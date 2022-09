La Columna del Diablito

UNA, DOS Y… ¡TRES! ¡COMENZAMOS!

¿QUÉ LA PASÓ A TOÑO MARTÍN DEL CAMPO?..



Yo recuerdo a un Juan Antonio Martín del Campo muy echado pa’lante desde que era presidente estatal del PAN, sacando la cabeza contra Luis Armando Reynoso Femat, pues éste no daba su brazo a torcer ante los “Tres Fantásticos”, y anexas.

Después volvió a mostrar músculo cuando el insaciable Felipe González González –sí el famoso abarrotero de las nalgas al revés– mandó a su hijo Felipe González Ramírez (+) a apoderarse de la candidatura del PAN, a la alcaldía de Aguascalientes, pero en la interna Toño lo destrozó.

Fue entonces que los González pretextaron “guerra sucia” y se llamaron “robados”, pero sencillamente no lo pudieron demostrar: los bonos de Toño estaban por los cielos, era el pipiris náis del panismo local.

Fue entonces que FeliPillo, herido en su amor propio, gritó amenazante: “¡Ah, no quieren a mi hijo!, ¿verdad? ¡Entonces voy yo! Y se subió al ring, creyendo que no sólo atemorizaría a Toño, sino que lo derrotaría, y el abarrotero de las nalgas al revés, ya se veía despachando tras el mostrador de la presidencia municipal… pero, ¡oh decepción! Toño volvió a arrasar en la interna.

Otra vez FeliPillo alegó fraude, guerra sucia, etcétera, pero nadie le creyó al truculento abarrotero, quien en los años setenta había ganado su primer millón de pesos, vendiendo kilos de 800 gramos.

Tan aplastante fue su derrota, que, en definitiva, FeliPillo se retiró de la política, mientras que los bonos de Toño se fueron a las nubes, porque además el de “Rancho Nuevo”, le contestó al tú por tú los dimes y diretes que postelectoralmente le lanzó FeliPillo González, quien quedó convertido en papilla.

En Palacio de Gobierno, los bonos del irascible Carlos Lozano de la Torre se cotizaban bien, había la confianza de que con Óscar López Velarde, “amigo” del gobernador Lozano, podría retener la alcaldía de la capital del estado, en poder de la siempre ensabanable Lorena Martínez Rodríguez.

Mucha raza dábamos por hecho de que “El Coyotito”, sin cola alguna que le pisaran, sería el candidato ideal del tricolor, pero no fue así: le salieron con su “domingo 7”, pues los “Lozanov” prefirieron a su “Rasputín”, Francisco Javier Chávez Rangel “El Chato”, nomás porque les cantaba bonito y al oído.

Así las cosas, comenzó el agarrón entre Toño y “El Chato”, y “con el billete por delante”, víboras y viborones apoyaron al candidato de los “Lozanov”: “el hombre más honesto que yo he conocido en mi vida”, se desgañitaba el fanfarrón locutor quien, incluso, le puso una celada a Toño: en una de sus truculentas entrevistas lo puso en medio de dos candidatos: “El Chato” (PRI) y José Luis Novales Arellano (MC), con la descarada intención de hacerlo sándwich, pero Toño sacó la casta, no se arredró y salió avante, por lo que en las encuestas comenzó a subir a subir, mientras que el locutor de marras seguía desgañitado: “¡Qué bárbaro, Paco Chávez es el hombre más honesto que he conocido en mi vida, voten por Paco, no sean pendejos, cualquier otro nomás vendría a robar, mi voto es por Paco Chávez, bla, bla, bla…”.

Y no, el neopriísta nomás no despuntaba, mientras que en la casa Blanquita de Vergeles, ideaban un perverso plan para “derrotar” a Toño, y saltó otro Felipe, éste tan cabrón o más que el abarrotero y, por supuesto, que su heredero (+): Felipe Muñoz Vázquez, quien un día después, en conferencia de prensa, soltó de su ronco pecho: “Dinero de la delincuencia organizada, concretamente del narcotráfico, está financiando algunas campañas políticas”.

