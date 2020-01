Plaza de Armas

Se Espera Agarrón

AHORA LAS feministas se andan poniendo de parte de Érica Palomino Bernal y la van a apoyar con su iniciativa para que sea legal abortar hasta las 12 semanas de embarazo.

NO LES INTERESA si es, desde el punto de vista de la diputada, un problema de salud, lo que ellas quieren es decidir sobre su cuerpo y no tener al hijo si no quieren; sea cual sea la circunstancia en que fue engendrado.

DE ENTRADA, ayer celebraron que hace un año por un voto no pasó la iniciativa de blindar la vida desde su concepción hasta la muerte natural, y aseguran que el verde de su pañuelo cada vez cobra más fuerza y gana adeptos.

PERO LOS “azules”, tanto los del PAN como los provida, no se dejan y también cuentan con sus “armas” para defender su postura de que hay que blindar la vida desde el primer instante en que se gesta.

TOTAL QUE el agarre otra vez se avizora muy fuerte, porque mientras Gustavo Báez Leos asegura que la iniciativa que hace un año no fue aprobada volverá a votarse, pero hasta que tengan la certeza de que haya 18 diputados a favor para convertirla en ley, ahora el punto a defender es lo expuesto por Érica Palomino Bernal, quien afirma que ella no quiere entrar en polémica, sencillamente expone un problema de salud, como el hecho de que haya mujeres que recurren al aborto y lo hacen en lugares insalubres y con un alto riesgo de contraer alguna infección o, peor, morir (BDR).

Albergue en el Hospital Hidalgo

CON LA ENTRADA del frente frío número 26, aunque Aguascalientes no sea uno de los estados tan afectados, se prevé que en los próximos días sigan las bajas temperaturas, por lo que se recomienda a la población mantenerse abrigada y resguardada de las condiciones climáticas.

EN ESE SENTIDO, el albergue del Centenario Hospital Miguel Hidalgo (CHMH), ofrece a todos los familiares de los pacientes que se encuentran internados en el nosocomio, desayuno, comida y merienda, así como un lugar de descanso nocturno, además del servicio de higiene personal.

EL ALBERGUE “es una opción para resguardarse de las condiciones climáticas, mientras se cuida de un paciente, con la opción de que ante cualquier emergencia pueda estar comunicado”, destacó el director del CHMH, Armando Ramírez Loza.

DURANTE ESTA temporada se ha incrementado la atención de 30 a 40 personas que reciben diariamente.

RAMÍREZ LOZA puntualizó que los horarios de comida son de 8:00 a 15:00 horas, con opción de una merienda ligera; mientras que los días festivos como el 24 y 31 de diciembre se ofrecerá una cena más formal, misma que es apoyada por diversas asociaciones e instituciones como la Asociación de Ayuda Cáncer y Fibrosis Quística (Aacafiq), que además se encarga de la atención del albergue en conjunto con el DIF Estatal.

PARA ACCEDER al albergue sólo se necesita una identificación y los datos del paciente hospitalizado. La ubicación es a un costado del hospital, dentro del Fideicomiso Tres Centurias (HGPS).

Incrementa uso de Tarjetas de Regalo

MÁS DE 30% de los mexicanos ha usado una tarjeta de regalo, mostró el estudio Las tarjetas de regalo y su consumo en México, de eBay.

“UNA CUARTA parte declara que lo ha hecho [usar tarjetas de regalo] una vez al mes o incluso más frecuentemente”, mencionó el análisis derivado de una encuesta desarrollada durante noviembre de este año.

MÁS DE 60% de quienes han usado una tarjeta de regalo la adquirieron ellos mismos para realizar compras de comercio electrónico. De éstos, cuatro de cada 10 compran tarjetas de entretenimiento, seguidas por las de moda y electrónicos.

DE LOS ENCUESTADOS, 80% dijo que le gusta recibir tarjetas de regalo y 40% mencionó que ha recibido o dado un presente de este tipo en el último año.

