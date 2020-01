Hay Denuncias Contra Cuatro Exgobernadores Ante la Fiscalía General: Afirma Santiago Nieto

Por Juan Carlos Cruz Vargas

Diciembre 27, Ciudad de México (apro).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, confirmó que cuatro exgobernadores son investigados por distintas irregularidades durante sus funciones.

Al hacer un balance sobre las actividades de la UIF a lo largo del año, Nieto Castillo señaló hasta el momento hay cuatro casos de exgobernadores denunciados. Sin embargo, omitió proporcionar sus nombres y aclaró que aún no se sabe si hay responsabilidad o no.

“Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República”, dijo.

En cuanto a gobernadores en funciones dijo que no podía dar el dato porque son te­mas en proceso de investigación y no se sabe si hay una responsabilidad o no, “por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona si no hay elementos.

“Se han presentado una serie de denuncias, sí, sin embargo, hay que evitar, insisto, que las instituciones se conviertan en un meca­nismo de golpeteo político”, subrayó.

En la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin proporcionar mayores detalles, el titu­lar de la UIF dijo que “las investigaciones han derivado de solicitudes de información realizadas por la Fiscalía General de la Re­pública (FGR) y por temas relacionados con la Secretaría de la Función Pública (SFP)”.

Detalló que las solicitudes habrían sido realizadas por fiscalías locales, incluyendo a la propia base de datos de la UIF.

En noviembre pasado el titular de la UIF reveló que indaga tanto a gobernadores como delegados estatales, por su presunta responsabilidad en el uso de los programas sociales con otros fines.

En el caso de gobernadores, señaló que se trataría de casos relacionados con presunto lavado de dinero.