-¡Nombres, nombres, pidieron los reporteros.

-Es el candidato de un partido político que no es el PRI-, dijo sin rubor alguno.

Y ya para terminar, mostró en todo lo alto, la fotografía de una manta en las que se veían los rostros de Toño y Sylvia: “Saquen ustedes sus conclusiones”, rumió.

Y otra vez, Toño mostró agallas, refutando lo dicho por “el tercer Felipe”: “Nunca me imaginé tal cinismo del PRI-gobierno que incluso quiera involucrarnos en lavado de dinero o narcotráfico y en una forma muy sutil, muy velada, sin decir nombres, quisieron orquestar esto”.

Luego organizó una tumultuosa marcha y plantón, llegó gente de México y apaciguaron a los “Lozanov”. En esos días, Toño fue a visitarme a la Catedral del Periodismo, y le confié mi temor: Felipe es muy truculento, fabrica culpable, fabrica delitos…

-¿Todos los felipes son iguales? -No sé pero este tiene todo el apoyo del “Patrón del Mal”.

-Pues se lo brindo-, me dijo: ya me chingué a dos Felipes, voy por el tercer.

Y soltamos la carcajada.

El resto el lector ya lo sabe: Toño ganó la presidencia municipal, y comenzó el declive de los “Lozanov” y su rasputín Paco Chávez “El Chato”.

¿Por qué recuerdo todo esto, nuevamente?, pues para machacar que yo conocí a un Toño muy echado pa’lante, nada rajao, pero hace días, la verdad, me decepcionó. El lunes 5, el senador dio una conferencia de prensa para dar a conocer su postura sobre tres temas “prioritarios”: salud, economía y seguridad.

Y a la seguridad le dedicó más tiempo, y lo dedicó al vecino estado de Zacatecas, “en donde reina el caos y el terror, en donde hay días en que las familias no pueden salir a trabajar debido a los retenes, balaceras, vehículos incendiados y muchos etcéteras que ponen en riesgo a la sociedad civil: “No se puede ignorar todo esto –continuó Toño–.

Hay que ir fortaleciendo a las corporaciones policiacas municipales y estatales, ya que se les ha quitado el presupuesto, como el programa de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg). Hay que apostarle a la investigación y apoyar a la policía de proximidad, dotar de mayores recursos a las fiscalías para que sigan con el combate contra la delincuencia organizada y frenar el aumento de los feminicidios”, bla, bla, bla.

Nuestra compañera, Benny Díaz, estuvo a punto de brincar de su silla como un resorte, y aplaudirle al valiente senador: “¡clap, clap, clao..!”, pero controló sus impulsos, para enseguida preguntarle sobre el sonado caso de su viejo enemigo, el archi conocido Felipe Muñoz Vázquez “El Torturador de Aguascalientes”, pero desgraciadamente, platica la periodista, el gozo se fue al pozo, pues Toño, al oír en nombre del “torturador”, peló chicos ojotes y le rehuyó al tema, por lo que también quedaron desencantadas varias víctimas del “Torturador de Aguascalientes”, que esperaban “cuando menos un posicionamiento de quien estuvo a punto de ir a la cárcel, y posiblemente torturado para obligarlo a confesar su relación con el cártel de La Familia Michoacana”.

En fin: Toño demostró que, ante Felipe III, ya no es ni la sombra de lo que fue, se aburguesó, se acobardó, sintió ñáñaras u qué… porque además defiende mucho a delincuentes redomados a quienes hasta aplaude sus raterías, pero éste es otro tema.

Hay otro pasaje de su vida que no lo deja bien plantado y que demuestra que sus triunfos sobre los tres Felipes: González Ramírez, González González y Muñoz Vázquez terminaron por acobardarlo, o mejor dicho, el tercero y más importante de los tres: “El Torturador de Aguascalientes”, pues ya despachando en Palacio Municipal, fue invitado a inaugurar la temporada de beisbol, en donde “El Patrón del Mal” se llevó una sonora rechifla y megamentadas de madre, lo que lo provocó su furia y “creyó” que el autor intelectual de toda esa sarta de mentadas de madre y sonoras rechiflas había sido Toño, por lo que le reclamó airadamente: “¿Por qué chingaos acarreaste a toda esa gente para venir al estadio, insultarme y mentarme la madre?”.

