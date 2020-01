Acocen Espera Números Positivos Resultado de las Ventas Navideñas

Fue un año Complicado, lo Sabemos Todos: Alfonso Linares

Por Gabriel Soriano

Este mes representa una temporada importante para los comerciantes del Centro de Aguascalientes, pues las compras con motivo de las festividades decembrinas son un fuerte ingreso. En ese contexto, se le cuestionó al presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen), Alfonso Linares Macías, si tenían resultados sobre las ventas de este año. “Todavía no tenemos realmente un cierre, pero sabemos que estas semanas son los mejores días para nosotros, los comerciantes en zona Centro, por la gran derrama económica que se desplaza. Sí hubo bastante movimiento, hubo mucho dinamismo”, señaló.

A simple vista, consideró que hubo más afluencia al Centro, principalmente los días 22, 23 y 24, se vio congestionamiento vehicular y gran circulación de personas en las calles, inclusive ya avanzada la noche. Pero reiteró que es necesario esperar hasta el cierre para hacer un comparativo con respecto al año anterior.

“La verdad es que fue un año complicado, lo sabemos todos, ya prácticamente nuestro movimiento más importante era justamente en los últimos dos meses; empezamos con lo que fue el Buen Fin, con los aguinaldos, los bonos navideños”, detalló Linares Macías.

Sin embargo, el próximo mes es uno de los más flojos, pues hay pocas ventas, debido a la cuesta de enero. “Después de Navidad, ya la temporada baja definitivamente, pues la gente destina parte de sus presupuestos para las próximas vacaciones y poder salir”, agregó.

En otro tema, respecto a los puestos semifijos que se colocaron en el andador Juárez, tema que ha sido criticado repetidas veces por distintos comerciantes, Alfonso Linares indicó que durante esta temporada se triplican los comercios establecidos en cada zona. “Siempre, aunque la autoridad municipal diga que no dan más permisos nuevos, verdaderamente no lo sabemos, pues no contamos con la información palpable para poder verificar que efectivamente no se están dando nuevos permisos. Hemos solicitado maneras para corroborar lo que se dice”.

En ese sentido, criticó que los puestos semifijos entorpezcan el paso de las personas, aspecto que es uno de los más graves.