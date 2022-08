Plaza de Armas

Sigue el Desfiladero

AUNQUE SE hizo un llamado a la calma porque en el momento oportuno se dará a conocer a todo el gabinete del próximo gobierno estatal, sigue el desfiladero de aspirantes y suspirantes que buscan un puesto.

NOMBRES SE han barajado muchos, así que hasta el momento adecuado se confirmarán los nombres o de plano quedarán en dichos.

LO QUE SÍ es un hecho es que la entrega- recepción sigue tersa, y si no pasa nada extraordinario será así hasta el 30 de septiembre, porque el 1 de octubre se cambiará de página y se comenzará a escribir otra historia en la entidad.

QUE LA mayoría espera que sea para bien, los pesimistas apuestan por lo contrario porque así les conviene, entre más caos mejor. Pero bueno, si todos pensaran igual no sería el mundo, sino el paraíso, en donde no existen las “rémoras”, “víboras”, “tepocatas” y todo eso que a su paso deja una estela pestilente… para los que quieren, porque también depende del cristal con que se mire, porque la felicidad no se compra, mucho menos la dignidad y la lealtad. (BDR)

Celebra Derechohabiente del IMSS Aguascalientes Ocho Años con Trasplante Renal, Gracias a Chequeos Preventivos

DERECHOHABIENTE DEL Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes celebra ocho años con trasplante renal, gracias a los controles y chequeos preventivos trimestrales que se realiza desde que le dieron el diagnóstico de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) y luego de recibir el órgano.

POR ELLO, expresó su gratitud al personal de salud del Hospital General de Zona (HGZ) 2 y a quienes están a cargo de los chequeos preventivos, por acompañarlo a lo largo de estos años en la tarea de conservar el riñón trasplantado y poder realizar sus actividades cotidianas sin limitaciones como esposo, padre y representante de ventas.

GABRIEL “N” compartió que antes del trasplante de riñón no podía realizar actividades físicas de ningún tipo, deportes o levantar cosas pesadas y su dieta era muy rigurosa.

“SÓLO COMER 100 gramos de proteína al día -pollo, pescado o claras-, además de verduras. Nada de carnes rojas, azúcar, bebidas industrializadas o alcohol. Todas las raciones de alimentos siempre estaban bien medidas, a fin de conservar el funcionamiento de los riñones”.

LUEGO DEL trasplante y con chequeos permanentes, el paciente es capaz de cargar objetos de hasta 10 kilos, puede realizar caminatas y nadar, entre otras actividades.

AL RESPECTO, el doctor Abelardo Villegas Valdés, director del HGZ 2 explicó que a través de los chequeos preventivos trimestrales y la asesoría del personal de salud el paciente ha aprendido a conocer su cuerpo para saber cómo está su salud en general y entender mejor cómo cuidar su riñón, por lo que expresó:

“EL CASO del señor Gabriel “N” es extraordinario, porque logró permanecer sin diálisis o hemodiálisis durante cuatro años. Muy pocos pacientes logran retrasar tanto tiempo los tratamientos sustitutivos de la función renal y, gozar de una buena calidad de vida luego de ocho años de trasplantado. Eso solo es posible con un estricto control, basado en la alimentación correcta, cuidados y chequeos preventivos permanentes”.

SOBRE EL trasplante, el derechohabiente narró que afortunadamente su hermana aceptó ser la donadora de un riñón, resultando compatible, luego de someterse a más de 120 estudios en el HGZ 2, con lo cual, el trasplante pudo realizarse de manera oportuna en el Centro Médico Nacional de Occidente (CMNO).

CABE SEÑALAR que los chequeos preventivos que realiza el personal de salud del IMSS consisten en medir glucosa, presión arterial, ritmo cardíaco, peso, talla y hábitos higiénico-alimenticios que pudieran constituir factores de riesgo para desarrollar enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, colesterolemia, trigliceridemia, sobrepeso u obesidad, Insuficiencia Renal Crónica, VIH, Hepatitis y/o cardiopatías, principalmente.

TAMBIÉN SE practican acciones para la detección de cáncer de mama y cérvico uterino en mujeres y, de próstata, recto y colon en varones. En los casos necesarios se ordenan protocolos de estudio con electrocardiogramas, laboratorios, mastografías y los que sean necesarios para establecer el diagnóstico.

DICHOS CHEQUEOS se realizan todo el año a personas sanas o con alguna enfermedad, en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) en el estado; por lo que el IMSS exhorta a la población derechohabiente a darse un tiempo para checarse y prevenir la aparición de enfermedades crónico- degenerativas que pueden ser graves e incluso mortales.