Toño negó tal acusación, pero “El Patrón del Mal” se quedó convencido de que el autor intelectual era Toño, por lo que al siguiente día, la espada de Damocles volvió a pender sobre su cabeza: “Aunque haya ganado las elecciones quien haya sido, la investigación sobre el partido que no es el PRI y su excandidato, sigue vigente”.

Y así, tiro por viaje, por cualquier cosa que no le pareciera a “El Patrón del Mal”, Felipe III, se la volvía a cantar: “El partido y su candidato, que no son del PRI…”.

Ignoro si en algún momento Felipe III, lo citó a declarar, pero poco a poco Toño fue aflojando las nalguitas hasta que, finalmente, se convirtieron en grandes amigos, sellando esa gran amistad fino y costoso reloj Cartier que “El Patrón del Mal” le obsequió, y que desde entonces el hoy senador presume orgulloso.

Si el lector no me cree, pregúntele: Toño, ¿quién Pompó, ese Cartier?

¿FUE O NO JUAN ANTONIO ZERMEÑO DEFENSOR DE OFICIO DE TORTURADOS?..

El caso Torturados vs Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, sigue dando mucho de qué hablar, pues mientras que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la ONUDH, el exprocurador general de Justicia de Aguascalientes es responsable de, al menos, 40 casos de tortura, debidamente documentados, los “tentáculos de poder” se empeñan en defender a Muñoz Vázquez, hasta la ignominia.

Es tan perruna la defensa que hacen de “El Torturador de Aguascalientes”, que no les importa quedar señalados, por instituciones nacionales, mundiales y miles de indignados ciudadanos, como tapaderas del tristemente célebre Felipe de Jesús Muñoz Vázquez “aunque se los lleven los pingos”.

Otro defensor a ultranza de Felipe de Jesús es Juan Antonio Zermeño Romo, quien cobra en nómina, como vicefiscal de investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) a quien varios de los 40 torturados cuyos casos fueron analizados por la ONU-DH, son:

Benjamín Andrade Esparza .

. Víctor Alfonso Antonio López .

. Manuel de Jesús Barba Macías .

. Cristian Barragán Guerrero .

. Jesús Beltrán Herrera .

. José Luis Cabrera Cortés .

. Martín Rafael Castañeda Castañeda .

. Claudia Verónica Carrillo Vaquera .

. Cristian Iván Castillo Martínez .

. Susana Chávez Macías .

. Manuel Alejandro Cruz Camarillo .

. Francisco Javier Dueñas Moreno .

. José Ernesto Esparza Flores .

. Efrén García Núñez .

. José Guadalupe Durán Leos .

. Javier González Luna .

. Arnulfo González Meléndez .

. Francisco Javier Hinojo Alonso .

. Arturo Iglesias Romo .

. Fernando de Jesús Jiménez Fuentes .

. José Raúl Landín Espino .

. Édgar Augusto López Franco .

. José Rodolfo López Garza .

. Manuel Gerardo Malo Rincón .

. Jorge Pérez Lozano .

. Jesús Manuel Reyes Flores .

. Pablo Ríos Velázquez .

. Sonia Olivia Rivera Reyes .

. Francisco Javier Rosales Ramírez .

. Laura Alicia Ruiz Acosta .

. Enrique Gregorio Salas Chávez .

. Obed Salinas Antonio .

. Maricela Sánchez Muñoz .

. León Serna González .

. Ramiro Alejandro Valtierra Medellín .

. Juan Carlos Zamora Arenas .

. María del Refugio Zamudio Flores .

. Cristian Fernando Hernández Guzmán.

El sobreviviente X y la sobreviviente Y, les sirvió como “defensor de oficio”.

ERA NUESTRO DEFENSOR...

