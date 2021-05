Mucha Gente se fue a la Playa; Vamos a Esperar si hay un Repunte de Contagios: Martín Orozco

“Seguimos Hacia Adelante y Avanzando”

Por Benny Díaz

Ante la nueva cepa de SARS-CoV-2 de la India que ya se detectó en San Luis Potosí, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló en entrevista colectiva que hay que “estar atentos y si hay alguna estrategia diferente que marque la secretaría de salud federal, hacerlo. Por lo pronto nosotros seguir con las atenciones, las pruebas y todo lo necesario para poder seguir bajando; tuvimos dos, tres meses bajando el contagio y la enfermedad”.

Sin embargo, reconoció que no se ha definido nada de un nuevo confinamiento ante el aumento de decesos: “No hemos definido absolutamente nada sobre nuevo confinamiento para regreso a clases. El tema central es estas dos semanas de vacaciones que terminaron donde el movimiento fue fuerte. Mucha gente salió de vacaciones a playas y tenemos que estar pendientes del 15 de mayo en adelante, que será el rebote de estas dos semanas de mucho movimiento”.

Orozco Sandoval dijo que “como aguantamos el tema de la pandemia siendo un estado industrializado que depende muchísimo de la economía mundial, de las exportaciones que el 80 por ciento del ensamble de automóviles se va al extranjero, de cómo se detiene la economía en todos los países y cómo al final hicimos muchísimas estrategias para poder mantenernos en los primeros lugares. Creo que hay un gran esfuerzo y se reconoce en la caída de un punto, y que a partir de hoy seguiremos hacia adelante y avanzando en promoción. Este año ha habido muchísima inversión extranjera, inversión nacional; hay confianza para el estado y podemos recuperar ese puntito que desgraciadamente por el efecto de la economía mundial nos pegó”.

En cuanto a las vacunas, dijo que “ya entramos los cincuentones con la que nos toque y los invito porque algunos de ustedes ya se ven de esa edad para que se vacunen. No tengo ningún problema que si es una u otra, y esperé. Muchísimo aguascalentense se fue a vacunar a Estados Unidos y me lo comentaban, para nada. Dije: voy a esperar y tengo la confianza de que la vacuna que venga es la buena y la aprovecharemos el día que me toque”.

Ante el aumento de defunciones que ha habido a causa del COVID-19, el mandatario comentó que se debe a que “están llegando en un grado fuerte de enfermedad. Les exhortamos a que acudan a los hospitales, no están saturados, que no esperen mucho en su casa y luego llegan muy enfermos y eso es lo que nos ha pegado estas semanas. Reconozco que hubo mucho más movimiento en estas dos semanas por vacaciones que el que se dio en semana santa, también planteábamos que esperaríamos del 15 al 20 de mayo para ver qué efecto tenían dos semanas de vacaciones, que no nos subieran tanto las hospitalizaciones”.