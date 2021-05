Acusa MC a Arturo Ávila de Utilizar Símbolos Religiosos en Campaña, TEEA Dice que no

Que no Hizo Actos Adelantados de Campaña

Por Benny Díaz

Tanto el Partido Acción Nacional como Movimiento Ciudadano interpusieron denuncias en contra de Arturo Ávila Anaya en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes (TEEA), por actos anticipados de campaña y por utilizar símbolos religiosos, lo que para los magistrados resultó improcedente y absolvieron al candidato de Morena.

En el expediente TEEA-PES-024/2021, Luz María Padilla de Luna, representante propietaria del partido Movimiento Ciudadano, acusó a Ávila Anaya ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes por utilizar la Catedral para emitir un mensaje al electorado.

Movimiento Ciudadano señaló como hecho denunciado, un video publicado en su página de Facebook en el que, a su parecer, se utilizan símbolos religiosos con fines electorales. Se argumentó que se violentan los principios de legalidad, certeza, y equidad en la contienda, pues a su consideración utiliza imágenes de la Catedral de Aguascalientes y el propio candidato hace referencia de la misma con su voz, expresando “imagínate, casi seis veces la altura de las torres de nuestra Catedral”, haciendo alusión al símbolo religioso que nos ocupa.

Alrededor del minuto con ocho segundos del video denunciado se advierte la imagen de la catedral de Aguascalientes, misma que desaparece hacia el minuto con 12 segundos aproximadamente, tiempo suficiente para que aparezca el símbolo religioso cuestionado.

Señalan que el denunciado pudo haberse limitado única y sencillamente a indicar el número de metros, o haber hecho referencia con base en otro parámetro o construcción, y que al no hacerlo violentó la norma jurídico-electoral.

La defensa de Arturo dijo que Movimiento Ciudadano es poco congruente al sacar de contexto las expresiones realizadas, tratando de relacionar el mensaje con un símbolo religioso.

Hace referencia de que la palabra “catedral” proviene de la palabra “Kathedras”, que significa enseñar sentados, por lo que no se refiere a un lugar en específico, sino que pudiese ser cualquier lugar en donde las personas puedan sentarse. Sobre estos argumentos, el denunciado deduce que la palabra “catedral” está libre de dogmas religiosos.

Menciona que bajo el contexto en el que se suscitaron las manifestaciones objeto de la denuncia, se puede observar que se realiza una alusión en cuestión del tamaño de una obra de pozos de agua con un edificio.

Describe que el simple hecho de mostrar un edificio por sí solo no implica el uso indebido de expresiones religiosas, ya que no se cumple con el requisito de establecer un condicionamiento al electorado.

Los magistrados analizaron el video y determinaron que es inexistente la infracción consistente en el uso de símbolos y expresiones religiosas en propaganda electoral y, por lo tanto, no hay sanción alguna.

En el segundo caso, fue Richard Ramírez Díaz de León, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional, quien ante el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral en Aguascalientes, en el expediente TEEA-PES-021/2021, denuncia a Ávila Anaya de actos anticipados de campaña.

El 13 de marzo Arturo Ávila Anaya publicó desde su cuenta de Facebook, un video con duración de 11:19 incluyendo en el texto de la publicación “Agradezco la Invitación a este evento de organización de las mujeres de nuestro movimiento en #Aguascalientes #Morena ¡Felicidades a todas!”, considerando el actor que se muestran “actos proselitistas de campaña”.

El día 18 el candidato denunciado publicó en su cuenta de Facebook un video con una duración de 1:57 con el texto “Agradecido de la invitación y de haber podido formar parte de este evento interno dedicado a nuestras queridas mujeres”, considerando el PAN que contiene actos de campaña.

Describe que del contenido de los videos en cuestión se desprenden elementos que generan claramente actos anticipados al publicarse fuera del lapso permitido, teniendo en cuenta que el periodo de precampaña concluyó el 31 de enero y las campañas iniciaron el 19 de abril.

El primero de los videos busca incentivar votos a favor del candidato denunciado, por considerar que tiene una trascendencia a la ciudadanía en general.

Manifiesta que al utilizar la palabra “cambio” en el desarrollo del evento, se denota el fin inequívoco de obtener votos a su favor en un periodo prohibido para ello.

Señala que, si bien el candidato denunciado no formula un llamado expreso al voto en favor de su persona o de algún partido político, al utilizar las expresiones “llegó el momento de hacer un gran cambio en Aguascalientes”, “mujeres en la política”, “que las mujeres vamos a hacer realidad un gobierno y una política donde se nos escuche”, así como “¡vamos a ganar!”, se tiene la finalidad de solicitar el apoyo de su candidatura, además de promover de manera indebida la plataforma política del partido Morena.

La defensa de Arturo Ávila responde que el PAN parte de una premisa errónea de los preceptos normativos electorales, en atención a que si bien la legislación electoral protege que la contienda sea igual entre los postulantes y postulados, esto no es equivalente a que no se puedan expresar libremente.

Describen que de los hechos denunciados no se actualizan los elementos previstos por la Sala Superior del TEPJF para acreditar la existencia de actos anticipados de campaña y que el mensaje de los videos denunciados se dirige exclusivamente a militantes y simpatizantes de Morena.

Argumentan que de la frase “llegó el momento de las mujeres en la política” no puede deducirse que la misma sea dirigida a influir en el electorado, toda vez que el candidato denunciado no es mujer y no se identifica como tal.

Respecto a la transmisión en vivo de uno de los videos denunciados y sus respectivos comentarios, menciona que al realizarse este tipo de difusión es imposible controlar los comentarios y opiniones de los espectadores.

Por lo tanto, los magistrados también determinaron que no hay nada por qué sancionar al candidato.