Ese martes cuando Juan Antonio Zermeño acudió en representación de su jefe, el fiscal Jesús Figueroa Ortega, al acto en el que el alcalde Leonardo Montañez Castro entregó equipo a la policía municipal, Juan Antonio fue abordado por reporteros y víctimas de tortura: -Usted fue mi defensor, ¿no se acuerda?-, le espetó Maricela Sánchez.

-No fui su defensor señora, usted tuvo un proceso. No voy a entrar en juegos y polémicas de dimes y diretes, esto se investiga con seriedad (sic) como cualquier otro hecho (resic). Estamos comprometidos, trabajamos con profesionalismo y estamos dando resultados (¿?)-, tronó.

Fue entonces que nuestra compañera Benny Díaz, le espetó: “Hace dos años el Fiscal dijo que iba a hacer comparecer a Felipe Muñoz, y no lo ha hecho, ¿por qué? “La temporalidad no es la adecuada – contestó–.

Hace dos años se emitió la recomendación y apenas este año hicieron la denuncia formal los de la CNDH. El hecho es si se llama o no a Felipe es de acuerdo al proceso, a la etapa de investigación; hay que llegar a eso y no es obligación hacerlo al inicio o al final.

Estamos avanzando en las investigaciones (¿?) y estamos al pendiente” (pero no dijo de qué), y de ahí no lo sacaron, diciendo finalmente que “yo no tengo conflicto de interés”, y que “el torturador”, puede “ser llamado a declarar, según sea el caso”, o sea: ya no hay que estar molestando al señor vicefiscal, Felipe es intocable, pero si hay un cambio en la orden de no molestarlo ni con el pétalo de una comparecencia, entonces se le llamará a declarar, ¿por qué no decirlo así y enfrentar las consecuencias de sus actos? Digo, es pregunta.

Pero quedó en claro que Felipe es parte de un acuerdo inconfesable, que lo hace inimputable, exento, intocable, inmune, impune, indemne, libre de hacer lo que se le pegue la gana… hasta ahorita, porque no hay que olvidar que la tortura no prescribe.

SIGAN DUDANDO...

Quienes dudan que el preciso Andrés Manuel López Obrador es mucha pirinola en eso de la política, chequen lo que le acaba de provocar a la alianza “Va por México”: la desvieló toditita, vía Alito, presidente nacional del RIP. Órale, sigan diciéndole que no sabe nada de nada, jajaja… como dijera Paco Ignacio Taibo II: “Se las metimos doblada, camaradas”.

Y ahora ya todos quieren, hasta el señor X González, que AMLO lo invite a desayunar unos tamalitos de chipilín, en Palacio Nacional, jajaja.

Y CON ESTA ME DESPIDO...

¿No le convendría al PAN ir de a solapa en las siguientes elecciones? Está comprobado que tanto el PRI, como el PRD, no son alas que lo ayuden a elevarse, sino rémoras que le quitan fuerza.

Conozco panistas de los de a de veras que hasta han dejado de votar porque no están de acuerdo con ese amasiato entre tres.

Y dicen que solos darían mejores batallas y resultados, poniendo de ejemplo a Aguascalientes: “Solo –me dicen– de todas maneras hubiéramos ganado la gubernatura, con Tere, y les hubiéramos echado un puño de tierra al PRI y al PAN”.

Por cierto, ayer miércoles el Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF), le volvió a dar palo a Morena y al PT, que deseaban, con todo el hígado, se le revocara el triunfo a Tere Jiménez Esquivel, por “excederse en gastos de campaña”, situación que no pudieron comprobar; no recuerdo si hay por ahí otras demandas de mala leche, pero Tere las ha ganado todas, con todo y que “la mala”, “la buena” y la “pior” le echaron montón al grito de “¡esto todavía no se acaba!”, que de nada le sirvió, a ya sabe usted a quien, que no fuera para endurecerle más el corazón.

Serena, morena.

* (Columna publicada inicialmente en el semanario hermano TRIBUNA LIBRE el pasado jueves 8).