UNA CUARTA parte de los encuestados dijo que gusta de las tarjetas de regalo porque tiene acceso a compras en línea a escala internacional, además, eBay encontró que los hombres las hacen 70% más que las mujeres.

EXTORSIONES EN línea. Los ciberdelincuentes solían pedir criptomonedas a cambio de no revelar el acceso a videos tomados por cámaras web mientras veían contenidos para adultos, pero ahora solicitan los rescates a través de tarjetas de prepago de tiendas o sitios en línea.

UN ESTUDIO de Kaspersky indica que la diferencia entre las tarjetas de regalo prepagadas y las tarjetas bancarias tradicionales radica en que no se necesita visitar un banco para comprarlas y la forma de adquirirlas o recargarlas es tan sencilla como acudir a un supermercado. (Con información de agencias)

Tigre Toño y Melvin, en Riesgo

DE RATIFICARSE la propuesta original de la Norma Oficial Mexicana 051 de etiquetado, se prohibirá el uso de cualquier elemento de publicidad o juguete en los alimentos que tengan dos sellos o más que indiquen exceso de azúcares o grasas, informó la investigadora de salud agroalimentaria del Poder del Consumidor, Paulina Magaña.

EXPLICÓ QUE esta medida afecta a “el tigre Toño o Melvin, porque es un elemento de publicidad o elemento persuasivo, y se ha visto que son muy influyentes para la selección de alimentos, y hay un marco internacional y nacional que dice que estos personajes influyen mucho sobre las preferencias de los niños”.

PESE A ello, la norma “está sujeta a cambios todavía; sin embargo, esperamos se mantenga como la propuesta (que se tiene) por la consulta pública”.

EN LA PROPUESTA original se restringe el uso de animales o personajes que atraigan o influyan en los niños, por lo que también se prohíben los juguetes. No obstante, esa normatividad está en revisión.

EXPLICÓ QUE la importancia de mantener esta restricción es proteger el interés superior de la niñez y el derecho a la salud de los menores de edad.

Entregan Redondeo

CON LOS pesos y centavos que los clientes de Farmacias Guadalajara redondearon durante el año la empresa recabó un total de 798 mil 266 pesos que entregó a diferentes asociaciones civiles.

EL CLIENTE de Farmacias Guadalajara es un cliente empático y noble, que durante casi 10 años le ha permitido a la empresa apoyar a diferentes causas, aseguró Julieta Mora Chávez, gerente de mercadotecnia y publicidad de Farmacias Guadalajara.

EN ESTA ocasión, las asociaciones beneficiadas con el redondeo de los clientes son, Imagina en Movimiento, que apoya a niños autistas; Hogares de ancianos, un asilo; y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Zapopan.

“VAMOS A entregar ahorita un total de 798 mil 266 pesos. Llevamos ya varios meses acumulando el dinero, hicimos un corte ahorita para hacer una primera entrega. Es por parte de nuestros clientes. Diciendo sí al redondeo cuando llegan a pagar a cualquier caja del mostrador de medicina, ellos aceptan redondear y se va acumulando el dinero y se traspasa totalmente a los asociaciones que están aquí con nosotros. Integro, directamente de la bolsa del cliente se pasa a las asociaciones directamente”, dijo.

ACTUALMENTE LA empresa cuenta con dos mil 97 sucursales distribuidas en todo el territorio nacional y todas participan en el redondeo.

“HACEMOS ENCUESTAS con nuestros clientes y nos dicen más o menos a quien les gustaría ayudar. Normalmente solicitan más niños. En esta ocasión beneficiamos también a un asilo de ancianos para hacer un poco más diverso el apoyo. Hemos apoyado también a enfermos con padecimientos oncológicos”, agregó Mora Chávez.

EN FEBRERO, la empresa tiene planeado repartir otra cantidad acumulada por redondeo entre diferentes asociaciones civiles. (Con información de agencias)