Se Resiste “Quique Galo” a Desechar o Cambiar su Iniciativa de Manifestaciones

Asegura que no Habrá Albazo

Por Benny Díaz

Enrique García López dejó claro que no tiene intención “de desechar o cambiar la iniciativa sobre las manifestaciones. Nos reuniremos con los grupos que están inconformes, pero quiero dejar clara mi postura como promovente”.

Esto porque la Suprema Corte ha dicho que no existen los derechos absolutos y hay que convivir en un marco de paz y armonía, “porque ningún derecho exigido está exento de responsabilidades y obligaciones. Escucharé a las organizaciones y atenderé algunas de sus inquietudes, lo haré con la honestidad que sean sus propuestas”.

Quienes están en contra buscan “construir una nueva iniciativa, la verdad no es mi interés hacerlo. Si en esa inconformidad se genera una fe de erratas lo haré sin ningún problema, pero de eso a aseverar que habrá un albazo y que el Congreso lo aprobará, pone en vulnerabilidad a los comisionados y al propio pleno legislativo, porque hacen ver como que el único que legisla soy yo, es un poco irresponsable. Tengo claro el tema del diálogo y platicaremos con ellos el viernes. Llevamos meses de trabajo, pero es una iniciativa que puede ser aprobada o desechada”.

Sobre que no hay derechos absolutos, dijo que no es algo que se le ocurrió a él, sino que así lo manifiesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “para exigir respeto hay que tener responsabilidad”.

García López manifestó que las agresiones en su contra por esta iniciativa rayan en lo absurdo porque hay hasta un grupo de personas que asegura que la propuesta es deshacer las ‘rodadas’, “y esta iniciativa no tiene como objeto limitar las actividades físicas ni el desarrollo pleno, es de manifestación y no han hablado de los beneficios, como garantizar la interlocución con el gobierno y que ante la inconformidad expresada no tenga alternativa y no salga a recibir a las personas para atenderlas”.