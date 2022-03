Plaza de Armas

Dejará lo Suficiente Para Operar

EL GOBERNADOR Martín Orozco Sandoval aseguró que él no será como otros gobernadores que, cuando se van, se llevan hasta el último peso y no dejan “ni para que paguen la nómina”.

PRESUMIÓ QUE él sí sabe adminis­trar –sería el colmo si no, es contador–, y que es lo mismo que en una casa: si se gasta demás y se derrocha, entonces no les alcanzará para lo primordial por andar presumiendo lo que no tienen.

POR ESO, él ha sido precavido y ha sabido administrarse muy bien como para dejar el dinero suficiente para que la siguiente administración pueda operar los últimos tres meses del año.

YA DEPENDERÁ de ellos lo que hagan financieramente entrando el 2023, pero asegura que de su parte, no habrá nada que no quede saldado ni pendiente alguno.

A EXCEPCIÓN de salud, porque es el único rubro en el que no se puede planear con exactitud los recursos, pero fuera de eso, quien llegue encontrará finanzas sanas y efectivo con qué salir el año sin ningún problema, presumió.

ESO QUIERE decir que tendrán su­ficiente para pagar sueldos, aguinaldos y demás gastos que se requieren para que funcionen las dependencias.

HABRÁ QUE ver qué dice al respecto la gobernadora que llegue. (BDR)

Después del AIFA, Lupita Conquista Los Pinos

GUADALUPE PIÑA, la vendedora de doraditas que saltó a la fama por ofrecer sus productos durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el pasado 21 de marzo, llegó a Los Pinos para acaparar a todos los comen­sales y medios de comunicación que se dieron cita en la muestra de gastronomía mexicana instalada en el Mercado El Solar de Cencalli.

LA VENDEDORA fue invitada a esta feria por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, tras acudir a Palacio Nacional a entregar una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador solicitándole un espacio comercial en el nuevo aeropuerto.

AUNQUE LA feria pretendía promover el capital gastronómico con el que cuen­tan los diferentes estados de la República Mexicana, terminó cediendo el foco a la famosa joven, quien en ningún momento dejó de ser solicitada por los medios de comunicación y los visitantes.

APOYADA POR su esposo y su sue­gra, Lupita no se daba abasto tratando de despachar su viral platillo, del que aclara, “no se llama tlayuda, se llama doradita y aunque se parezcan no son lo mismo”. Especifica que los ingredientes usados tampoco son iguales pues este platillo lleva frijoles, nopales, cebolla, cilantro, queso y salsa verde o roja.

EN ENTREVISTA con El Universal, Guadalupe narra que fue Silvia Martínez, su suegra, quien inició con este negocio hace más de 30 años. La falta de oportu­nidades laborales y su precaria situación económica la orillaron a venir al Zócalo de la Ciudad de México, desde Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Toluca, para vender esta comida.

“UN DÍA antes de la inauguración [del AIFA], mi suegra me dijo que tenía ganas de ir a conocerlo para ver si podíamos trabajar ahí vendiendo la comida en el estacionamiento. A las ocho de la noche nos pusimos a preparar las tortillas, los frijoles y en la mañana, como a las seis, agarramos camino. Gracias a Dios de que me convenció porque nos ha cambiado la vida”, relata.

LUEGO DE llegar al AIFA, las mujeres decidieron instalarse en el estaciona­miento como lo habían pactado, pero se encontraron con que no había clientes, así que decidieron recorrer las instalaciones para buscar un área más visible.

“NOS PUSIMOS primero en uno de los pasillos, pero la Guardia Nacional nos dijo que no podíamos vender ahí y así nos pasó en varios lados, hasta que caminé discretamente con mis niños a un lado con más gente, se nos empezó a llenar; entonces ya no nos quitaron”, detalla.

DEBIDO AL éxito y a la buena res­puesta de las autoridades durante su venta, Lupita y su familia se animaron a entregar en Presidencia la carta que le aseguraría un lugar comercial durante esta feria ce­lebrada en Los Pinos.

“AL SEÑOR presidente le pedí un espacio para vender en el aeropuerto. Si no puede dármelo, me quedo contenta con esta oportunidad porque mucha gente ya nos vio y espero que nos sigan compran­do. Aunque sé que el señor presidente es bueno, es bondadoso y hará lo posible”, asegura la comerciante.

LA VIRALIZACIÓN en redes socia­les de este hecho atrajo al evento a locales y foráneos que visitaron Los Pinos desde estados como Puebla, Sonora y Tamauli­pas, motivados por la curiosidad.

FELIPE GUTIÉRREZ y su hija Libertad Ortega acudieron desde Ciudad Obregón, Sonora, para degustar las tos­tadas, visitar Los Pinos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“VINE HASTA acá porque, contra­rio a otros comentarios clasistas, yo me siento muy orgulloso de que nuestras raíces mexicanas por fin sean mostradas en este lugar que fue tan significativo para otros presidentes de sexenios pasa­dos. Agradezco mucho al gobierno por visibilizar a gente trabajadora y luchona como Guadalupe, porque nos representa a todos los mexicanos”, expresa Felipe a El Universal.

RESPECTO A comentarios clasistas lanzados en redes sociales por usuarios descontentos con la presencia de vende­dores ambulantes en el nuevo aeropuerto, la familia Piña pide respeto.

“NO ES VERGÜENZA alimentar a mi familia. No es vergüenza trabajar en la calle para sobrevivir. La gente se desquita con sus comentarios hirientes conmigo porque no apoyan al presidente, pero yo creo que todos necesitamos comer, todos necesitamos sobrevivir y tenemos que respetar las formas de cada quien”, comenta Guadalupe.

LA MUESTRA gastronómica conti­nuará este domingo de 11 de la mañana a seis de la tarde. Lupita recomienda llegar temprano para probar sus platillos pues sólo cuenta con 200 tortillas tostadas y recuerda que el costo es de 35 pesos por pieza. (Con información de nuestras agencias)

Gobernador Contra la Revocación

EL GOBERNADOR de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, calificó como “una farsa” el ejercicio de revocación de mandato, por lo que hizo un llamado a los priistas de la entidad a no participar el próximo 10 de abril.

EL EXHORTO del mandatario esta­tal tuvo lugar en la sesión del Consejo Político Estatal, en Saltillo, en la que estuvo presente el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, quien también solicitó que ignoren el proceso.

EN EL CONSEJO Político Estatal se conmemoró el 93 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobernador Riquelme Solís argumentó que el cargo que otorga la democracia no es una investidura “para cumplir caprichos personales, arbitrariedades y ocurrencias en perjuicio del pueblo”.

EL GOBERNADOR añadió que las instituciones dieron el triunfo y la cons­tancia de mayoría al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que no por eso los priistas coahuilenses se converti­rán en cómplices de “este magno error”, el cual, dijo, traerá muy altos costos al pueblo.

“EL PRI no debe acudir de nueva cuenta a un escenario provocador. No seamos parte de la simulación fraguada desde el gobierno federal. Esto indigna a la nación”, dijo. (Con información de nuestras agencias)