Hombres Homosexuales Siguen Siendo más Vulnerables a Contraer VIH: Antonio Medina

“Es Urgente Homologar la ley”

Por Benny Díaz

El Partido de la Revolución Democrática asegura que en México se sigue dejando en el desamparo a los grupos vulnerables, como es la población indígena y personas con capacidades diferentes; pero sobre todo a los de la diversidad sexual, porque aparte de las burlas, expresiones de odio y falta de garantías a sus derechos como ciudadanos, a nivel de salud hay mucho que hacer, porque “los hombres homosexuales siguen siendo más vulnerables a contraer VIH-SIDA”.

En conferencia de prensa, Antonio Medina Trejo, coordinador nacional de la diversidad sexual, mencionó que aunque en 21 estados del país ya se pueden realizar los matrimonios igualitarios, en el resto no, y eso es una discriminación para todos aquellos que buscan formar una familia o unirse legalmente con sus parejas para que tengan todos los derechos, como ocurre con los heterosexuales.

Dio a conocer que suman 27 candidaturas de personas de la diversidad sexual en todo el país, y la agenda que se ha hecho en Aguascalientes sobrepasa en mucho a lo que traen en otros estados porque hay que visibilizar las problemáticas de homosexuales, lesbianas, transexuales y todos los que forman parte de esta comunidad, que existen, pagan impuestos, aportan al país, pero a la hora de la verdad los tratan como de segunda.

Se ha realizado una fotografía nacional de lo que sucede con ellos en cada estado, ya que en cada entidad federativa van adelantados o atrasados. En Aguascalientes por ejemplo, el Congreso les ha “quedado a deber” con lo del matrimonio igualitario, que en teoría se puede hacer, pero no igual de sencillo que lo hacen aquellas parejas cisgénero.

Acompañado por Luis Berdeja y Susan Rodríguez, manifestaron que además del matrimonio civil también se tipificaron los crímenes de odio por homofobia con protocolos realmente eficientes; ley de identidad de género que urge en todo país, porque no todas las entidades la tienen, pero sobre todo “urge legislar contra las terapias de conversión, porque no estamos enfermos y con eso nos hacen sufrir emocional y físicamente, ya que la homosexualidad no es algo que se quite médicamente”.

Pero sobre todo, quieren hacer leyes que protejan a los “niños transexuales”, aquellos que desde temprana edad manifiestan que nacieron “en el cuerpo que no les corresponde” y si se les acepta, orienta y atiende desde ese momento, se va a evitar mucho sufrimiento.