el compadre y no tienen el conocimiento, por eso exigimos que cese la corrupción en el ISSEA con los ‘compañerismos’”.

Mientras en el IMSS se han encontrado con desfases en la entrega de medicamentos, tardan hasta dos meses en recibirlo y también el tiempo de espera para las consultas es exageradamente espaciado.

Por eso, en conferencia de prensa, donde también estuvieron presentes Héctor Meza, Daniel Ayala y Joshua Rojas, “queremos hacer un llamado para que cambie la situación de salud del ISSEA en materia de VIH y salud mental”.

Son varias las organizaciones que “formamos y trabajamos en apoyar a quienes tienen VIH. La ineficiencia del gobierno estatal es que hay serias fallas en el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), hay un gran desinterés en realizar los programas, va desde los jefes y en todos los niveles de atención”.

Efraín Muro mencionó que “la falta de atención es tal que hay personas que tenemos casi dos años sin que nos hagan estudios clínicos generales. A los que se detecta con nuevo diagnóstico se les da tratamiento sin tener estudios clínicos y no presentan cuadros que ameriten estos medicamentos y va en contra de los lineamientos. Las personas están viviendo no sólo eso sino la falta de consultas médicas y horarios de atención reducidos, ya que sólo se hace en el turno matutino y de lunes a viernes porque los jefes de programas son insensibles e inexpertos para manejarlos”.

También denunciaron que hay escasez de vacuna de papiloma humano y tampoco se ha hecho nada para conseguir el biológico que inmunice contra la viruela símica porque en el caso del VIH están más expuestos a contagiarse.

El diagnóstico debe ser oportuno para saber si alguien está contagiado de VIH, pero se les trata como si tuvieran SIDA, pero para eso hay ocho etapas y “es una vergüenza que no haya este tipo de diagnósticos adecuados ni para esta ni otras infecciones de transmisión sexual y la inexistencia de medicamentos”.

Como organizaciones civiles ellos tienen que realizar las pruebas para detectar si quienes tienen sospecha de tener VIH son positivos o no, y se les debe de dar el seguimiento adecuado y los tratamientos que correspondan para mantenerlos controlados y que, incluso, pueda llegar el momento en que su carga viral sea mínima.

Salud Mental

Por otra parte, se habló de la salud mental para la población LGBTTTIQ, ya que las personas que acuden al psicólogo para tratar problemas de identidad de género y orientación sexual, y la mayoría de estos profesionistas se niegan a tratarlos porque dicen no estar capacitados para eso.

Pero les niegan la atención con otros problemas como discriminación, falta de aceptación, entre muchas otras vertientes que afectan a la comunidad LGBTTTIQ.

Por eso es importante que tengan personal capacitado en lo que es paridad de género, tanto “en psicología como en psiquiatría”.