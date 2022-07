Plaza de Armas

Más que “Moralidad”

EL DIPUTADO Juan Carlos Regalado Ugarte no cree que pueda más la “moralidad” que el que quienes se sientan sexualmente atraídos por los de su mismo género formen una familia igual que los heterosexuales.

PERO NO, los que están en contra de este tipo de uniones legalmente siguen en su discurso que son más los que no aceptan este tipo de uniones.

SIN EMBARGO, en algo tiene razón el diputado: La gimnasia no se confunde con la magnesia y los que tienen valores arraigados y no están de acuerdo con ese tipo de relaciones deben dejar sus creencias de lado y legislar de acuerdo con la ley.

ES COMO si a fuerza alguien saliera con que ser católico o de cualquier creencia es motivo para que no tenga derecho a llevar a cabo sus actos de fe.

TOTAL, QUIEN quiera cumplir con los preceptos religiosos lo hace en lo personal y si no quiere meterse en encrucijadas como para fallar a sus principios, entonces que no se meta a la política y menos a hacer leyes.

PERO NO, quieren chiflar y tragar pinole al mismo tiempo y eso no, definitivamente no se puede. (BDR)

Subvariantes de Ómicron Dominarán Quinta Ola

LAS SUBVARIANTES de Ómicron son las causantes del amplio repunte de nuevas infecciones y reinfecciones por COVID-19 en México, debido a que son 30% más contagiosas, pero menos virulentas, señalaron expertos.

EL RANGO de recontagio es de dos a tres semanas, lo que ha disparado el pico de casos registrados, pues los tipos de virus como BA.4, BA.5 y BA.12 cuentan con escape de inmunidad, dijeron.

ESTO SIGNIFICA que la reinfección puede ocurrir en un menor lapso de tiempo, pese a que se tenga el esquema de vacunación o se haya padecido la enfermedad recientemente.

“SE VAN a incrementar casos. Se van a incrementar muertes, pero no en la misma proporción de los picos anteriores”, aseguró el infectólogo Alejandro Macías.

“HAY QUE verlo con optimismo, pero con mucha precaución, porque no se ha terminado la pandemia y el virus no se va a acabar, tendremos que aprender a coexistir con él”, sostuvo el zar de la epidemia de influenza en el año 2009.

ALEJANDRO MACÍAS explicó que si la autoridad registra 20 mil casos, habría que multiplicarlos por el doble o el triple para entender la dimensión de esta ola pues muchos portadores de COVID continúan sin diagnosticarse, dado que confunden los síntomas con catarro.

PESE AL aumento y la rapidez de las reinfecciones, llamó a la población a no entrar en pánico y recordó que “una persona que ya sobrevivió o que se vacunó está bien protegida contra la muerte o un cuadro grave”.

EL DOCTOR Héctor Rossete afirmó que “la peor variante que nos domina es la irresponsabilidad”, pues el reconocimiento tardío de esta quinta ola por parte de las autoridades de salud fue un factor importante para detonar el incremento de casos.

DETALLÓ QUE las nuevas variantes cuentan con una velocidad de contagio 30% mayor que la subvariante Ómicron BA.1, que predominó en los dos primeros meses de este año.

HASTA EL día 9 de junio, la subvariante BA.2 fue la responsable de 57% de los casos en México, puntualizó Rossete.

UNA PERSONA con esta variante puede contagiar hasta 13.3 personas, comparado con el número de reproducción 3.3 de la cepa original proveniente de Wuhan.

EVENTUALMENTE, LAS variantes BA.4 y BA.5 tomarán el lugar del resto y predominarán, como ha ocurrido en otros países, pero en la actualidad representan apenas 12% y 16% del virus circulante.

“UN PUNTO a nuestro favor con respecto a estas variantes es que los anticuerpos creados por la infección previa con Ómicron BA.1 tienen cierta protección contra ellas, sobre todo si se cuenta con las vacunas”, indicó.

EL PREMIO Nacional de Salud 2020, Francisco Moreno, llamó a continuar con las medidas de prevención, aunque los casos recientes sean menos graves.

“NO HAY que descartar que personas no vacunadas o inmunocomprometidas puedan desarrollar cuadros graves”, subrayó.

“AUNQUE LA mayor parte de los casos sólo tienen dos o tres días de muchos síntomas, tenemos muchas hospitalizaciones de pacientes inmunosuprimidos que no tuvieron buena respuesta a las vacunas o los no vacunados”, informó Moreno.

LOS EXPERTOS en salud consideraron que en México no se ha dado la responsabilidad necesaria para enfrentar la enfermedad, así que la gente continúa muriendo innecesariamente.

LOS ESPECIALISTAS pidieron a la población poner en práctica todos los días las medidas de sanidad, como vacunación, sana distancia, uso de cubrebocas, ventilación de espacios cerrados y lavado de manos constante.

“EN LA última semana se superaron los más de 30 mil contagios y 60 fallecidos por COVID-19 en tan sólo 24 horas, la moraleja es que muchas personas siguen sin entender la situación y hay prácticas que provocan el descontrol”, declaró Héctor Rossete.

PUSO COMO ejemplo la realización de eventos masivos y reuniones sin que la gente tome las mínimas precauciones.

“LA GRAN pregunta es: ¿estamos siendo verdaderamente responsables? La invitación sigue siendo la misma, educación e implementación de acciones para minimizar los riesgos”, concluyó el doctor Rossete. (Con información de nuestras agencias)