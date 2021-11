Plaza de Armas



{Solo no Puede}

YA QUEDÓ claro que el poli Porfirio no puede solo para “sacar” de Aguascalientes a los que, por el “efecto cucaracha”, lleguen de Zacatecas cuando los militares y la Guardia Nacional comiencen a poner orden, será muy internacional como lo presumió Juan Manuel Flores Femat, pero el mismo secretario general de Gobierno pide que ya no se vayan los elementos de las fuerzas armadas federales, porque no vaya siendo que lleguen tantos que el súper poli Sánchez Mendoza no se dé abasto.

ES MÁS, hasta pidió que los militantes y elementos de la Guardia Nacional que estén destacados en Aguascalientes y que anden en otros estados, que los regresen más rápido que inmediatamente para poder estar tranquilos.

NO PUES si no sólo se trata de hablar, dicen por ahí que al trabajo y a los trancazos no cualquiera le entra.

Y UNA COSA es espantar a unos cuantos de Jalisco a que se vengan en bola a todos los que corran de Zacatecas.

ENTONCES MEJOR dicho imposible: Aguascalientes tiene un secretario de seguridad pública que es fama internacional, pero en el mando coordinado que ande con los elementos municipales para hacer frente a los delitos del fuero común, porque al estar controlado eso, los de alto impacto se detectan de inmediato, y es ahí cuando van a entrar los castrenses.

BUENO, AL menos al poli Porfirio le dijeron la verdad pero lo subieron a rango “internacional”. (BDR)

No es Para Cualquiera

OTRO ACIERTO de Juan Manuel Flores Femat es que asegura que en cuestión de la adopción de hijos sí es importante que se simplifiquen los trámites y toda la burocracia que hay, desde el momento en que los aspirantes a padres de familia van a pedir información porque les piden desde carta de no antecedentes penales (que está muy bien) hasta documentos del árbol genealógico de la cuarta generación hacia atrás.

YA NI HABLAR de que si tienen con qué sostener al hijo, una casa propia y una serie de requisitos que revisan hasta con lupa y por eso se tardan años en decir que son “aptos” para luego pasar por una serie de entrevistas y evaluaciones psicológicas para ver si de verdad están en condiciones de recibir a un niño institucionalizado, porque no es cualquier cosa.

LA ADOPCIÓN de hijos no es para cualquiera, eso es lo primero que dicen cuando comienzan el curso y en lugar de animar a las parejas pintan los peores escenarios a los que se pueden enfrentar al aceptar en su familia a un hijo.

PORQUE NO es ni un cuento de hadas ni la ilusión de un embarazo planeado, es mucho, pero mucho más que eso.

DE AHÍ que el secretario general de gobierno es de los que está a favor de que en el código civil para adopciones, se tenga perfectamente bien especificado que los que buscan adoptar tengan primero atención psicológica y el debido acompañamiento, para que sean las mejores personas y estén debidamente preparadas para adquirir ese compromiso.

“ES IMPORTANTE, vital, que tengan claro que no sea un deseo pasajero o buscar una satisfacción personal, sin saber o estar conscientes que no recibirán un niño recién nacido que venga a llenar sus expectativas, sino a una personita con una carga muy fuerte y que llegue y encuentre un hogar en realidad”.

OTRA DE las cosas que los que buscan ser padres adoptivos tengan muy claro, es que hay que cambiar el chip de querer a fuerza pequeños menores de tres años, porque precisamente por toda esa burocracia que hacen pasan los años y los niños y niñas llegan a los ocho o 10 años de edad y se reducen considerablemente las posibilidades de ser aceptados.

DE AHÍ que es muy cierto: “la adopción no es para cualquiera”, entonces que ninguno de los grupos radicales se pongan en plan de que los provida están en contra del aborto, pero no reciben a esos niños no deseados, maltratados, violados, etcétera, como hijos. Y los azules que se espanten y quieran tener su mente cuadrada en que sólo un hombre y una mujer pueden aspirar a tener un hijo por esa vía.

LO QUE debe prevalecer es el bien del menor y que quienes lo van a aceptar como hijo, lo hagan con todo el conocimiento y responsabilidad de que le darán lo mejor y que no es alguien que quieran “hacer” o “moldear” a su imagen y semejanza, sino una personita con muchas carencias y heridas emocionales que curar y acompañar mientras haya vida. (BDR)

Inició Doceava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios; se suma Triatlón PrevenIMSS

ARRANCÓ LA Doceava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes, con actividades en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y en los tres Hospitales Generales de Zona (HGZ).

ADEMÁS DE consultas médicas, cirugías y acciones para la detección de enfermedades crónico-degenerativas, en esta Jornada se suma la realización del Triatlón PrevenIMSS.

HOY, A partir de las 9:00 horas, en la explanada del HGZ No. 1, dicho espacio ofrecerá información para la prevención del contagio simultáneo de COVID-19 e influenza, actividades físicas para toda la familia y promoción de la alimentación saludable a través del programa “Pierde Kilos, gana vida”.

PARA ELLO se instalarán módulos, los cuales serán atendidos por personal de Atención y Prevención a la Salud, quien completará esquemas de vacunación a todos los grupos de edad, checarán niveles de glucosa, colesterol y presión arterial. Además, nutriólogas y nutriólogos entregarán Carteras de Alimentación y los maestros del Centro de Seguridad Social darán una clase masiva de zumba, entre otras actividades.

EL TRIATLÓN PrevenIMSS forma parte de la Doceava Jornada Nacional de Recuperación de Servicios Ordinarios, la cual se lleva a cabo desde el viernes hasta el lunes.

DICHAS JORNADAS continuarán el resto del año, para llegar al mayor número de personas posible, dentro de la estrategia “120 Días por un solo IMSS”, que permite concentrar la prestación de servicios a las personas que por la pandemia de COVID-19 esperaron a ser atendidos.