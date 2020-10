A Través de Nava, Calderón Presiona al TEPJF a que Avale a México Libre

Por Álvaro Delgado

Septiembre 29, Ciudad de México (apro).– Después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) asestó a México Libre una “puñalada trapera” al negarle el registro, Felipe Calderón intensificó las presiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que a través de Salvador Olimpo Nava Gomar, un exma­gistrado que él impuso y que tiene aliados dentro de la institución, se dé el aval a su partido.

Nava Gomar, designado magistrado del TEPJF en 2007, es compadre del exsecre­tario particular de Calderón, Roberto Gil Zuarth, quien fue impulsor y jefe de Reyes Rodríguez Mondragón, actual magistrado y uno de los encargados de convencer a sus compañeros de darle el registro a México Libre.

“Yo creo que nos van a dar el registro. Me queda claro que si lo niegan es por razones políticas”, expresó Calderón el sábado 26, en una charla con sus seguidores, donde ma­nifestó que no esperaba “la puñalada trapera que nos dieron” los del INE y donde Nava Gomar, presentado como el abogado, dijo que aceptó defender a México Libre porque es “una causa justa”.

En realidad, la defensa jurídica de Nava Gomar a México Libre es parte de una red de relaciones políticas y económicas a las que Calderón está recurriendo en sus cabildeos con los magistrados del TEPJF.

Como magistrado, Nava Gomar fue un alfil del Partido Acción Nacional (PAN), pero también tuvo decisiones poco transpa­rentes, como haberse reunido en secreto con el priísta Jorge Hank Rohn, a quien le avaló su registro como candidato a gobernador de Baja California.

Por su parte, Gil Zuarth y Reyes Rodrí­guez son amigos desde que eran estudiantes de la carrera de Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y, luego de trabajar juntos en el gobierno de Calderón, el primero lo impulsó como magistrado, en 2016, cuando era senador del PAN.

Militante de Acción Nacional desde el 3 de julio de 2008, cuando se afilió sien­do director jurídico, en la presidencia de Germán Martínez Cázares –actual senador de Morena–, Gil Zuarth fue impulsor de su compadre Nava Gomar, cuyo hermano Juan Carlos es director general de Tradeco.

Tradeco fue una de las constructoras fa­vorecidas en el sexenio de Calderón, cuyo propietario, Federico Martínez Urmeneta, es socio del expresidente Carlos Salinas de Gortari, según la denuncia de hechos que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En la denuncia del exdirector de Pemex emerge la relación de Gil Zuarth con Salinas y las gestiones para la reforma energética impulsada también por Martínez Urmeneta, quien le dijo a Peña, según Lozoya, que “él y su socio Carlos Salinas de Gortari estaban operando para sumar al PAN y conseguir votos para las reformas estructurales”.

Lozoya aseguró que el propio Gilz Zuarth le confesó en 2013, en una cena en la pi­zzería “La Loggia” de Polanco, que varios senadores del PAN “recibían apoyos para la aprobación de la reforma energética” y se presentó como gestor de Tradeco Infraes­tructura, la empresa de Salinas y Martínez Urmeneta:

“En este encuentro me entregó una lista que describía los mismos proyectos de la empresa Tradeco que estaban emproble­mados con Pemex. Me dijo que el senador Francisco Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez le habían pedido que me insistiera en resolver estos problemas, ya que la empresa Tradeco les estaba facilitando apoyos económicos a cambio de sus votos”.